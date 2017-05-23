2010'da 100$'lık bitcoin almış olsaydınız şimdi 72 milyon dolarınız vardı

Yeni teknoloji çağının para birimi olarak kabul edilen Bitcoin, şimdiye kadar yaptığınız en iyi yatırımlardan biri olabilir. 2010'da 0.003 cent fiyatla 100 dolarlık bitcoin satın aldıysanız şu anda 72.9 milyon dolarlık bir servetin üzerinde oturuyordunuz.

CNBC'ye göre, 2009'da icat edilen bitcoin, Pazartesi sabahının erken saatlerinde 2.185.89$ gibi yüksek bir seviyede işlem görerek hafta sonu geçmeyi başardığı 2.000 dolar bariyerinin ardından yeni bir rekora imza attı.

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Bugün Bitcoin Pizza Günü'nün yedinci yıldönümünü kutlayan programcı Laszlo Hanyecz, zamanında 2 pizzaya 10.000 bitcoin harcamış ve şifreleme yöntemini kullanarak bu ilk işlemi gerçekleştirmişti. Bitcoin'in yalnızca Dark Web'de çok tehlikeli işlerde kullanıldığı günler geride kaldı, para birimi şimdi iş adamları için ciddi bir yatırım haline gelmiş durumda.

Öyle ki Japonya'daki yeni mevzuat, perakendecilerin bitcoin'i yen ticaretini artıran, güvenli bir yasal para birimi olarak kabul etmesine izin verdi.

http://www.msn.com/en-us/money/markets/if-you-bought-dollar100-of-bitcoin-7-years-ago-youd-be-sitting-on-dollar729-million-now-after-new-record-high/ar-BBBnINV?li=BBnb7Kz