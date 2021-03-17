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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Playdigious'un yaptığı popüler roguelike oyun Dungeon of the Endless: Apogee, mobil cihazlar için yayınlandı.

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Dungeon of the Endless: Apogee; Deep Freeze, Death Gamble, Rescue Team, Organic Matters ve Bookworm DLC'lerini barındırıyor. Yani bir paket halinde satılıyor. Oyunu şu anda App Store ve Google Play üzerinde bulabilirsiniz.

Dungeon of the Endless, oyuncunun ve kahramanlardan oluşan ekibinin batan gemilerindeki jeneratörü koruması gerekirken bir yandan da giderek genişleyen bir zindanı keşfettiği ve çıkış yolu ararken birçok yaratıkla ve özel olayla karşılaştığı, Rogue benzeri bir Zindan-Savunma oyunudur.

Oyun iOS için 46,99 TL, Android için de 33,99 TL. Oyunun mağaza sayfalarını, tanıtım yazısını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Dungeon of the Endless: Apoge‪e‬ Playdigious Oyunlar ₺46,99 295.1 MB

Dungeon of the Endless: Apogee Playdigious Strateji Oyunları ₺33,99 34M

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