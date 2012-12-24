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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2013 yılında fotoğraf dünyasını neler bekliyor ?

6 yıl
1,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Her yıl sonunda yayınladığı ve çoğu zaman doğru çıkan bilgilere sahip olan Japon "Impress" fotoğraf dergisi, 2013 yılı içinde fotoğraf dünyasının nelerin beklediğini yeni sayısında açıkladı.
Japonya'da yayın hayatına devam eden Impress dergisi, 2013 yılında görebileceğimiz fotoğraf makineleri, lensler ve fotoğraf teknolojileri hakkında bir yazı hazırladı. Hazırlanan yazı 2012 yılı içerisindeki gelişmelere dayanıyor ve yeni yılda karşımıza nelerin çıkabileceğinin sinyallerini veriyor. İşte Impress dergisine göre fotoğraf dünyasının 2013 yılı ;
Olympus
Olmypus'un 2013 yılı içerisindeki en büyük gelişmesi yeni E-5 modeli yada benzeri bir makine olarak görülüyor. Olympus Ceo'su Miguel Ange Garcia tarafından da onaylanan makine, Micro Four Tihrds ve Fout Thirds lenslere destek verecek. Ayrıca 2013 yılı içerisinde Olympus'tan aynasız sistem fotoğraf makineleri de görebiliriz.
Canon
2012 yılında çıkardığı başarılı fotoğraf makineleri ile adından sıkça söz ettiren Canon'dan 2013 yılı içerisinde daha ufak ve performans olarak eski modellere göre daha iyi bir Rebel/Kiss serisi fotoğraf makinesi bekleniyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü yeni objektifleri de 2013 yılı içinde Canon'dan görebiliriz. Canon tarafından beklenen son gelişme ise "EOS-M" serisi aynasız sistemler için, yeni EF-M lenslerin gelebileceği yönünde.
Sigma
Fotoğraf makineleri bakımından çok önde olmasa da ürettiği harika lensler ile hep gündemde olan Sigma'dan 2013 yılı içerisinde yeni bir tam kare (FF=Full Frame) Foveon sensör bekleniyor. Sigma'nın 2013 yılı içerisinde DSLR fotoğraf makinesi üretmeye devam edeceği ve firmadan aynasız sistem bir fotoğraf makinesi görebileceğimiz belirtiliyor.
Sony
2012 yılı içerisinde duyurduğu tam kare (FF=Full Frame) fotoğraf makinesi "RX" ile büyük yankı uyandıran Sony'den, 2013 yılı içerisinde değiştirilebilir lensli tam kare NEX serisi fotoğraf makinesi bekleniyor. NEX serisi sunduğu performans ile fotoğraf dünyasında oldukça sevilen ve beğenilen bir seri haline gelmişti.
Nikon
2012 yılı içerisinde duyurduğu harika fotoğraf makineleri yanında bu makinelerin çoğunda meydana gelen sorunlar ile de gündemden düşmeyen Nikon'dan, 2013 yılında D800 boyutlarında D4 sensörüne sahip bir makine bekleniyor. Ayrıca uzun zamandır yenilenmesi beklene D7000 modelinin 2013 yılı içerisinde yenileneceği belirtiliyor. Son olarak Nikon'un DX serisi yeni lenslerinin de yıl içerisinde boy göstermesi bekleniyor.
Fujifilm
2012 yılının başarılı firmalarından olan Fujifilm'in, 2013 yılı içerisinde "X" serisi yeni aynasız sistem bir fotoğraf makinesi piyasaya çıkarması bekleniyor. Ayrıca firma tarafından geliştirilen X-Trans sensörün çalışmalarının devam edeceği belirtiliyor.
Pentax
2012 yılında duyurduğu fotoğraf makineleri ile bekleneni tam olarak veremeyen Pentax'tan, her yıl olduğu gibi 2013 yılında da tam kare (FF=Full Frame) bir fotoğraf makinesi bekleniyor.
2013 yılı fotoğraf sistemleri ve dünyası için geçtiğimiz yıl gibi hareketli geçeceğe benziyor. Umarız bu hareketlilik, son kullanıcı fiyatlarına olumlu yönde yansıma gösterir.

http://photorumors.com/2012/12/22/impress-magazine-2013-predictions-new-foveon-x-trans-sensors-nex-camera-all-full-frame/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
x-pro q imi aldım çok mutluyum.. ne makina ama...
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ozturert 6 yıl
Canon 50mm f1.8 22MP'de f4'te harika. Su anda Nikon 50mm f1.8D'yi d800 uzerinde kullaniyorum. Hic beklemedigim kadar iyi. 55mm f2.8 mikro kadar iyi hatta. 50mmler en iyi cozunurluk veren objektiflerden zaten.
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Ed - 6 yıl
2012 ile ilgili dikkatimi çeken bir yorum

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MIKROP DOGAN 6 yıl
şöyle 1300-1400liraya canon 1200d çıksa, yeni başlayanlar için çok güzel olmaz mı?
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Afyonteam 6 yıl
kratocfil
D90in yeni versiyonu cikmayacak sanirim?

ahh ahhh keske yenılense en ıyı rengı yakalayan makına
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fuatceylan 6 yıl
Kesinlik XPRO1 diyorum. Fazla söze gerek yok sanırım.
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olağan_şüpheli 6 yıl
yeni modeller gelsin fiyatlar düşsün
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kratocfil 6 yıl
D90in yeni versiyonu cikmayacak sanirim?
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Ed - 6 yıl kratocfil
kratocfil

D90in yeni versiyonu cikmayacak sanirim?


Hayır çıkmayacak. D90'ın yeni versiyonu 2 sene önce D7000 olarak çıktı
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ilkerl 6 yıl
Nikon D400, D8000, D4x sizce hangisi?
turknikon.com/...
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B.S.S. 6 yıl
Canon, 7D yi güncellemesi gerek artık. 2013 de yapsin bi güzellik.
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DH Misafiri 6 yıl
Fujifilm x-pro1 ile gönülleri feth etti. Kullanıpta aşık olmayan var mı? X serisi bence bu yılın şampiyonu!!
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face1tr 6 yıl
Q7
Ayrıca yüksek çözünürlüklü yeni objektifleri de 2013 yılı içinde Canondan görebiliriz.Yüksek Çözünürlüklü objektif nasıl oluyo ??

örneğin 200 liraya satılan canon un 50mm f:1.8 objektifi fiyatına göre oldukça güzel bir ürün. ama sen bunu alıp, 30mp lik bir gövdeye takarsan saçmalamaya başlıyor.
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ozturert 6 yıl face1tr
face1tr

Q7

Ayrıca yüksek çözünürlüklü yeni objektifleri de 2013 yılı içinde Canondan görebiliriz.Yüksek Çözünürlüklü objektif nasıl oluyo ??



örneğin 200 liraya satılan canon un 50mm f:1.8 objektifi fiyatına göre oldukça güzel bir ürün. ama sen bunu alıp, 30mp lik bir gövdeye takarsan saçmalamaya başlıyor.

Nasil sacmaliyor ornegin?
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