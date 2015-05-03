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2014 yılı verilerine göre dünyanın en çok sensör satan ismi Sony oldu

4 yıl
3,8b
1
54
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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2014 yılı verilerine göre dünyanın en çok sensör satan ismi Sony oldu
Teknolojinin hemen her alanında yer alan Japon devi Sony, The Wall Street Journal'ın yayınladığı haber göre kamera sensör üretimi açısından liderliği elinde bulunduruyor.
Fotoğraf makineleri, video kameralar ve akıllı cep telefonları için görüntü sensörleri üreten ve müşterileri arasında Nikon, Samsung ve Apple (Apple iPhone 6 ile Samsung S6 akıllı telefonlarda Sony sensörü kullanıyor ve şirketin bünyesinde iki adet sensör taşıyan her iPhone 6 satışından 20$ kazandığı söyleniyor) gibi devler yer alan Sony, bu alanda gerçekten oldukça iyi işler yapıyor ve ürettiği sensörler özellikle dinamik aralık ile görüntü kalitesi açısından büyük bir performans ortaya koyuyor.
2014 yılı verilerine göre ise toplam pazardan aldığı %40'lık pay ile dünyanın en çok sensör satan ismi olmayı başaran ve bu satış grafiğiyle OmniVision, Samsung ya da diğer üretici toplamını geride bırakan Sony, gelen talebi karşılamak adına da kamera sensörü üretimine yaklaşık 1 milyar dola yatırım yapmayı planlıyor.
Akıllı cep telefonları bir yana özellikle DSLR ile aynasız fotoğraf makinesi pazarında ürettiği sensörler tercih sebebi haline gelen Sony, bildiğiniz üzere son dönemde kavisli sensör teknolojileri üzerinde de çalışıyor ve bu sayede daha ufak ile ucuz lenslerin önünün açılması bekleniyor.

http://petapixel.com/2015/05/01/40-of-all-camera-sensors-sold-in-2014-were-made-by-sony/ Yorum Yaz
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travers 4 yıl en beğenilen
Birde kendi telefonlarında düzgün çekim yapabilse süper olacak ama yapamadılar bir türlü.
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gcb1903 4 yıl
En son kullandığım Sony telefon k790i telefonumun fotoğraf performansı o kadar iyiydi ki o yıllarda çektiğim 3.2 mp fotolar ileri ki yıllarda çektiğim 5 mp, 8mp fotolardan daha güzel. İlginç olan bunu nasıl yaptığıdır. 3.2 mp kamerası ile bu gün bile tatmin edici kaliteyi sunuyordu. Tabi video performansı 320p :D
Digital kısımda ise bir kaç yıldır hizmetinden gayet mutlu olduğum wx-80 modeli ile görenlerin " bu kadar ufak kamera ile bu kadar iyi sonuç almana inanmıyorum " tepkilerine alışmışlığım bile vardır.
Demem o ki bu adamlar kamera konusunda bir miktar rakiplerinden ileride sanırım.
En son kullandığım Sony telefon k790i telefonumun fotoğraf performansı o kadar iyiydi ki o yıllarda çektiğim 3.2 mp fotolar ileri ki yıllarda çektiğim 5 mp, 8mp...
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doctor_bey 4 yıl
Sony batıyi batıyi



(Devlet eyiye gidiyi parodisi)


Şu an elimde Sony'nin 3 sene önce çıkardığı cihaz var ve kamera müthiş, bırakın da lider olsunlar
Sony batıyi batıyi(Devlet eyiye gidiyi parodisi)Şu an elimde Sony'nin 3 sene önce çıkardığı cihaz var ve kamera müthiş, bır...
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V4LKyR 4 yıl
Columbia
wolf silver Yaklaşık bir hafta önce XPERİA Z2 ile general mobile doscover gece çekimlerinde ön kamerayı karşılaştırdık. Tabiri caizse kendi paramla rezil oldum.. Dünde iphone 5c ile XPERİA Z2 karşılaştırdık sonuç yine aynı oldu.. Z2 yine kamerada çuvalladı.Gece çekimlerinde Kumlamadan geçilmiyor... Üstelik androidin son sürümü olmasına rağmen 5.0.2 (sony in verdiği son güncelleme) Bir parantez açmak istiyorum. SONY xperia z2 niz varsa andoid 5.0.2 yüklemeyin. Şarjı kendiliğinden gidiyor.. Yanınızda şarj aleti taşımaktann TEDAŞ elektrik arıza servisi gibi dolaşırsınız...
Milleti yanlış yönlendirip durma,kullanmasak inanacağız dediklerine.İphone 5den geçtim z2ye kamera konusunda arada çok büyük fark var 5c ile de denedim yine aynı şekilde,resmen kötülemek için yer arıyorsun. Lollipop güncellemesi konusuna da ayrı güldüm ortalama 6 saat aldığım ekran süresi güncellemeden sonra 7 saati zorlamaya başladı 4.4.4den çok daha iyi gidiyor şarjı ve oldukça stabil. Beğenmiyorsan satarsın olur biter neymiş kamerası 5cden kötüymüşte,tedaş elektrik arıza servisi gibi dolaşıyormuşta gülerler anca buna

Kötüleme babında söylemiyorum ama ben de 1 ay kadar Lollipop kullandım, gerçekten de deşarj süresi belirgin derecede düştü. Yani pil performansı kötüydü. Dolayısıyla tekrar 4.4.4 sürümüne geçiş yaptım. Şu an gayet memnunum.
Telefonunuz Lollipop üzerinde rootlu mu? Bootloader açık ve özel bir kernel kullanıyor musunuz? Lollipop üzerinde nasıl bu kadar uzun bir deşarj süresi alabildiniz merak ediyorum.
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wolf silver 4 yıl V4LKyR
V4LKyR

Columbia

wolf silver Yaklaşık bir hafta önce XPERİA Z2 ile general mobile doscover gece çekimlerinde ön kamerayı karşılaştırdık. Tabiri caizse kendi paramla rezil oldum.. Dünde iphone 5c ile XPERİA Z2 karşılaştırdık sonuç yine aynı oldu.. Z2 yine kamerada çuvalladı.Gece çekimlerinde Kumlamadan geçilmiyor... Üstelik androidin son sürümü olmasına rağmen 5.0.2 (sony in verdiği son güncelleme) Bir parantez açmak istiyorum. SONY xperia z2 niz varsa andoid 5.0.2 yüklemeyin. Şarjı kendiliğinden gidiyor.. Yanınızda şarj aleti taşımaktann TEDAŞ elektrik arıza servisi gibi dolaşırsınız...
Milleti yanlış yönlendirip durma,kullanmasak inanacağız dediklerine.İphone 5den geçtim z2ye kamera konusunda arada çok büyük fark var 5c ile de denedim yine aynı şekilde,resmen kötülemek için yer arıyorsun. Lollipop güncellemesi konusuna da ayrı güldüm ortalama 6 saat aldığım ekran süresi güncellemeden sonra 7 saati zorlamaya başladı 4.4.4den çok daha iyi gidiyor şarjı ve oldukça stabil. Beğenmiyorsan satarsın olur biter neymiş kamerası 5cden kötüymüşte,tedaş elektrik arıza servisi gibi dolaşıyormuşta gülerler anca buna


Kötüleme babında söylemiyorum ama ben de 1 ay kadar Lollipop kullandım, gerçekten de deşarj süresi belirgin derecede düştü. Yani pil performansı kötüydü. Dolayısıyla tekrar 4.4.4 sürümüne geçiş yaptım. Şu an gayet memnunum.

Telefonunuz Lollipop üzerinde rootlu mu? Bootloader açık ve özel bir kernel kullanıyor musunuz? Lollipop üzerinde nasıl bu kadar uzun bir deşarj süresi alabildiniz merak ediyorum.

TELEFON YENİ OLDUĞU İÇİN PEK ROOT EDİP YADA BOOTLADER KİLİDİNİ KALDIRMADIM. SONY ORJİNAL ROMUNU KULLANIYORUM. KEŞKE BENDE 4.4.4 GERİ DÖNSEM. 5.0.2 İLE ŞARJ SÜRESİ ACAYİP DERECEDE DÜŞTÜ...
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Marquis-de-Sade` 4 yıl
wolf silver
Yaklaşık bir hafta önce XPERİA Z2 ile general mobile doscover gece çekimlerinde ön kamerayı karşılaştırdık. Tabiri caizse kendi paramla rezil oldum.. Dünde iphone 5c ile XPERİA Z2 karşılaştırdık sonuç yine aynı oldu.. Z2 yine kamerada çuvalladı.Gece çekimlerinde Kumlamadan geçilmiyor... Üstelik androidin son sürümü olmasına rağmen 5.0.2 (sony in verdiği son güncelleme) Bir parantez açmak istiyorum. SONY xperia z2 niz varsa andoid 5.0.2 yüklemeyin. Şarjı kendiliğinden gidiyor.. Yanınızda şarj aleti taşımaktann TEDAŞ elektrik arıza servisi gibi dolaşırsınız...

1-1.5 sene önceydi Sony yüzünden tartışırdık bu arkadaşla iyiye iyi dedirtemezdim hala bugün oldu diyemiyor. Arkadaş sen Sony'den nefret eden insansın her Sony konusunda eleştiri yağdırır durursun iyide olsa kötüde olsa sen ne ara Xperia Z2 aldın da General Mobile manşeli çin malıyla karşılaştırıp gece çekimlerinde kötü yaptın telefonu? Bende de var o dediğin 2 aletten biri tezgahımda biri cebimde akşam olsun ikisiylede fotoğraf çekip atıcam. Önce Xperia Z2'yi kullan sonra yaz.
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wolf silver 3 yıl Marquis-de-Sade`
BURDA DA RESMİ PAYLAŞMIŞIM BAŞKA YERDE DE SENİ ETİKETLEDİĞİMİ HATIRLIYORUM AMA TAM OLARAK HANGİ KONUDA HATIRLAMIYORUM. NEYSE SONUÇ ÖNEMLİ ZATEN
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ounomaus 4 yıl
sony telefonda tepe modelleri eleştirilebilir ama sensör işinde alayını tokatlıyor buda gayet normal üst seviye elimize aldığımız nerdeyse tüm telefonlar sony sensör kullanıyor ör: iphone 6 ve plus samsung galaxy s6 ve edge note 4 lg g4 bir htc m9 toshiba sensör kullanıyor ama pek beğenilmedi diğer rakipleri karşısında
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siyahsepya 4 yıl
_-_bluedragon_-_
wolf silver Yaklaşık bir hafta önce XPERİA Z2 ile general mobile doscover gece çekimlerinde ön kamerayı karşılaştırdık. Tabiri caizse kendi paramla rezil oldum.. Dünde iphone 5c ile XPERİA Z2 karşılaştırdık sonuç yine aynı oldu.. Z2 yine kamerada çuvalladı.Gece çekimlerinde Kumlamadan geçilmiyor... Üstelik androidin son sürümü olmasına rağmen 5.0.2 (sony in verdiği son güncelleme) Bir parantez açmak istiyorum. SONY xperia z2 niz varsa andoid 5.0.2 yüklemeyin. Şarjı kendiliğinden gidiyor.. Yanınızda şarj aleti taşımaktann TEDAŞ elektrik arıza servisi gibi dolaşırsınız...
her sony konusunda bir karalama çalışması hayırdır?

lolipoptan sonra şarj performansı artan bir ben miyim şu memlekette ya.
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wolf silver 4 yıl siyahsepya
ESKİDEN ŞARJI BANA GÖRE İYİYDİ HATTA ÇOK İYİYİDİ AMA GÜNCELLEMEDEN SONRA ÇOK ÇABUK GİDİYOR.. ÇOK PİŞMAN OLDUM GÜNCELLEDİĞİME.
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cngzmls 4 yıl
Samsung galaxy grand 2 ile Sony Xperia Z'yi gece çekimlerinde karşılaştırdım. Vallahi Samsung daha iyi çekti.
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superwera 4 yıl
En iyi sensoru uretiyorlar zaten aksini ancak bilgisi olmayan iddia eder.
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1BilimAdamı 4 yıl
Samsung LG belki Apple dikey entegrasyon yaparak kendi sensörlerini üretmeye karar verirse sony'nin kar eden önemli bir bölümünü sonuda yaklaşabilir keza samsung zaten alpha için kendi 12mp'lik sensörünü üretmişti,kullanmıştı.Zaten,işin garip tarafı apple,samsung gibi firmalar sony sensör kullanarak sony telefonlardan daha iyi fotoğraf,video çeken telefon yapmaları..
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Veinglory 4 yıl
wolf silver
Yaklaşık bir hafta önce XPERİA Z2 ile general mobile doscover gece çekimlerinde ön kamerayı karşılaştırdık. Tabiri caizse kendi paramla rezil oldum.. Dünde iphone 5c ile XPERİA Z2 karşılaştırdık sonuç yine aynı oldu.. Z2 yine kamerada çuvalladı.Gece çekimlerinde Kumlamadan geçilmiyor... Üstelik androidin son sürümü olmasına rağmen 5.0.2 (sony in verdiği son güncelleme) Bir parantez açmak istiyorum. SONY xperia z2 niz varsa andoid 5.0.2 yüklemeyin. Şarjı kendiliğinden gidiyor.. Yanınızda şarj aleti taşımaktann TEDAŞ elektrik arıza servisi gibi dolaşırsınız...

aylardır kötüleye kötüleye bitiremedin aleti
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wolf silver 4 yıl Veinglory
mmiyahki

wolf silver

Yaklaşık bir hafta önce XPERİA Z2 ile general mobile doscover gece çekimlerinde ön kamerayı karşılaştırdık. Tabiri caizse kendi paramla rezil oldum.. Dünde iphone 5c ile XPERİA Z2 karşılaştırdık sonuç yine aynı oldu.. Z2 yine kamerada çuvalladı.Gece çekimlerinde Kumlamadan geçilmiyor... Üstelik androidin son sürümü olmasına rağmen 5.0.2 (sony in verdiği son güncelleme) Bir parantez açmak istiyorum. SONY xperia z2 niz varsa andoid 5.0.2 yüklemeyin. Şarjı kendiliğinden gidiyor.. Yanınızda şarj aleti taşımaktann TEDAŞ elektrik arıza servisi gibi dolaşırsınız...


aylardır kötüleye kötüleye bitiremedin aleti

DOĞRULARI SÖYLEMEK NE ZAMANDAN BERİ KÖTÜLEMEK OLUYOR ? YOKSA BAZI İNSANLAR GİBİ SIRF PARA VERDİM DİYE ALDIĞIM ŞEYLERİ ÖVEYİM Mİ ?
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gcb1903 4 yıl
En son kullandığım Sony telefon k790i telefonumun fotoğraf performansı o kadar iyiydi ki o yıllarda çektiğim 3.2 mp fotolar ileri ki yıllarda çektiğim 5 mp, 8mp fotolardan daha güzel. İlginç olan bunu nasıl yaptığıdır. 3.2 mp kamerası ile bu gün bile tatmin edici kaliteyi sunuyordu. Tabi video performansı 320p :D
Digital kısımda ise bir kaç yıldır hizmetinden gayet mutlu olduğum wx-80 modeli ile görenlerin " bu kadar ufak kamera ile bu kadar iyi sonuç almana inanmıyorum " tepkilerine alışmışlığım bile vardır.
Demem o ki bu adamlar kamera konusunda bir miktar rakiplerinden ileride sanırım.
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wolf silver 4 yıl
Yaklaşık bir hafta önce XPERİA Z2 ile general mobile doscover gece çekimlerinde ön kamerayı karşılaştırdık. Tabiri caizse kendi paramla rezil oldum..
Dünde iphone 5c ile XPERİA Z2 karşılaştırdık sonuç yine aynı oldu.. Z2 yine kamerada çuvalladı.Gece çekimlerinde Kumlamadan geçilmiyor...

Üstelik androidin son sürümü olmasına rağmen 5.0.2 (sony in verdiği son güncelleme)

Bir parantez açmak istiyorum. SONY xperia z2 niz varsa andoid 5.0.2 yüklemeyin. Şarjı kendiliğinden gidiyor..
Yanınızda şarj aleti taşımaktann TEDAŞ elektrik arıza servisi gibi dolaşırsınız...
9 Yanıt Yanıtla
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gently weeps 4 yıl wolf silver
wolf silver
Yaklaşık bir hafta önce XPERİA Z2 ile general mobile doscover gece çekimlerinde ön kamerayı karşılaştırdık. Tabiri caizse kendi paramla rezil oldum..
Dünde iphone 5c ile XPERİA Z2 karşılaştırdık sonuç yine aynı oldu.. Z2 yine kamerada çuvalladı.Gece çekimlerinde Kumlamadan geçilmiyor...

Üstelik androidin son sürümü olmasına rağmen 5.0.2 (sony in verdiği son güncelleme)

Bir parantez açmak istiyorum. SONY xperia z2 niz varsa andoid 5.0.2 yüklemeyin. Şarjı kendiliğinden gidiyor..
Yanınızda şarj aleti taşımaktann TEDAŞ elektrik arıza servisi gibi dolaşırsınız...

Otomatik modda yapmasan çekimi? Yazılımı kötü lensi değil az bucuk bişey biliyorsan cok daha iyi çekebilirsin normal modda
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N. Chomsky 4 yıl wolf silver
wolf silver
Yaklaşık bir hafta önce XPERİA Z2 ile general mobile doscover gece çekimlerinde ön kamerayı karşılaştırdık. Tabiri caizse kendi paramla rezil oldum..
Dünde iphone 5c ile XPERİA Z2 karşılaştırdık sonuç yine aynı oldu.. Z2 yine kamerada çuvalladı.Gece çekimlerinde Kumlamadan geçilmiyor...

Üstelik androidin son sürümü olmasına rağmen 5.0.2 (sony in verdiği son güncelleme)

Bir parantez açmak istiyorum. SONY xperia z2 niz varsa andoid 5.0.2 yüklemeyin. Şarjı kendiliğinden gidiyor..
Yanınızda şarj aleti taşımaktann TEDAŞ elektrik arıza servisi gibi dolaşırsınız...


Sallamanın da bu kadarı. 2011 yılında çıkmış olan Xperia Neo V'nin bile fotoğraf kalitesi Iphone 5'i geçiyordu.
Ayrıca sen Samsung alıyordun. Ne oldu, vaz mı geçtin?
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_-_bluedragon_-_ 4 yıl wolf silver
wolf silver

Yaklaşık bir hafta önce XPERİA Z2 ile general mobile doscover gece çekimlerinde ön kamerayı karşılaştırdık. Tabiri caizse kendi paramla rezil oldum..
Dünde iphone 5c ile XPERİA Z2 karşılaştırdık sonuç yine aynı oldu.. Z2 yine kamerada çuvalladı.Gece çekimlerinde Kumlamadan geçilmiyor...

Üstelik androidin son sürümü olmasına rağmen 5.0.2 (sony in verdiği son güncelleme)

Bir parantez açmak istiyorum. SONY xperia z2 niz varsa andoid 5.0.2 yüklemeyin. Şarjı kendiliğinden gidiyor..
Yanınızda şarj aleti taşımaktann TEDAŞ elektrik arıza servisi gibi dolaşırsınız...

her sony konusunda bir karalama çalışması hayırdır?
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