2010 mali yılının ilk çeyreği: Apple, tarihinindeki en yüksek geliri elde etti

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Tablet çözümünü yarın açıklaması beklenen Apple, 26 Aralık 2009 tarihinde sona eren 2010 mali yılı 1.çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2010 yılı Apple için yine rekorlarla başladı.

Firmadan yapılan basın açıklamasına göre Apple, bu çeyrekte hisse başına 3.67 dolar toplamda 3.38 milyar dolarlık net gelir elde ederken, toplam geliri de 15.68 milyar dolara elde etmeyi başardı. Firma 2009 mali yılının ilk çeyreğinde de 11.8 milyar dolar gelir, hisse başına 2.50 dolardan toplam 2.26 milyar dolar net gelir açıklamıştı. Firmanın bu çeyrekteki brüt satış karı geçen senenin aynı çeyreğine göre %37.9'dan %40.9'a yükselirken, uluslararası satışlarda Apple'ın gelirlerinin %58'ini oluşturmuş. Bu verilere baktığımızda elde edilen 15.68 milyar dolarlık gelir, Apple'ın tarihinde elde ettiği en yüksek gelir olarak dikkatleri çekiyor.

Basın açıklamasındaki ürün satış verilerine gelecek olursak; Apple, 2010'a geçen senenin aynı çeyreğine oranla %33'lük artışla 3.36 milyon Mac satışıyla merhaba dedi. Müzik dünyasını değiştiren iPod'un satışlarındaki düşüş sürmeye devam ediyor. Cupertino'lu bu çeyrekte 2009'un ilk çeyreğine göre %8 azalma ile 21 milyon iPod satışı gerçekleştirebilirken, akıllı telefonu iPhone ile yeni bir rekorun altına imza attı. Apple, 2010'un ilk çeyreğinde geçen senenin aynı çeyreğine göre %100'lük artışla 8.7 milyon adet iPhone satmayı başararak tarihindeki en çok iPhone'u bu çeyrekte satmayı başardı.

Çeyrek sonuçlarını değerlendiren Steve Jobs, bu çeyrekle birlikte Apple'ın artık 50+ milyar dolarlık bütçeli büyük bir firma olduğunu belirtip, 27 Ocak'dan başlayarak 2010 yılında çıkaracakları ürünlerin çok güçlü olduğunu ve bu yüzden çok heyecanlı olduklarını belirtti.

<a href="http://www.apple.com/pr/library/2010/01/25results.html">Apple Basın Odası</a>