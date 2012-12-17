2013 iF Ürün Tasarım Ödüllerinde Nikon ve Fujifilm farkı









Her yıl düzenlenen ve oldukça prestijli olan "iF Ürün Tasarım Ödülleri" bu yıl, fotoğraf sistemleri tasarımı bakımından Nikon ve Fujifilm'in başarısına sahne oldu.

Tasarım dünyasında oldukça prestijli bir yerde bulunan ve 1954 yılından beri düzenlenen "iF Ürün Tasarım Ödülleri", yıl içerisinde piyasaya çıkmış olan ürünleri değerlendirmeye aldı. 51 ülkeden 16 kategoride 4,332 ürünün katıldığı değerlendirmelerde en yenilikçi, başarılı ve estetik 1,410 ürün ödül almaya hak kazandı.

Nikon'un en üst seviyede yer alan ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından oldukça beğenilen, hız canavarı tam kare makinesi D4 ile aynasız fotoğraf makinesi pazarında önemli bir yerde bulunan yenilikçi 1 sistemler, 11 tane 2013 iF Ürün Tasarım Ödülü kazandı. Ödül kazanan 1 serisi sitemlerin tam listesi ise şu şekilde oldu;

Nikon 1 J1

Nikon 1 J2

Nikon 1 V1

1 Nikkor 10mm F/2.8

1 Nikkor 10-30mm F/3.5-5.6 VR

1 Nikkor 30-110mm F/2.8-5.6 VR

1 Nikkor 11-27.5 F/3.5-5.6

1 Nikkor 10-100mm F/4.5-5.6 PD-Zoom VR

Speedlight SB-N5

GPS Unit GP-N100

Mount Adapter FT1

Fujifilm'in ise çeşitli renklerdeki Retro tasarıma sahip XF1 dijital fotoğraf makinesi modeli ve kompakt boyutlarına rağmen sunduğu fotoğraf kalitesi ile beğenilen gene Retro görünümlü X10 dijital fotoğraf makinesi modeli, 2013 iF Ürün Tasarım Ödülü almaya hak kazandı.

http://photorumors.com/2012/12/16/fujifilm-xf1-and-x10-win-2013-if-product-design-award/