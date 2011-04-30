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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2011'de satılan her üç telefondan biri dokunmatik ekrana sahip olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa analizleri yapan pazar araştırma kuruluşlarından DisplayBank, hazırladığı son raporu kapsamında bu yıl satılacak tüm telefonların üçte birinde dokunmatik ekran kullanılacağını belirtti. Dokunmatik panel pazarının 2011'de %76 oranında büyüyeceğini belirten firma, pazarın toplam büyüklüğünün 10.42 milyar dolar seviyesine ulaşiacağını tahmin ediyor.

Akıllı telefon ve tablet bilgisayar segmentlerindeki agresif büyümenin sektöre ciddi katkı yaptığını belirten DisplayBank, küçük boyutlu dokunmatik panellerin çok ciddi oranda talep gördüğüne dikkat çekiyor. DisplayBank ayrıca büyüme hızından yola çıkarak, 2014 yılında cep telefonlarının yarısında dokunmatik ekran olacağı öngörüsünü de dile getiriyor.

Geçtiğimiz yılın sonuçlarını da açıklayan şirket, dokunmatik panel pazarının 5.93 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, yansıtılan kapasitif panellerin tüm satışlar içerisinde %36 paya ulaştığını belirtiyor. Dirençli dokunmatik panellere göre kullanım deneyimini geliştiren yansıtılmış kapasitif panellerin 2011'deki payının %54, 2014 payının ise %73 olması bekleniyor.


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arel.gr 8 yıl
analizin bos olduguna kanaat kildiniz demek?
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EddyCue 8 yıl
millet kafayı yemiş. işin uzmanları araştırma yapıyor para döküyor zaman harcıyor, bizim millet gelip saniyesinde boş olduğuna karar veriyor. çok komik.
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korsanzeki168 8 yıl
normalde her3 telefondan2si dokunmatik olması gerekiyor 2 yıla kalmazda bu böyle olur çünki artık ceptelefonları kişisel medya player olarakta kullanılıyor oyun video mp3 aklına ne gelirse...
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fatihcanery 8 yıl
neden olmasın ki,zaten yeni telefon alanlar artık dokunmatik tercih ediyor
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ufo 8 yıl

fatihcanery

neden olmasın ki,zaten yeni telefon alanlar artık dokunmatik tercih ediyor



dokunmatiği hiç kullanamyanlar da var.

Ve bunlar yaşlı başlı değil, teknolojiyle iç içe genç bir nesil..
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eeevrim 8 yıl
ilk önce renksiz ekrandan renkli ekrana geçtik sonra kamerasız telefonlardan kameralı telefonlara geçtik şimdide tuşlu telefonlardan dokunmatik ekranlı telefonlara geçiyoruz yarında açıklarlar 2016 ya kadar her 3 telefondan 1 i 3D panelli olacak bu teknoloji çok fena çoook....
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umutarslan.com 8 yıl
napolyon94
boş analiz

aynen.Bir analizde Benden. 2011'de Satılan her üç telefondan üçüyle konuşulacak.
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napolyon94 8 yıl
boş analiz
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