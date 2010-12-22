2011 yılında kullanılabilecek en güvenli 66 otomobil açıklandı

Günümüzün otomobillerinin 10 sene önceki modellerle karşılaştırıldığında bir çok açıdan tahmin edilemeyecek derecede geliştiğini söyleyebiliriz.Bu gelişmelerden en önemlilerinden biri de çarpışma güvenliği konusunda oldu. Müşterilerin bu konuya ne derece önem verdiğini bilen otomobil üreticileri kıyasıya rekabet içerisinde en güvenli otomobili üretmek için çalışıyorlar.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde çarpışma testleri düzenleyen kuruluşlar olsa da özellikle birkaç tanesi güvenilirlik açısından daha çok ön plana çıkıyor. Avrupa'da Euro NCAP ön plana çıkarkan Amerika'da çarpışma testleri konusunda en önemli kuruluş IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) olarak belirtiliyor.
IIHS, her sene geleneksel olarak yaptığı gibi, bu sene de bir sonraki yılın en güvenle binilebilecek otomobillerini belirledi. IIHS'nin bu seneki listesinde Hyundai/Kia ve Audi/VW markalarının otomobilleri 9 ödül alarak zirveye yerleşirken, Ford/Lincoln, General Motors ve Toyota/Lexus/Scion markalarının otomobilleri toplamda 8 ödül alarak ikinciliği paylaştılar.
Large cars
Buick LaCrosse
Buick Regal
BMW 5 series (except 4-wheel drive and V8)
Cadillac CTS sedan
Ford Taurus
Hyundai Genesis
Infinite M37/M56 (except M56x 4-wheel drive)
Lincoln MKS
Mercedes E class coupe
Mercedes E class sedan
Toyota Avalon
Volvo S80
Midsize cars
Audi A3
Audi A4 sedan
Chevrolet Malibu
Chrysler 200 4-door
Dodge Avenger
Ford Fusion
Hyundai Sonata
Kia Optima
Lincoln MKZ
Mercedes C class
Subaru Legacy
Subaru Outback
Volkswagen Jetta sedan
Volkswagen Jetta SportWagen
Volvo C30
Small cars
Chevrolet Cruze
Honda Civic 4-door models (except Si) with optional electronic stability control
Kia Forte sedan
Kia Soul
Mitsubishi Lancer (except 4-wheel drive)
Nissan Cube
Scion tC
Scion xB
Subaru Impreza sedan and hatchback (except WRX)
Volkswagen Golf 4-door
Volkswagen GTI 4-door
Minicar
Ford Fiesta sedan and hatchback built after July 2010
Minivan
Toyota Sienna
Large SUV
Volkswagen Touareg
Midsize SUVs
Audi Q5
Cadillac SRX
Chevrolet Equinox
Dodge Journey
Ford Explorer
Ford Flex
GMC Terrain
Hyundai Santa Fe
Jeep Grand Cherokee
Kia Sorento built after March 2010
Lexus RX
Lincoln MKT
Mercedes GLK
Subaru Tribeca
Toyota Highlander
Toyota Venza
Volvo XC60
Volvo XC90
Small SUVs
Honda Element
Hyundai Tucson
Jeep Patriot with optional side torso airbags
Kia Sportage
Subaru Forester
Volkswagen Tiguan
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ne böyle bir başlığa itibar edilir nede böyle bir konuya
hocam başlığa neden amerikada diye yazmıyorsunuz?
bi kere amerika pazarına satılmayan okadar cok model ve marka varki bu yazdıklarınız bizi bağlamıyor...
bari konu buluyorsunuz başlık açıyorsunuz adam gibi açın haber magazin sitelerinide geçtiniz.
Dünkü haber " arabası iki duvar arasında sıkışan aracın içinden şöför buhar olup uçtu" bi açıyosun haberi " sunroof tan çıkmış"... işmi bu... sizin yaptıgınızında bundan farkı yok.
cruze yokmu var
Listede Arabası olanlar beğenmiş olmayanlar saçma demiş.
Araç tavsiye forumlarında olduğu gibi...
vw 6 ama model bazinda 4, audi 3 gibi yazsa daha mantikli :)
fransiz olayini zaten arkadas aciklamis gayet guzel amerika pazarina girmek okadar kolay degil amerikalilarin buyuk genis yollarinda kucuk avrupa arabalarinin gitmesi sacma olur zaten :)
Audi A3
Audi A4 sedan
Chevrolet Malibu
Chrysler 200 4-door
Dodge Avenger
Ford Fusion
Hyundai Sonata
Kia Optima
Lincoln MKZ
Mercedes C class
Subaru Legacy
Subaru Outback
Volkswagen Jetta sedan
Volkswagen Jetta SportWagen
Volvo C30