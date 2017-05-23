2010'da 100$'lık bitcoin almış olsaydınız şimdi 72 milyon dolarınız vardı

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Yeni teknoloji çağının para birimi olarak kabul edilen Bitcoin, şimdiye kadar yaptığınız en iyi yatırımlardan biri olabilir. 2010'da 0.003 cent fiyatla 100 dolarlık bitcoin satın aldıysanız şu anda 72.9 milyon dolarlık bir servetin üzerinde oturuyordunuz.
CNBC'ye göre, 2009'da icat edilen bitcoin, Pazartesi sabahının erken saatlerinde 2.185.89$ gibi yüksek bir seviyede işlem görerek hafta sonu geçmeyi başardığı 2.000 dolar bariyerinin ardından yeni bir rekora imza attı.Ayrıca Bkz. "Milli helikopterimiz T625 ile ilgili merak edilenler: Kokpitten röportaj"
Bugün Bitcoin Pizza Günü'nün yedinci yıldönümünü kutlayan programcı Laszlo Hanyecz, zamanında 2 pizzaya 10.000 bitcoin harcamış ve şifreleme yöntemini kullanarak bu ilk işlemi gerçekleştirmişti. Bitcoin'in yalnızca Dark Web'de çok tehlikeli işlerde kullanıldığı günler geride kaldı, para birimi şimdi iş adamları için ciddi bir yatırım haline gelmiş durumda.
Öyle ki Japonya'daki yeni mevzuat, perakendecilerin bitcoin'i yen ticaretini artıran, güvenli bir yasal para birimi olarak kabul etmesine izin verdi.
http://www.msn.com/en-us/money/markets/if-you-bought-dollar100-of-bitcoin-7-years-ago-youd-be-sitting-on-dollar729-million-now-after-new-record-high/ar-BBBnINV?li=BBnb7Kz Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hükmedemediğiniz güç, güç değildir.
Bitcoin reklam vol 278956.
Bitcoin'in bir kolleksiyon objesi kadar piyasası var ancak. Sadece meraklıları alıyor, kendi aralarında alıp satıyor vs. Ha yasa dışı içerik satın almak içinde kullanılıyor tabi :) Kaldıki kolleksiyon objeleri kadar değerleride yok aslında. Kolleksiyon objelerinin piyasası herzaman vardır ve olacaktır. Altın ve sanat eserleri ise (geçmişte içinde sanat eseri var diye şehirler evler düşman bombalarından kurtulmuştur) dünyada ne kadar büyük değişiklik, savaş kıyım vs. olsun her zaman değerini korur.
Son olarak sınırlı enerji, enerji kaynakları olan dünyada, üretilmesi için bu kadar haybeye enerji harcanan birşeyin sonu yakındır. Bir fonksiyonu görevide yok zira, sanal para ihtiyacını zaten hali hazırda ülkelerin paraları karşılıyor. Kredi kartı ile alıyor, transferle borç kapatıyorsunuz vs.
Banka devlete haber veriyor şu şahsın parası var diye 72 milyon dolar bana bitcoin sayesinde hesabıma para olarak yatıcak komik olmayın
zamaninda dedeleriniz, 3 5 dönüm arsa kapatsaydı,suan zaten milyonerdiniz.
o parayı ülkeye sokamayız.
o kadar para ile zaten durulmaz zaten
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