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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu Warpath, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

    Alternatif bir II. Dünya Savaşı'nı tema olarak alan strateji oyunu Warpath, iOS ve Android için ücretsiz bir şekilde yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Mart 2021, 18:30 (2 gün)
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu Warpath, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Lilith Games'in yaptığı alternatif bir İkinci Dünya Savaşı'nda geçen strateji oyunu Warpath, beta sürecinin ardından ücretsiz bir şekilde mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Dungeon of the Endless: Apogee, mobil cihazlar için yayınlandı"

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    Warpath şu anda ücretsiz bir şekilde App Store ve Google Play'de bulunuyor. Ancak oyunun F2P olduğunu hatırlatalım. Yani oyun içi satın alma barındırıyor. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 750MB. Oyunun mağaza sayfalarını, tanıtım yazısını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz. 

    Warpat‪h‬ Warpat‪h‬ Warpat‪h‬ Warpat‪h‬ LilithGame Co., Ltd Oyunlar Ücretsiz 757.6 MB

    Warpath Warpath Warpath Warpath LilithGames Strateji Oyunları Ücretsiz 71M

    Tanıtım Yazısı

    Bu gerçek zamanlı strateji savaş oyununda kendi Savaş Yolunu takip et. Yalnızca en amansız ve becerikli Komutan zafere ulaşmak için gerekenlere sahip. Gölgelerin arasına saklanmayı mı tercih edeceksin yoksa düşmanlarınla kafa kafaya mı geleceksin?

    GERÇEK ZAMANLI STRATEJİ
    Saldırını planla ve ikonik haritalar üzerinde destansı gerçek zamanlı strateji çatışmalarına katıl. Zirveye ulaşmak için yeteneklerini ve stratejilerini konuştur. Dünya çapındaki küresel ittifaklara katılarak zaferi tatmak için kan dök. Hesaplanmış manevralarla düşmanlarını hedef al. İnşa etmek, savunma mevkileri işgal etmek ve arazini genişletmek için üssünü taşı. Düşman hedeflerine karşı güç kazanmak ve daha fazla kuvvet elde etmek için savaş alanındaki saltanatını sürdür.

    TAMAMEN ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR ASKERÎ BİRİMLER
    Ordunu en üst düzeye çıkar! Warpath oynadıkça Subaylar, silahlar ve teçhizatlar kazanacak ve bunlara erişebileceksin. En büyük ve en ölümcül silahları, tankları ve uçakları kullanarak küresel savaş alanında savaşmaya hazır bir ordu kur. Birimlerini birleştirerek, sökerek, modifiye ederek ve geliştirerek tamamen özgün hâle getir. Ardından heyecan verici gerçekçi savaşlarda silahlarının gücünü test et.

    DESTANSI HİKÂYE ÖRGÜSÜ
    Hayata getirilen gerçek harekâtlar! Düşmanın peşine düşmek ve onları bozguna uğratmak için birimlerini engebeli arazilerde ve şehir manzaralarında komuta et. Bu Savaş Yolu sırasında hedeflere ulaşırken ve daha zorlayıcı aşamalara adım atarken görevleri daha dinamik hâle getiren müttefiklerle tanışacaksın.

    NEFES KESEN MOBİL DENEYİM
    Heyecan verici 3D grafikler ve ses özellikleriyle telefonunda üstün kaliteli HD oyun deneyimini keşfet. Parmağının ucundaki komuta birliklerinin tadını çıkar. Her bölüm, can alıcı bir olay örgüsü ve sinematik oynanışla birlikte farklı bir yöne doğru ilerliyor. Araziyi uçakla keşfet ve kendi çıkarın için kullan. Dilediğin gibi yakınlaştır ve müttefiklerinle birlikte dünya genelinde farklı şehirlere ışınlan.

    Düşmanı ezmek ve dünya genelinde ulusları kurtarmak için gerekenlere sahip misin? Taktiklerin işe yarayacak mı?



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    Furkooo85 1 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 4 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 6 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    kuzgun_ (Tiryaki ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    %99 p2w olur...
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Vip olanlara öncelik sağlıyor oyun 1000 TL yatır kral ol diyor.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Binlerce kişinin böyle sonsuz karşılıklı oynadığı oyunlar çok sıktı para isteme oyunu.



    Apple Arcade’e şöyle sunucuya girip bitirip çıkacağın oyunlar gerek.
    Yanıtla +1
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    strathmorea (alper ozan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu oyun 7-8 sene önce çıksa yine bu grafiklerle çıkardı. Telefon donanımları nereye gidiyor ama oyunlardaki grafik kalitesi çok az sayıdaki oyun harici abartısız 7-8 sene geriden geliyor
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 2 gün ( Mesaj Silindi ) strathmorea
    Telefonumun pilini hızlı biticekse, ısındırcaksa ve yorcaksa hiç gerek yok, grafik dandik kalsın.Oynanış önemli bence biraz ciğ kalıyo mobil oyunlar.
    Yanıtla +1
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    WeDneS (Ercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Lets goo
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