2012 yılında Japonya'da en çok satılan fotoğraf makineleri belli oldu

Haber Editörü
Fotoğraf dünyası 2012 yılında birçok yeni makine ve teknolojiye şahit oldu. Oldukça hareketli geçen yılın ardından satış rakamları da ortaya çıkmaya başladı.
BCN Ranking sitesi tarafından açıklanan tabloya göre 2012 yılında Japonya'da en çok satılan aynasız fotoğraf makinesi, %11.2'lik satış payı ile Nikon J1 oldu. J1'in ardından %8.6'lık satış payı ile Olympus Pen E-PL3 ve %7.7'lik satış payı ile Sony Nex-5N modeli geldi.
2012 yılında Japonya'da en çok satılan DSLR fotoğraf makinesi ise, %22.3'lük satış payı ile Canon Kiss X5 (600D/Rebel T3i) oldu. Canon'un ardından ikinci sırada %11.9'luk satış payı ile Nikon D5100 ve %10.5'lik pazar payı ile Nikon D3100 modeli yer aldı.
http://nikonrumors.com/2013/01/01/the-best-selling-mirrorless-camera-for-2012-in-japan-nikon-1-j1.aspx/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynı haber aylar öncesinden yabancı sitelerde yayınlandı,aynı soru dile getirildi cevap gelmedi, verilerin kaynağındaki sitede ise listenin altında şöyle bir yazı vardı "fujifilm listeye dahil edilmemiştir" diye nedendir bilmiyorum. Dün gece bu haberi pclabs da da gördüm aslında oraya da aynı seyleri yazdım belki bi bilen vardır diye fakat yazdıklarım yayımlanmmamış aslında o da nedendir bilmiyorum, belki gün içinde yayımlanır...
Aynasız pazarında fujinin muhteşem ürünler ürettiği hatta bazı ilkleri yaptığı biliniyor, açıkcası x100 ve x10 un listenin neresinde olduğunu merak ediyorum...
Dünya deel o çekik gözlüleri öpmüş sadece...
canon aynasız işine daha yeni girdi biraz temkinli yaklaşıyor çekik gözler