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2010'da 100$'lık bitcoin almış olsaydınız şimdi 72 milyon dolarınız vardı

Tekonoloji çağının yeni para birimi olarak kabul edilen bitcoin'in durdurulamaz yükselişi devam ediyor. Eğer bundan yedi sene önce bitcoin'e 100 dolarlık yatırım yapsaydınız şimdi bir servetiniz vardı
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni teknoloji çağının para birimi olarak kabul edilen Bitcoin, şimdiye kadar yaptığınız en iyi yatırımlardan biri olabilir. 2010'da 0.003 cent fiyatla 100 dolarlık bitcoin satın aldıysanız şu anda 72.9 milyon dolarlık bir servetin üzerinde oturuyordunuz.
CNBC'ye göre, 2009'da icat edilen bitcoin, Pazartesi sabahının erken saatlerinde 2.185.89$ gibi yüksek bir seviyede işlem görerek hafta sonu geçmeyi başardığı 2.000 dolar bariyerinin ardından yeni bir rekora imza attı.
Ayrıca Bkz. "Milli helikopterimiz T625 ile ilgili merak edilenler: Kokpitten röportaj"
Bugün Bitcoin Pizza Günü'nün yedinci yıldönümünü kutlayan programcı Laszlo Hanyecz, zamanında 2 pizzaya 10.000 bitcoin harcamış ve şifreleme yöntemini kullanarak bu ilk işlemi gerçekleştirmişti. Bitcoin'in yalnızca Dark Web'de çok tehlikeli işlerde kullanıldığı günler geride kaldı, para birimi şimdi iş adamları için ciddi bir yatırım haline gelmiş durumda.
Öyle ki Japonya'daki yeni mevzuat, perakendecilerin bitcoin'i yen ticaretini artıran, güvenli bir yasal para birimi olarak kabul etmesine izin verdi.

http://www.msn.com/en-us/money/markets/if-you-bought-dollar100-of-bitcoin-7-years-ago-youd-be-sitting-on-dollar729-million-now-after-new-record-high/ar-BBBnINV?li=BBnb7Kz Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 2 yıl en beğenilen
2010'dan bu yana otuz defa hesabımı hackleyip o parayı benden almışlardı.
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tropik17 2 yıl
Eskiden tüm Kadıköy büyük dedeminmiş. Boş arazi diye herkese dağıtmış. Eğer dağıtmasaydı. Şimdi milyar dolarlık adamdık. Ah dede ah!
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kucukyenici 2 yıl
Bı işin sonu saadet zinciri fiyaskosu olabilir.
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DH Misafiri 3 ay
İpin ucu puştun elinde. İpi istediği zaman çeker ve her şeyi bitirir. Günlük hayatınızda geçerliliği olmayan bir kumar objesidir. İstedikleri zaman sistemi kapatırlar. Bunu yaptıklarında müracaat edeceğiniz hiçbir merci yoktur. 20.000 dolardan alanlara bu gün ne oldu. Uzak durun.
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vollkan59 1 yıl
Böyle gizli algı konularına , itibar etmeyin. Çok üzülür, pişman olursunuz.
Hükmedemediğiniz güç, güç değildir.
Bitcoin reklam vol 278956.
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DnzIrmk 1 yıl
Hayır, sözde 72.000.000 dolarlık bitcoin'iniz vardı. Bugün gerçekten dolar gibi paralarınız bile aslında gerçekte yokken, (ekonomi olmayan paranın dönmesi vs.) yüksek miktarlarda bitcoin'in gerçekten para edeceğini düşünmek hatalı olur.
Bitcoin'in bir kolleksiyon objesi kadar piyasası var ancak. Sadece meraklıları alıyor, kendi aralarında alıp satıyor vs. Ha yasa dışı içerik satın almak içinde kullanılıyor tabi :) Kaldıki kolleksiyon objeleri kadar değerleride yok aslında. Kolleksiyon objelerinin piyasası herzaman vardır ve olacaktır. Altın ve sanat eserleri ise (geçmişte içinde sanat eseri var diye şehirler evler düşman bombalarından kurtulmuştur) dünyada ne kadar büyük değişiklik, savaş kıyım vs. olsun her zaman değerini korur.
Son olarak sınırlı enerji, enerji kaynakları olan dünyada, üretilmesi için bu kadar haybeye enerji harcanan birşeyin sonu yakındır. Bir fonksiyonu görevide yok zira, sanal para ihtiyacını zaten hali hazırda ülkelerin paraları karşılıyor. Kredi kartı ile alıyor, transferle borç kapatıyorsunuz vs.
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35plt35 1 yıl
Şu -ydı ve -ecek ekleri içeren farazi cümlelerden hiç hoşlanmıyorum.
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Nexi-Ma 1 yıl
Bitcoin yavaş yavaş suyunu çekiyor. Facebook'ta yasakladı zaten.
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DH Misafiri 1 yıl
72 milyon dolarıda maliye bana bırakırdı zaten bankada 100bin tl olanın hesabı
Banka devlete haber veriyor şu şahsın parası var diye 72 milyon dolar bana bitcoin sayesinde hesabıma para olarak yatıcak komik olmayın
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fizisyen 1 yıl
SU AKAR, TÜRK BAKAR !

zamaninda dedeleriniz, 3 5 dönüm arsa kapatsaydı,suan zaten milyonerdiniz.
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chinpoko 1 yıl
Herkes savaş savaş demiş de savaş çıksa bankadaki paracıklarınıza da ulaşamayacaksınız. Altın alsanız evinize bomba geldi mi canınızı kurtarsanız bile enkazdan altın mı çıkaracaksınız vs vs. bir sürü örnek verilebilir. Savaşa göre yatırım yapıyor adamlar sanki 15. yüzyıldayız
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e_capkan 1 yıl
500 küsür milyon dolar olurdu şimdi :)
o parayı ülkeye sokamayız.
o kadar para ile zaten durulmaz zaten
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serenissimo 1 yıl
epey önce bitcoini duymuştum o sırada dolar , 1.40 mıydı yoksa 1.10 muydu tam hatırlamıyorum , bitcoinde 0.33 cent ti fiyatı yani 100 dolarla 30.000 bitcoin alınabiliyordu ; 200-400 dolarlık almaya niyetlenmiştim sonra vazgeçmiştim , nereden bileceksin bu kadar yükseleceğini :)
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Guest-F5DFA3868 1 yıl serenissimo
o zamanlar nasıl alınıyordu bitcoin ?
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