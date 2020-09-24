Türkiye'de ilk: Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu

Asya ile Avrupa kıtasını denizin altından kara yoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'ne Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistem kuruldu. Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi (Pacemaker) adı verilen sistemin kullanıcılara güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı sağlarken, trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabildiği belirtiliyor.
Yenilikçi ve akıllı yol teknolojileri arasında ön sıralarda gelen uygulama, LED tüpler vasıtasıyla tavanda senkronize bir şekilde hareket eden aydınlatmalardan oluşuyor ve 70 kilometre hıza göre çalışıyor. Sistem sayesinde, araçların hızlarının sabitlenmesi sağlanarak trafik akışının rahatlaması, takı·p mesafelerinin korunarak kaza riskinin düşürülmesi ve ani hız değişimlerinden oluşan egzoz gazlarının azalmasıyla çevreye katkı sağlanması hedefleniyor.İlginizi Çekebilir Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV zammıyla ilgili açıklamalar
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Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi, Avrasya Tüneli'nin içerisinde eğime doğru ya da eğime karşı sürüş sırasında sürücülerin düzenli olarak önerilen hızda ilerlemelerini sağlamayı ve bu sayede hız değişimlerine bağlı trafik yoğunluklarının oluşmamasını hedefliyor. Dünya Yol Örgütü (PIARC) tarafından tavsiye edilen ve büyük faydalar sağlayan uygulamanın, yapılan araştırmalar sonucunda benzer projelerde trafik sıkışıklığını yüzde 90'a varan oranlarda azalttığı görülmüş.
Sistem, aydınlatmanın hızı, boyutu ve aralık mesafesinin çeşitli senaryolarda çalışmasına olanak sağlıyor. Tünel içinde ortalama trafik hızlarındaki düşüşün tespit edildiği Avrupa-Asya yönünde en derin noktaya 500 metre kala başlayan Pacemaker Lighting uygulaması, en derin noktadan çıkışta da bin metre olmak üzere 1,5 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor.
20 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli güncel geçiş ücreti otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için 54,70 TL olarak uygulanıyor.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/-avrasya-tuneline-trafik-sikisikligini-yuzde-90-azaltabilen-sistem-kuruldu/1984002 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Arkadaşlar devletin kendisi krediyi çekip, bir inşaat ihalesiyle yolları da köprüleri de firmalara yaptırabilir. Parasını da çektiği kredinin faiziyle birlikte vadeli şekilde ödeyebilir. Yol veya köprü devletin olur, borcunu da firmalara kar payı aktarmadan öder. Mesela Marmaray projesi.
Şuan yapılan ise, krediyi devlet garantisiyle özel firma çekiyor, aslında devlet çekiyor, köprüyü veya otoyolu yapıyor, yıllarca işletip kar payı alıyor. Köprüler ve yollar az kullanıldığı için devlet bu firmalara Euro veya Dolar endeksli kaynak ve kar aktarıyor. Ayrıca yollar az kullanıldığı için fazla yıpranmıyor böylece işletmecinin maliyeti daha da azalıyor. Bu da ikinci bir kazanç.
Yani devlet karı firmalara aktarıyor. Vatandaşına da Euro Dolar endeksli ve anormal pahalı yol sunuyor.
Yap İşlet Devret, faydalı ve rasyonel bir yöntem değildir.
Devlet firmaya garanti verip çektirdiği krediyi kendi de çekebilir. Hatta kendi çekerse daha da ucuza yapar. Dediğim gibi Marmaray en iyi örnek. Ama nedense böyle bir şey hiç yokmuş gibi saçma sapan bahaneler üretiliyor. Yok kaynak yönetimi, yok devlet inşaat mı yaparmış vs. Özel firmanın da kaynağı yok devlet kefil oluyor, devlet kefil olmazsa firmaya kredi vermez kimse. İkincisi ise devlet zaten inşaat firması değil, uzmanlaşmış inşaat firmalarına işi ihale ediyor, yaptırıp işletmeye açıyor. Özel firmalara kar aktarılmadığı için de her halükarda daha ucuza geliyor.
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