50MP ön kameralı Nothing Phone (2a) Plus tanıtıldı: İşte özellikleri

- Nothing Phone (2a) Plus neler sunuyor?
- Nothing Phone (2a) Plus fiyatı
- Nothing Phone (2a) Plus özellikleri
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Nothing Phone (2a) Plus neler sunuyor?
Nothing Phone (2a) Plus, ince çerçeveli, delik çentikli 6.7 inç OLED ekrana sahip. Ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit parlaklık (maksimum) sağlıyor ve parmak izi okuyucu içeriyor. Telefon, 50MP birincil, 50 MP ultra geniş açılı lens olmak üzere çift arka kamerayla geliyor. Öndeki kamera artık 50MP. Hatırlatma olarak, standart modelde 32 MP ön kamera vardı. Ultra XDR, hareket yakalama, gece modu, yapay zeka canlılık modu mevcut.
Phone (2a) Plus, MediaTek Dimensity 7350 Pro işlemciyle gelen ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Nothing, yeni işlemcinin %10 hız artışı sağladığını, %30 daha hızlı GPU’ya sahip olduğunu söylüyor. Isı dağıtımı için gelişmiş sıvı soğutma sistemi bulunuyor. Bu model, Nothing’in en büyük bataryalı telefonu; 50w şarjı destekleyen 5000 mAh batarya var. Akıllı ve özel şarj etme modları sunan pil sağlığı özelliği mevcut. Telefon, 12GB RAM 256GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Yazılım açısından, Android 14 tabanlı Nothing OS ile geliyor. Nothing, telefona 3 yıl Android güncellemesi, 4 yıl güvenlik yaması sunacak.
Nothing Phone (2a) Plus fiyatı
Nothing Phone (2a) Plus, 399 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonun siyah ve gri renk seçeneği bulunuyor.
Nothing Phone (2a) Plus özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, 1300 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh, 50w hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 14, Nothing OS 2.6
- Boyut ve ağırlık: 161.7 x 76.3 x 8.5mm, 190 g
- Renk: Siyah, gri
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.