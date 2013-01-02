2012 yılında Japonya'da en çok satılan fotoğraf makineleri belli oldu





Fotoğraf dünyası 2012 yılında birçok yeni makine ve teknolojiye şahit oldu. Oldukça hareketli geçen yılın ardından satış rakamları da ortaya çıkmaya başladı.

BCN Ranking sitesi tarafından açıklanan tabloya göre 2012 yılında Japonya'da en çok satılan aynasız fotoğraf makinesi, %11.2'lik satış payı ile Nikon J1 oldu. J1'in ardından %8.6'lık satış payı ile Olympus Pen E-PL3 ve %7.7'lik satış payı ile Sony Nex-5N modeli geldi.

2012 yılında Japonya'da en çok satılan DSLR fotoğraf makinesi ise, %22.3'lük satış payı ile Canon Kiss X5 (600D/Rebel T3i) oldu. Canon'un ardından ikinci sırada %11.9'luk satış payı ile Nikon D5100 ve %10.5'lik pazar payı ile Nikon D3100 modeli yer aldı.

http://nikonrumors.com/2013/01/01/the-best-selling-mirrorless-camera-for-2012-in-japan-nikon-1-j1.aspx/