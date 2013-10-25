2015 model Mercedes-Benz C-Class, GPS sistemiyle tünelleri algılayabilecek





Ürettiği otomobil modellerini teknolojik olarak doldurmayı seven firmalardan Mercedes-Benz, 2015 model Mercedes-Benz C-Class içerisinde de faydalı yeni özellikleri kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Almaya merkezli otomobil firması, 2015 Mercedes-Benz C-Class modeliyle kişilere ilk olarak çok daha iyi bir havalandırma sistemi sunacak. Dahili GPS sistemi ile tünele girildiğini otomatik olarak algılayabileceği belirtilen araç, havalandırma sistemini kapatarak içeriye tünel içerisinde biriken zararlı gazları almayacak, iyonlaştırıcı sistemiyle kötü kokuları ortadan kaldırabilecek ve özel bölmesine yerleştirilen şişe kokuları havalandırma sistemi üzerinden aracın her noktasına aktarabilecek. İkinci olarak ise aracın ön koltukları arasında yer alan bölüme bir adet dokunmatik kontrol ünitesi yerleştirileceği söylenen firma ve bu sayede ana ekranın çok daha rahat bir şekilde yönetilmesine imkan tanıyacak. Aynı zamanda otomatik şerit kontrol sistemiyle sürücülerin yolda kalmasına yardımcı olacağı belirtilen 2015 Mercedes-Benz C-Class, yolcu koltuğu üzerine çocuklara özel koltuklardan konulduğunu sensör sistemiyle algılarsa bu bölümdeki hava yastıklarını kapatacak, bu sayede de sıkışma gibi olumsuz durumların önüne geçebilecek.

Önümüzdeki yılın başlarında satışına başlanacağı belirtilen 2015 Mercedes-Benz C-Class, eskiye oranla çok daha konforlu ve güveli bir yolculuk sunacak.





http://www.techhive.com/article/2056892/the-2015-mercedes-benz-c-class-features-a-touchpad-and-a-gps-that-looks-for-tunnels.html#tk.rss_all