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2012 yılında Japonya'da en çok satılan fotoğraf makineleri belli oldu

6 yıl
2,7b
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19
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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2012 yılında Japonya'da en çok satılan fotoğraf makineleri belli oldu
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Fotoğraf dünyası 2012 yılında birçok yeni makine ve teknolojiye şahit oldu. Oldukça hareketli geçen yılın ardından satış rakamları da ortaya çıkmaya başladı.
BCN Ranking sitesi tarafından açıklanan tabloya göre 2012 yılında Japonya'da en çok satılan aynasız fotoğraf makinesi, %11.2'lik satış payı ile Nikon J1 oldu. J1'in ardından %8.6'lık satış payı ile Olympus Pen E-PL3 ve %7.7'lik satış payı ile Sony Nex-5N modeli geldi.
2012 yılında Japonya'da en çok satılan DSLR fotoğraf makinesi ise, %22.3'lük satış payı ile Canon Kiss X5 (600D/Rebel T3i) oldu. Canon'un ardından ikinci sırada %11.9'luk satış payı ile Nikon D5100 ve %10.5'lik pazar payı ile Nikon D3100 modeli yer aldı.

http://nikonrumors.com/2013/01/01/the-best-selling-mirrorless-camera-for-2012-in-japan-nikon-1-j1.aspx/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alikiziltoprak 6 yıl
Sony NEX ler ile yine ataktaydı bu sene.
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BenGiDeR 6 yıl
Aynasız canavarlarda benimde gözüm var ama lens olayına bir çözüm bulmalılar. Incecik makineye takoz gibi lens takınca tüm cazibe kayboluyor. Pancake lensler cogalmali :)
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Dağılın 6 yıl
pentax k-5' hak etmediği yerde.
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DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
Koca Japonyada Fuji Film FinePix serisi satılmamış mı ya?

Aynı haber aylar öncesinden yabancı sitelerde yayınlandı,aynı soru dile getirildi cevap gelmedi, verilerin kaynağındaki sitede ise listenin altında şöyle bir yazı vardı "fujifilm listeye dahil edilmemiştir" diye nedendir bilmiyorum. Dün gece bu haberi pclabs da da gördüm aslında oraya da aynı seyleri yazdım belki bi bilen vardır diye fakat yazdıklarım yayımlanmmamış aslında o da nedendir bilmiyorum, belki gün içinde yayımlanır...
Aynasız pazarında fujinin muhteşem ürünler ürettiği hatta bazı ilkleri yaptığı biliniyor, açıkcası x100 ve x10 un listenin neresinde olduğunu merak ediyorum...
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jiddi 6 yıl
Fujifilm'in bir modelinin dahi adı bile geçmemiş ! Üstelik ana vatanında ! Bu çok ilginç. Markalar Canon, Nikon, Sony, Olympus, Pentax ! Bu kadar, bunlardan ibaret. Fakat galiba Fujifilm'in bu listelerdeki sınıfa ait olabilecek makinaları yok da ondan ?! mı acaba ?
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fotifoti 6 yıl
d600 de hata çıkınca batmış nikon
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ozturert 6 yıl
Listede Pentax Q da var, fanatikleri bekliyoruz :)
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DH Misafiri 6 yıl
Koca Japonya'da Fuji Film FinePix serisi satılmamış mı ya?
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theyapici 6 yıl
dslr 2012 dünya listesinde de canon birinci bekleriz herkesi :)
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Zommby 6 yıl theyapici
theyapici

dslr 2012 dünya listesinde de canon birinci bekleriz herkesi :)

Dünya deel o çekik gözlüleri öpmüş sadece...
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murdocklawless 6 yıl
ilk listeye bak o zaman, canon'un esamesi yok.
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aragorn20 6 yıl murdocklawless
murdocklawless

ilk listeye bak o zaman, canon'un esamesi yok.

canon aynasız işine daha yeni girdi biraz temkinli yaklaşıyor çekik gözler
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Statistik 6 yıl
Canon Nikon'a fark atmis, bakalim nikoncular ne diuecek buna :D
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