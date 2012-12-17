Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2013 iF Ürün Tasarım Ödüllerinde Nikon ve Fujifilm farkı

6 yıl
616
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık



Her yıl düzenlenen ve oldukça prestijli olan "iF Ürün Tasarım Ödülleri" bu yıl, fotoğraf sistemleri tasarımı bakımından Nikon ve Fujifilm'in başarısına sahne oldu.
Tasarım dünyasında oldukça prestijli bir yerde bulunan ve 1954 yılından beri düzenlenen "iF Ürün Tasarım Ödülleri", yıl içerisinde piyasaya çıkmış olan ürünleri değerlendirmeye aldı. 51 ülkeden 16 kategoride 4,332 ürünün katıldığı değerlendirmelerde en yenilikçi, başarılı ve estetik 1,410 ürün ödül almaya hak kazandı.
Nikon'un en üst seviyede yer alan ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından oldukça beğenilen, hız canavarı tam kare makinesi D4 ile aynasız fotoğraf makinesi pazarında önemli bir yerde bulunan yenilikçi 1 sistemler, 11 tane 2013 iF Ürün Tasarım Ödülü kazandı. Ödül kazanan 1 serisi sitemlerin tam listesi ise şu şekilde oldu;
Nikon 1 J1
Nikon 1 J2
Nikon 1 V1
1 Nikkor 10mm F/2.8
1 Nikkor 10-30mm F/3.5-5.6 VR
1 Nikkor 30-110mm F/2.8-5.6 VR
1 Nikkor 11-27.5 F/3.5-5.6
1 Nikkor 10-100mm F/4.5-5.6 PD-Zoom VR
Speedlight SB-N5
GPS Unit GP-N100
Mount Adapter FT1
Fujifilm'in ise çeşitli renklerdeki Retro tasarıma sahip XF1 dijital fotoğraf makinesi modeli ve kompakt boyutlarına rağmen sunduğu fotoğraf kalitesi ile beğenilen gene Retro görünümlü X10 dijital fotoğraf makinesi modeli, 2013 iF Ürün Tasarım Ödülü almaya hak kazandı.

http://photorumors.com/2012/12/16/fujifilm-xf1-and-x10-win-2013-if-product-design-award/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
fuji bunları ne ara çıkarmış.. harika görünüyolar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 6 yıl
fujifilm'in retro tasarımları hakikaten güzelmiş. özellikle ortadakinin rengi çok hoş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
D4'ün nesine ödül vermişler anlamadım. O zaman D3s, D3, D2xs, D2x, D2 ve D1'e de vermeleri lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Lenovo ThinkPad Twist video inceleme "O hem bir dizüstü bilgisayar hem de bir tablet" 6 yıl Seagate GoFlex Satellite video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim