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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    200 beygirlik Ford Puma ST tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Teknik tarafta Fiesta ST ile aynı güç aktarma organlarını kullanan Ford Puma ST, tasarım olarak standart modele göre daha sportif ve dinamik bir görünüme sahip. İşte detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    200 beygirlik Ford Puma ST tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Son dönemde teaser görselleriyle sıkça karşımıza çıkan Ford Puma ST üzerindeki örtü bugün tamamen kalktı. Puma ST, Ford Performance ekibinin Avrupa pazarı için geliştirdiği performanslı SUV olarak karşımızda.

    Ford Puma ST'nin kaputu altına baktığımızda, platform ikizi olan Fiesta ST'deki güç aktarma organlarını görmek çok da şaşırtıcı olmuyor. Tamamı alüminyum 1.5 litre EcoBoost üç silindirli turbo benzinli motor 200 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Yani gücü Fiesta ST ile aynı tutulan motorun tork değeri tepki süresini iyileştirmek adına 30 Nm artırılmış.

    Söz konusu değerler ışığında Ford Puma ST'nin performans verilerine baktığımızda 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede tamamladığını görüyoruz. Yani hot hatch kardeşi Fiesta ST'den yalnızca 0.2 saniye daha yavaş. Performanslı SUV'un maksimum hızı ise 220 km/s olarak açıklandı. Fiesta ST'de bu değerin 232 km/s olduğunu hatırlatalım.

    200 beygirlik Ford Puma ST tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Tıpkı Fiesta ST'de olduğu gibi Puma ST'de de motorun ürettiği güç ön tekerleklere 6 ileri manuel şanzıman vasıtasıyla aktarılıyor. Söz konusu şanzımanın son dişli oranı optimum hızlanma için kısaltılmış. Ford Performance ekibi, egzoz sistemini Puma ST'nin SUV karakterine uyacak biçimde elden geçirmiş fakat uzun yolculuklardaki deneyimin iyileştirilmesi açısından Fiesta ST'dekinden 1 desibel daha sessiz olacak şekilde ayarlanmış.

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    WLTP'ye göre ortalama yakıt tüketimi 6.9 l/100 km ve CO2 emisyonu 155 g/km olarak açıklanan Ford Puma ST'nin şasi kısmında da standart Puma'ya göre ciddi düzenlemeler yapılmış. Sınırlı kaydırmalı diferansiyel (LSD) opsiyonuna yer verilen Puma ST'nin süspansiyon sistemi de standart modelden yüzde 40 daha sert olacak biçimde elden geçirilmiş. Direksiyon tepkisinin yüzde 25 iyileştirilmesi ve yüzde 17 oranında daha büyük frenler de yapılan güncellemeler arasında.

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    Seçilebilir sürüş modlarıyla Ford Puma ST'nin çok yönlülüğüne vurgu yapan Ford Performance ekibi, bu modlar arasında ilk kez bir ST modelinde Eco moduna yer vermiş. Bunun yanında alışık olduğumuz Normal, Sport ve Track modları karşımıza çıkıyor. Bunun yanında üç modlu ESC ve Launch Control özelliği de Puma ST'de karşımıza çıkan detaylardan.

    200 beygirlik Ford Puma ST tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Ford Puma ST'nin tasarımına baktığımızda, özel olarak geliştirilen Michelin Pilot Sports 4S lastikler ve 19 inçlik jantlarla karşılaşıyoruz. Ön tamponun altında siyah bir ön lip kullanan Ford Performance ekibi, bu detayın öndeki yere basma kuvvetini yüzde 80'e kadar artırdığını belirtiyor. Motorun için daha iyi bir soğutma sağlayan üst ve alt ızgaralar, parlak siyah tavan, yan ayna kapakları ve arka spoyler gibi detaylar da Puma ST'nin dış tasarımında karşımıza çıkan detaylardan.

    ST modellerine özel Mean Green renginin yanı sıra altı farklı gövd rengiyle tercih edilebilen Puma ST'nin iç mekanında da ST logosuna ve Mika Dinamica süet detaylara sahip ısıtmalı Recaro koltuklar, ST logolu ve deri kaplı altı düz direksiyon simidi ve ST vites topuzu göze çarpıyor. Ayrıca koltuklarda, vites topuzunda ve paspaslarda metal gri dikişler bulunuyor.

    Ford Puma ST'nin standart özellikleri arasında kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, ısıtmalı ön cam, ön ve arka park sensörleri, yağmur sensörü, 8 inç SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, FordPass Connect modem teknolojisi gibi önemli teknolojiler bulunuyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    plf (Deniz Çalışkan) 2 sa.
    Ford Puma'ya iyi yatırım yapıyor, zamanla Fiesta'nın yerini almaya aday bir araç olarak görüyorum.
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