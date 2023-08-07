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    Oppenheimer, Spielberg'in Er Ryan'ı Kurtarmak filmini geçti

    Christopher Nolan'ın fırtılanar estiren Oppenheimer filmi tüm zamanların en fazla hasılat elde eden 2. Dünya Savaşı filmi oldu. Popüler yapım Spielberg'in Er Ryan'ı Kurtarmak filmini geride bıraktı.
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    Oppenheimer, Spielberg'in Er Ryan'ı Kurtarmak filmini geçti Tam Boyutta Gör
    Atom bombasının hikayesini konu alan Oppenheimer, şimdiye kadarki en yüksek hasılat elde eden 2. Dünya Savaşı filmi oldu. Christopher Nolan imzalı yapım, geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla hem Dunkirk hem de Steven Spielberg'in kült Er Ryan'ı Kurtarmak filmlerini geride bırakmayı başardı.

    Oppenheimer dünya genelinde 559.2 milyon dolar gibi etkileyici bir gişe hasılatına ulaşmış durumda ve henüz herhangi bir yavaşlama emaresi göstermiyor. Eleştirmenlerin Christopher Nolan'a methiyeler düzmesini sağlayan film şüphesiz ki "Barbenheimer" fenomenin rüzgarından da faydalandı.

    Oppenheimer, Spielberg'in Er Ryan'ı Kurtarmak filmini geçti Tam Boyutta Gör

    Oscar'ın favorisi

    Şimdiye kadar yapılmış en iyi savaş filmlerinden biri olarak kabul edilen Er Ryan'ı Kurtarmak, 482 milyon dolar hasılat elde etmişti. Yaklaşık yirmi yıl sonra vizyona giren Dunkirk ise 527 milyon dolar hasılata ulaştı. Yani gişe rekortmeni 2. Dünya Savaşı filmleri listesinin ilk iki sırası artık Nolan filmlerine ait.

    Oppenheimer, Spielberg'in Er Ryan'ı Kurtarmak filmini geçti Tam Boyutta Gör
    Steven Spielberg'in Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan) filmi 11 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve bunların 5'ini kazanmıştı. Oppenheimer'ın bir sonraki Akademi Ödülleri'nin favorilerinden biri olması ve Oscar dahil olmak üzere sinema alanındaki tüm büyük ödüller için yarışması bekleniyor.
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