Türkiye'de ilk: Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu

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Asya ile Avrupa kıtasını denizin altından kara yoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'ne Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistem kuruldu. Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi (Pacemaker) adı verilen sistemin kullanıcılara güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı sağlarken, trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabildiği belirtiliyor.

Yenilikçi ve akıllı yol teknolojileri arasında ön sıralarda gelen uygulama, LED tüpler vasıtasıyla tavanda senkronize bir şekilde hareket eden aydınlatmalardan oluşuyor ve 70 kilometre hıza göre çalışıyor. Sistem sayesinde, araçların hızlarının sabitlenmesi sağlanarak trafik akışının rahatlaması, takı·p mesafelerinin korunarak kaza riskinin düşürülmesi ve ani hız değişimlerinden oluşan egzoz gazlarının azalmasıyla çevreye katkı sağlanması hedefleniyor.

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Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi, Avrasya Tüneli'nin içerisinde eğime doğru ya da eğime karşı sürüş sırasında sürücülerin düzenli olarak önerilen hızda ilerlemelerini sağlamayı ve bu sayede hız değişimlerine bağlı trafik yoğunluklarının oluşmamasını hedefliyor. Dünya Yol Örgütü (PIARC) tarafından tavsiye edilen ve büyük faydalar sağlayan uygulamanın, yapılan araştırmalar sonucunda benzer projelerde trafik sıkışıklığını yüzde 90'a varan oranlarda azalttığı görülmüş.

Sistem, aydınlatmanın hızı, boyutu ve aralık mesafesinin çeşitli senaryolarda çalışmasına olanak sağlıyor. Tünel içinde ortalama trafik hızlarındaki düşüşün tespit edildiği Avrupa-Asya yönünde en derin noktaya 500 metre kala başlayan Pacemaker Lighting uygulaması, en derin noktadan çıkışta da bin metre olmak üzere 1,5 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor.

20 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli güncel geçiş ücreti otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için 54,70 TL olarak uygulanıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/-avrasya-tuneline-trafik-sikisikligini-yuzde-90-azaltabilen-sistem-kuruldu/1984002

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