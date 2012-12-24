2013 yılında fotoğraf dünyasını neler bekliyor ?

Her yıl sonunda yayınladığı ve çoğu zaman doğru çıkan bilgilere sahip olan Japon "Impress" fotoğraf dergisi, 2013 yılı içinde fotoğraf dünyasının nelerin beklediğini yeni sayısında açıkladı.

Japonya'da yayın hayatına devam eden Impress dergisi, 2013 yılında görebileceğimiz fotoğraf makineleri, lensler ve fotoğraf teknolojileri hakkında bir yazı hazırladı. Hazırlanan yazı 2012 yılı içerisindeki gelişmelere dayanıyor ve yeni yılda karşımıza nelerin çıkabileceğinin sinyallerini veriyor. İşte Impress dergisine göre fotoğraf dünyasının 2013 yılı ;

Olympus

Olmypus'un 2013 yılı içerisindeki en büyük gelişmesi yeni E-5 modeli yada benzeri bir makine olarak görülüyor. Olympus Ceo'su Miguel Ange Garcia tarafından da onaylanan makine, Micro Four Tihrds ve Fout Thirds lenslere destek verecek. Ayrıca 2013 yılı içerisinde Olympus'tan aynasız sistem fotoğraf makineleri de görebiliriz.

Canon

2012 yılında çıkardığı başarılı fotoğraf makineleri ile adından sıkça söz ettiren Canon'dan 2013 yılı içerisinde daha ufak ve performans olarak eski modellere göre daha iyi bir Rebel/Kiss serisi fotoğraf makinesi bekleniyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü yeni objektifleri de 2013 yılı içinde Canon'dan görebiliriz. Canon tarafından beklenen son gelişme ise "EOS-M" serisi aynasız sistemler için, yeni EF-M lenslerin gelebileceği yönünde.

Sigma

Fotoğraf makineleri bakımından çok önde olmasa da ürettiği harika lensler ile hep gündemde olan Sigma'dan 2013 yılı içerisinde yeni bir tam kare (FF=Full Frame) Foveon sensör bekleniyor. Sigma'nın 2013 yılı içerisinde DSLR fotoğraf makinesi üretmeye devam edeceği ve firmadan aynasız sistem bir fotoğraf makinesi görebileceğimiz belirtiliyor.

Sony

2012 yılı içerisinde duyurduğu tam kare (FF=Full Frame) fotoğraf makinesi "RX" ile büyük yankı uyandıran Sony'den, 2013 yılı içerisinde değiştirilebilir lensli tam kare NEX serisi fotoğraf makinesi bekleniyor. NEX serisi sunduğu performans ile fotoğraf dünyasında oldukça sevilen ve beğenilen bir seri haline gelmişti.

Nikon

2012 yılı içerisinde duyurduğu harika fotoğraf makineleri yanında bu makinelerin çoğunda meydana gelen sorunlar ile de gündemden düşmeyen Nikon'dan, 2013 yılında D800 boyutlarında D4 sensörüne sahip bir makine bekleniyor. Ayrıca uzun zamandır yenilenmesi beklene D7000 modelinin 2013 yılı içerisinde yenileneceği belirtiliyor. Son olarak Nikon'un DX serisi yeni lenslerinin de yıl içerisinde boy göstermesi bekleniyor.

Fujifilm

2012 yılının başarılı firmalarından olan Fujifilm'in, 2013 yılı içerisinde "X" serisi yeni aynasız sistem bir fotoğraf makinesi piyasaya çıkarması bekleniyor. Ayrıca firma tarafından geliştirilen X-Trans sensörün çalışmalarının devam edeceği belirtiliyor.

Pentax

2012 yılında duyurduğu fotoğraf makineleri ile bekleneni tam olarak veremeyen Pentax'tan, her yıl olduğu gibi 2013 yılında da tam kare (FF=Full Frame) bir fotoğraf makinesi bekleniyor.

2013 yılı fotoğraf sistemleri ve dünyası için geçtiğimiz yıl gibi hareketli geçeceğe benziyor. Umarız bu hareketlilik, son kullanıcı fiyatlarına olumlu yönde yansıma gösterir.

http://photorumors.com/2012/12/22/impress-magazine-2013-predictions-new-foveon-x-trans-sensors-nex-camera-all-full-frame/