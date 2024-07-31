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    50MP ön kameralı Nothing Phone (2a) Plus tanıtıldı: İşte özellikleri

    Nothing, beklenen telefonu Nothing Phone (2a) Plus'ı tanıttı. 50MP ön kameralı Phone (2a) Plus, MediaTek Dimensity 7350 Pro işlemciyle gelen ilk akıllı telefon. 
    nothing phone (2a) plus tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone (2a) Plus, Hindistan’da resmî olarak tanıtıldı ve satışa çıkacak. Phone (2a) Plus, ikonik tasarımı korurken, yeni MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G işlemci, önceki modele kıyasla %56 iyileştirilen ön kamera, daha hızlı şarjı destekleyen daha yüksek kapasitede batarya ile geliyor.

    Nothing Phone (2a) Plus neler sunuyor?

    Nothing Phone (2a) Plus özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone (2a) Plus, Glyph arayüzü, yatay kamera modülü, şeffaf arka paneliyle aynı kompakt tasarımı koruyor. En dikkat çekici değişiklik, telefonun standart modelden ayırt edilmesini sağlayan metalik kaplama.

    Nothing Phone (2a) Plus, ince çerçeveli, delik çentikli 6.7 inç OLED ekrana sahip. Ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit parlaklık (maksimum) sağlıyor ve parmak izi okuyucu içeriyor. Telefon, 50MP birincil, 50 MP ultra geniş açılı lens olmak üzere çift arka kamerayla geliyor. Öndeki kamera artık 50MP. Hatırlatma olarak, standart modelde 32 MP ön kamera vardı. Ultra XDR, hareket yakalama, gece modu, yapay zeka canlılık modu mevcut.

    Phone (2a) Plus, MediaTek Dimensity 7350 Pro işlemciyle gelen ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Nothing, yeni işlemcinin %10 hız artışı sağladığını, %30 daha hızlı GPU’ya sahip olduğunu söylüyor. Isı dağıtımı için gelişmiş sıvı soğutma sistemi bulunuyor. Bu model, Nothing’in en büyük bataryalı telefonu; 50w şarjı destekleyen 5000 mAh batarya var. Akıllı ve özel şarj etme modları sunan pil sağlığı özelliği mevcut. Telefon, 12GB RAM 256GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Yazılım açısından, Android 14 tabanlı Nothing OS ile geliyor. Nothing, telefona 3 yıl Android güncellemesi, 4 yıl güvenlik yaması sunacak.

    Nothing Phone (2a) Plus fiyatı

    Nothing Phone (2a) Plus, 399 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonun siyah ve gri renk seçeneği bulunuyor.

    Nothing Phone (2a) Plus özellikleri

    Nothing Phone (2a) Plus teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, 1300 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh, 50w hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 14, Nothing OS 2.6
    • Boyut ve ağırlık: 161.7 x 76.3 x 8.5mm, 190 g
    • Renk: Siyah, gri
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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