2011 yılında kullanılabilecek en güvenli 66 otomobil açıklandı

Günümüzün otomobillerinin 10 sene önceki modellerle karşılaştırıldığında bir çok açıdan tahmin edilemeyecek derecede geliştiğini söyleyebiliriz.Bu gelişmelerden en önemlilerinden biri de çarpışma güvenliği konusunda oldu. Müşterilerin bu konuya ne derece önem verdiğini bilen otomobil üreticileri kıyasıya rekabet içerisinde en güvenli otomobili üretmek için çalışıyorlar.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde çarpışma testleri düzenleyen kuruluşlar olsa da özellikle birkaç tanesi güvenilirlik açısından daha çok ön plana çıkıyor. Avrupa'da Euro NCAP ön plana çıkarkan Amerika'da çarpışma testleri konusunda en önemli kuruluş IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) olarak belirtiliyor.

IIHS, her sene geleneksel olarak yaptığı gibi, bu sene de bir sonraki yılın en güvenle binilebilecek otomobillerini belirledi. IIHS'nin bu seneki listesinde Hyundai/Kia ve Audi/VW markalarının otomobilleri 9 ödül alarak zirveye yerleşirken, Ford/Lincoln, General Motors ve Toyota/Lexus/Scion markalarının otomobilleri toplamda 8 ödül alarak ikinciliği paylaştılar.

Large cars



Buick LaCrosse

Buick Regal

BMW 5 series (except 4-wheel drive and V8)

Cadillac CTS sedan

Ford Taurus

Hyundai Genesis

Infinite M37/M56 (except M56x 4-wheel drive)

Lincoln MKS

Mercedes E class coupe

Mercedes E class sedan

Toyota Avalon

Volvo S80



Midsize cars



Audi A3

Audi A4 sedan

Chevrolet Malibu

Chrysler 200 4-door

Dodge Avenger

Ford Fusion

Hyundai Sonata

Kia Optima

Lincoln MKZ

Mercedes C class

Subaru Legacy

Subaru Outback

Volkswagen Jetta sedan

Volkswagen Jetta SportWagen

Volvo C30

Small cars

Chevrolet Cruze

Honda Civic 4-door models (except Si) with optional electronic stability control

Kia Forte sedan

Kia Soul

Mitsubishi Lancer (except 4-wheel drive)

Nissan Cube

Scion tC

Scion xB

Subaru Impreza sedan and hatchback (except WRX)

Volkswagen Golf 4-door

Volkswagen GTI 4-door

Minicar

Ford Fiesta sedan and hatchback built after July 2010

Minivan

Toyota Sienna

Large SUV

Volkswagen Touareg

Midsize SUVs

Audi Q5

Cadillac SRX

Chevrolet Equinox

Dodge Journey

Ford Explorer

Ford Flex

GMC Terrain

Hyundai Santa Fe

Jeep Grand Cherokee

Kia Sorento built after March 2010

Lexus RX

Lincoln MKT

Mercedes GLK

Subaru Tribeca

Toyota Highlander

Toyota Venza

Volvo XC60

Volvo XC90

Small SUVs

Honda Element

Hyundai Tucson

Jeep Patriot with optional side torso airbags

Kia Sportage

Subaru Forester

Volkswagen Tiguan