2011'de satılan her üç telefondan biri dokunmatik ekrana sahip olacak

Piyasa analizleri yapan pazar araştırma kuruluşlarından DisplayBank, hazırladığı son raporu kapsamında bu yıl satılacak tüm telefonların üçte birinde dokunmatik ekran kullanılacağını belirtti. Dokunmatik panel pazarının 2011'de %76 oranında büyüyeceğini belirten firma, pazarın toplam büyüklüğünün 10.42 milyar dolar seviyesine ulaşiacağını tahmin ediyor.

Akıllı telefon ve tablet bilgisayar segmentlerindeki agresif büyümenin sektöre ciddi katkı yaptığını belirten DisplayBank, küçük boyutlu dokunmatik panellerin çok ciddi oranda talep gördüğüne dikkat çekiyor. DisplayBank ayrıca büyüme hızından yola çıkarak, 2014 yılında cep telefonlarının yarısında dokunmatik ekran olacağı öngörüsünü de dile getiriyor.

Geçtiğimiz yılın sonuçlarını da açıklayan şirket, dokunmatik panel pazarının 5.93 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, yansıtılan kapasitif panellerin tüm satışlar içerisinde %36 paya ulaştığını belirtiyor. Dirençli dokunmatik panellere göre kullanım deneyimini geliştiren yansıtılmış kapasitif panellerin 2011'deki payının %54, 2014 payının ise %73 olması bekleniyor.