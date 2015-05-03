2014 yılı verilerine göre dünyanın en çok sensör satan ismi Sony oldu

Teknolojinin hemen her alanında yer alan Japon devi Sony, The Wall Street Journal'ın yayınladığı haber göre kamera sensör üretimi açısından liderliği elinde bulunduruyor.

Fotoğraf makineleri, video kameralar ve akıllı cep telefonları için görüntü sensörleri üreten ve müşterileri arasında Nikon, Samsung ve Apple (Apple iPhone 6 ile Samsung S6 akıllı telefonlarda Sony sensörü kullanıyor ve şirketin bünyesinde iki adet sensör taşıyan her iPhone 6 satışından 20$ kazandığı söyleniyor) gibi devler yer alan Sony, bu alanda gerçekten oldukça iyi işler yapıyor ve ürettiği sensörler özellikle dinamik aralık ile görüntü kalitesi açısından büyük bir performans ortaya koyuyor.

2014 yılı verilerine göre ise toplam pazardan aldığı %40'lık pay ile dünyanın en çok sensör satan ismi olmayı başaran ve bu satış grafiğiyle OmniVision, Samsung ya da diğer üretici toplamını geride bırakan Sony, gelen talebi karşılamak adına da kamera sensörü üretimine yaklaşık 1 milyar dola yatırım yapmayı planlıyor.

Akıllı cep telefonları bir yana özellikle DSLR ile aynasız fotoğraf makinesi pazarında ürettiği sensörler tercih sebebi haline gelen Sony, bildiğiniz üzere son dönemde kavisli sensör teknolojileri üzerinde de çalışıyor ve bu sayede daha ufak ile ucuz lenslerin önünün açılması bekleniyor.

http://petapixel.com/2015/05/01/40-of-all-camera-sensors-sold-in-2014-were-made-by-sony/