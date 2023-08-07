Oppenheimer, Spielberg'in Er Ryan'ı Kurtarmak filmini geçti

Oppenheimer dünya genelinde 559.2 milyon dolar gibi etkileyici bir gişe hasılatına ulaşmış durumda ve henüz herhangi bir yavaşlama emaresi göstermiyor. Eleştirmenlerin Christopher Nolan'a methiyeler düzmesini sağlayan film şüphesiz ki "Barbenheimer" fenomenin rüzgarından da faydalandı.
Oscar'ın favorisi
Şimdiye kadar yapılmış en iyi savaş filmlerinden biri olarak kabul edilen Er Ryan'ı Kurtarmak, 482 milyon dolar hasılat elde etmişti. Yaklaşık yirmi yıl sonra vizyona giren Dunkirk ise 527 milyon dolar hasılata ulaştı. Yani gişe rekortmeni 2. Dünya Savaşı filmleri listesinin ilk iki sırası artık Nolan filmlerine ait.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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