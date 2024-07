50MP ön kameralı Nothing Phone (2a) Plus tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Nothing Phone (2a) Plus, Hindistan’da resmî olarak tanıtıldı ve satışa çıkacak. Phone (2a) Plus, ikonik tasarımı korurken, yeni MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G işlemci, önceki modele kıyasla %56 iyileştirilen ön kamera, daha hızlı şarjı destekleyen daha yüksek kapasitede batarya ile geliyor.

Nothing Phone (2a) Plus neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Nothing Phone (2a) Plus, Glyph arayüzü, yatay kamera modülü, şeffaf arka paneliyle aynı kompakt tasarımı koruyor. En dikkat çekici değişiklik, telefonun standart modelden ayırt edilmesini sağlayan metalik kaplama.

Nothing Phone (2a) Plus, ince çerçeveli, delik çentikli 6.7 inç OLED ekrana sahip. Ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit parlaklık (maksimum) sağlıyor ve parmak izi okuyucu içeriyor. Telefon, 50MP birincil, 50 MP ultra geniş açılı lens olmak üzere çift arka kamerayla geliyor. Öndeki kamera artık 50MP. Hatırlatma olarak, standart modelde 32 MP ön kamera vardı. Ultra XDR, hareket yakalama, gece modu, yapay zeka canlılık modu mevcut.

Phone (2a) Plus, MediaTek Dimensity 7350 Pro işlemciyle gelen ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Nothing, yeni işlemcinin %10 hız artışı sağladığını, %30 daha hızlı GPU’ya sahip olduğunu söylüyor. Isı dağıtımı için gelişmiş sıvı soğutma sistemi bulunuyor. Bu model, Nothing’in en büyük bataryalı telefonu; 50w şarjı destekleyen 5000 mAh batarya var. Akıllı ve özel şarj etme modları sunan pil sağlığı özelliği mevcut. Telefon, 12GB RAM 256GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Yazılım açısından, Android 14 tabanlı Nothing OS ile geliyor. Nothing, telefona 3 yıl Android güncellemesi, 4 yıl güvenlik yaması sunacak.

Nothing Phone (2a) Plus fiyatı

Nothing Phone (2a) Plus, 399 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonun siyah ve gri renk seçeneği bulunuyor.

Nothing Phone (2a) Plus özellikleri

Ekran : 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, 1300 nit, AMOLED

: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, 1300 nit, AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G

: MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka kamera : 50MP f/1.88 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.88 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 50MP f/2.2

: 50MP f/2.2 Batarya : 5000 mAh, 50w hızlı şarj

: 5000 mAh, 50w hızlı şarj İşletim sistemi : Android 14, Nothing OS 2.6

: Android 14, Nothing OS 2.6 Boyut ve ağırlık : 161.7 x 76.3 x 8.5mm, 190 g

: 161.7 x 76.3 x 8.5mm, 190 g Renk: Siyah, gri

