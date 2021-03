2. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu Warpath, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Lilith Games'in yaptığı alternatif bir İkinci Dünya Savaşı'nda geçen strateji oyunu Warpath, beta sürecinin ardından ücretsiz bir şekilde mobil cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Dungeon of the Endless: Apogee, mobil cihazlar için yayınlandı"

Warpath şu anda ücretsiz bir şekilde App Store ve Google Play'de bulunuyor. Ancak oyunun F2P olduğunu hatırlatalım. Yani oyun içi satın alma barındırıyor. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 750MB. Oyunun mağaza sayfalarını, tanıtım yazısını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Warpat‪h‬

Warpath LilithGames Strateji Oyunları Ücretsiz 71M

Tanıtım Yazısı

Bu gerçek zamanlı strateji savaş oyununda kendi Savaş Yolunu takip et. Yalnızca en amansız ve becerikli Komutan zafere ulaşmak için gerekenlere sahip. Gölgelerin arasına saklanmayı mı tercih edeceksin yoksa düşmanlarınla kafa kafaya mı geleceksin?



GERÇEK ZAMANLI STRATEJİ

Saldırını planla ve ikonik haritalar üzerinde destansı gerçek zamanlı strateji çatışmalarına katıl. Zirveye ulaşmak için yeteneklerini ve stratejilerini konuştur. Dünya çapındaki küresel ittifaklara katılarak zaferi tatmak için kan dök. Hesaplanmış manevralarla düşmanlarını hedef al. İnşa etmek, savunma mevkileri işgal etmek ve arazini genişletmek için üssünü taşı. Düşman hedeflerine karşı güç kazanmak ve daha fazla kuvvet elde etmek için savaş alanındaki saltanatını sürdür.



TAMAMEN ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR ASKERÎ BİRİMLER

Ordunu en üst düzeye çıkar! Warpath oynadıkça Subaylar, silahlar ve teçhizatlar kazanacak ve bunlara erişebileceksin. En büyük ve en ölümcül silahları, tankları ve uçakları kullanarak küresel savaş alanında savaşmaya hazır bir ordu kur. Birimlerini birleştirerek, sökerek, modifiye ederek ve geliştirerek tamamen özgün hâle getir. Ardından heyecan verici gerçekçi savaşlarda silahlarının gücünü test et.



DESTANSI HİKÂYE ÖRGÜSÜ

Hayata getirilen gerçek harekâtlar! Düşmanın peşine düşmek ve onları bozguna uğratmak için birimlerini engebeli arazilerde ve şehir manzaralarında komuta et. Bu Savaş Yolu sırasında hedeflere ulaşırken ve daha zorlayıcı aşamalara adım atarken görevleri daha dinamik hâle getiren müttefiklerle tanışacaksın.



NEFES KESEN MOBİL DENEYİM

Heyecan verici 3D grafikler ve ses özellikleriyle telefonunda üstün kaliteli HD oyun deneyimini keşfet. Parmağının ucundaki komuta birliklerinin tadını çıkar. Her bölüm, can alıcı bir olay örgüsü ve sinematik oynanışla birlikte farklı bir yöne doğru ilerliyor. Araziyi uçakla keşfet ve kendi çıkarın için kullan. Dilediğin gibi yakınlaştır ve müttefiklerinle birlikte dünya genelinde farklı şehirlere ışınlan.



Düşmanı ezmek ve dünya genelinde ulusları kurtarmak için gerekenlere sahip misin? Taktiklerin işe yarayacak mı?

