Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2011 yılında kullanılabilecek en güvenli 66 otomobil açıklandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
40,1b
1
63
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Günümüzün otomobillerinin 10 sene önceki modellerle karşılaştırıldığında bir çok açıdan tahmin edilemeyecek derecede geliştiğini söyleyebiliriz.Bu gelişmelerden en önemlilerinden biri de çarpışma güvenliği konusunda oldu. Müşterilerin bu konuya ne derece önem verdiğini bilen otomobil üreticileri kıyasıya rekabet içerisinde en güvenli otomobili üretmek için çalışıyorlar.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde çarpışma testleri düzenleyen kuruluşlar olsa da özellikle birkaç tanesi güvenilirlik açısından daha çok ön plana çıkıyor. Avrupa'da Euro NCAP ön plana çıkarkan Amerika'da çarpışma testleri konusunda en önemli kuruluş IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) olarak belirtiliyor.

IIHS, her sene geleneksel olarak yaptığı gibi, bu sene de bir sonraki yılın en güvenle binilebilecek otomobillerini belirledi. IIHS'nin bu seneki listesinde Hyundai/Kia ve Audi/VW markalarının otomobilleri 9 ödül alarak zirveye yerleşirken, Ford/Lincoln, General Motors ve Toyota/Lexus/Scion markalarının otomobilleri toplamda 8 ödül alarak ikinciliği paylaştılar.

Large cars


Buick LaCrosse
Buick Regal
BMW 5 series (except 4-wheel drive and V8)
Cadillac CTS sedan
Ford Taurus
Hyundai Genesis
Infinite M37/M56 (except M56x 4-wheel drive)
Lincoln MKS
Mercedes E class coupe
Mercedes E class sedan
Toyota Avalon
Volvo S80


Midsize cars


Audi A3
Audi A4 sedan
Chevrolet Malibu
Chrysler 200 4-door
Dodge Avenger
Ford Fusion
Hyundai Sonata
Kia Optima
Lincoln MKZ
Mercedes C class
Subaru Legacy
Subaru Outback
Volkswagen Jetta sedan
Volkswagen Jetta SportWagen
Volvo C30
Small cars
Chevrolet Cruze
Honda Civic 4-door models (except Si) with optional electronic stability control
Kia Forte sedan
Kia Soul
Mitsubishi Lancer (except 4-wheel drive)
Nissan Cube
Scion tC
Scion xB
Subaru Impreza sedan and hatchback (except WRX)
Volkswagen Golf 4-door
Volkswagen GTI 4-door
Minicar
Ford Fiesta sedan and hatchback built after July 2010
Minivan
Toyota Sienna
Large SUV
Volkswagen Touareg
Midsize SUVs
Audi Q5
Cadillac SRX
Chevrolet Equinox
Dodge Journey
Ford Explorer
Ford Flex
GMC Terrain
Hyundai Santa Fe
Jeep Grand Cherokee
Kia Sorento built after March 2010
Lexus RX
Lincoln MKT
Mercedes GLK
Subaru Tribeca
Toyota Highlander
Toyota Venza
Volvo XC60
Volvo XC90
Small SUVs
Honda Element
Hyundai Tucson
Jeep Patriot with optional side torso airbags
Kia Sportage
Subaru Forester
Volkswagen Tiguan


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
ford fusion la mercedes c class aynı segmentte yer almış. ben bu değerlendirmeye çok güldüm. bu kadar mı taraflı davranılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atlas06 7 yıl
Koreliler Amerika pazarına tam anlamıyla yerleşmiş denebilir. Kalite ve güvenlik konusunda kendilerini çok kısa bir sürede geliştirdikleri kesin. BMW nasıl tek araçla listeye girmiş hayret. Bu liste Avrupa pazarında ne kadar geçerli olur tartışılır tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sonatave6 7 yıl
Liste karışmış Koreli markalar büyük atak yapmış durumda yine de gözüm yılların sağlam arabaları bmw leri aradı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sissil 7 yıl Duratorq
Duratorq





Günümüzün otomobillerinin 10 sene önceki modellerle karşılaştırıldığında bir çok açıdan tahmin edilemeyecek derecede geliştiğini söyleyebiliriz.Bu gelişmelerden en önemlilerinden biri de çarpışma güvenliği konusunda oldu. Müşterilerin bu konuya ne derece önem verdiğini bilen otomobil üreticileri kıyasıya rekabet içerisinde en güvenli otomobili üretmek için çalışıyorlar.



Dünyanın çeşitli ülkelerinde çarpışma testleri düzenleyen kuruluşlar olsa da özellikle birkaç tanesi güvenilirlik açısından daha çok ön plana çıkıyor. Avrupa'da Euro NCAP ön plana çıkarkan Amerika'da çarpışma testleri konusunda en önemli kuruluş IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) olarak belirtiliyor.



IIHS, her sene geleneksel olarak yaptığı gibi, bu sene de bir sonraki yılın en güvenle binilebilecek otomobillerini belirledi. IIHS'nin bu seneki listesinde Hyundai/Kia ve Audi/VW markalarının otomobilleri 9 ödül alarak zirveye yerleşirken, Ford/Lincoln, General Motors ve Toyota/Lexus/Scion markalarının otomobilleri toplamda 8 ödül alarak ikinciliği paylaştılar.



Large cars




Buick LaCrosse

Buick Regal

BMW 5 series (except 4-wheel drive and V8)

Cadillac CTS sedan

Ford Taurus

Hyundai Genesis

Infinite M37/M56 (except M56x 4-wheel drive)

Lincoln MKS

Mercedes E class coupe

Mercedes E class sedan

Toyota Avalon

Volvo S80





Midsize cars




Audi A3

Audi A4 sedan

Chevrolet Malibu

Chrysler 200 4-door

Dodge Avenger

Ford Fusion

Hyundai Sonata

Kia Optima

Lincoln MKZ

Mercedes C class

Subaru Legacy

Subaru Outback

Volkswagen Jetta sedan

Volkswagen Jetta SportWagen

Volvo C30



Small cars



Chevrolet Cruze

Honda Civic 4-door models (except Si) with optional electronic stability control

Kia Forte sedan

Kia Soul

Mitsubishi Lancer (except 4-wheel drive)

Nissan Cube

Scion tC

Scion xB

Subaru Impreza sedan and hatchback (except WRX)

Volkswagen Golf 4-door

Volkswagen GTI 4-door



Minicar



Ford Fiesta sedan and hatchback built after July 2010




Minivan



Toyota Sienna



Large SUV



Volkswagen Touareg



Midsize SUVs



Audi Q5

Cadillac SRX

Chevrolet Equinox

Dodge Journey

Ford Explorer

Ford Flex

GMC Terrain

Hyundai Santa Fe

Jeep Grand Cherokee

Kia Sorento built after March 2010

Lexus RX

Lincoln MKT

Mercedes GLK

Subaru Tribeca

Toyota Highlander

Toyota Venza

Volvo XC60

Volvo XC90



Small SUVs



Honda Element

Hyundai Tucson

Jeep Patriot with optional side torso airbags

Kia Sportage

Subaru Forester

Volkswagen Tiguan




ne böyle bir başlığa itibar edilir nede böyle bir konuya

hocam başlığa neden amerikada diye yazmıyorsunuz?

bi kere amerika pazarına satılmayan okadar cok model ve marka varki bu yazdıklarınız bizi bağlamıyor...

bari konu buluyorsunuz başlık açıyorsunuz adam gibi açın haber magazin sitelerinide geçtiniz.

Dünkü haber " arabası iki duvar arasında sıkışan aracın içinden şöför buhar olup uçtu" bi açıyosun haberi " sunroof tan çıkmış"... işmi bu... sizin yaptıgınızında bundan farkı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ENFESEGE 7 yıl
sportifsan
Corollayı göremedim :) cruize yok :D jetta var hımm liste biraz değişik...

cruze yokmu var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sportifsan 8 yıl
Corollayı göremedim :) cruize yok :D jetta var hımm liste biraz değişik...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 8 yıl
DH Otomobil Genel'den icazet almadan liste yayınlamak ha? İlk defa Amerikalılar'a acıdım. Hem de çok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 8 yıl
amerikalı akıllı , bir kere sorun yaşadığı zaman firmayla bağlarını koparıyor adamlar .. orda pazar edinmek daha zor. ayrıca işcilik ücretleri çok yüksek olduğu için bozulan araç istemiyor adam. bozulan derken bizdeki gibi 10 sene arabaya da binmiyor adam. o yüzden japonlar feci satıyorlar. hem ucuz hem kaliteli. ayrıca abd pazarına uygun motorlar giriyor. mesela mazda3 ün 1.6 motoru abd de yok. 2.3 ,2.5 motorları var. listede mazda da yok o da ilginç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pprodigyy 8 yıl
Bu forumdaki klasik kural:

Listede Arabası olanlar beğenmiş olmayanlar saçma demiş.

Araç tavsiye forumlarında olduğu gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speedman 8 yıl
Volkswagen Tiguan

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tenekekutu 8 yıl
Zamanında Fransızlar Reno 9 u bile Amerikada sattılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 8 yıl
euro ncap in fasafisodan ibaret olduğu sonucunu çıkarttım ben yazılanlardan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ay61n 8 yıl
liste guzelde zirveye yerlesen markalar diye gosterilenler audi ve vw toplami ve golf ayri girmis gti ayri girmis jetta ayri girmis jetta sw ayri girmis bu sekilde hesaplanmasi yanlis :) hyundai ve kia icinde gecerli zaten ayni araclari uretiyolar 2 kat fazla odul almis oluyo :)
vw 6 ama model bazinda 4, audi 3 gibi yazsa daha mantikli :)
fransiz olayini zaten arkadas aciklamis gayet guzel amerika pazarina girmek okadar kolay degil amerikalilarin buyuk genis yollarinda kucuk avrupa arabalarinin gitmesi sacma olur zaten :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metalurjist 8 yıl
Midsize cars

Audi A3
Audi A4 sedan
Chevrolet Malibu
Chrysler 200 4-door
Dodge Avenger
Ford Fusion
Hyundai Sonata
Kia Optima
Lincoln MKZ
Mercedes C class
Subaru Legacy
Subaru Outback
Volkswagen Jetta sedan
Volkswagen Jetta SportWagen
Volvo C30

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mürşit Efendi 8 yıl
Cidden değişik liste olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 8 yıl
Buick Regal olan araba insignia degilmi.? insignia neden yok garip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mnr980 8 yıl
kore üretimi araçlar göze çarpıyor artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savelor 8 yıl
ilginç tonlarca large SUV satılırken sadece wv güvenli çıkmış birde amerikan pazarında sıfır fransız malı... nedense girmiyorlar gerçi ortaklıkları var ama nedeni usa in fransızlara gıcık olması heralde:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9997 8 yıl
hyundai a helal olsun ya seviyorum bu markayı ömür boyu hyundai kullanıcısı olarak kalıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
40107 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, audi ve
5 etiket daha Euro NCAP Kia Hyundai ford vw
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -3- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim