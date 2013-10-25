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2015 model Mercedes-Benz C-Class, GPS sistemiyle tünelleri algılayabilecek

5 yıl
2,6b
1
43
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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2015 model Mercedes-Benz C-Class, GPS sistemiyle tünelleri algılayabilecek
Ürettiği otomobil modellerini teknolojik olarak doldurmayı seven firmalardan Mercedes-Benz, 2015 model Mercedes-Benz C-Class içerisinde de faydalı yeni özellikleri kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
Almaya merkezli otomobil firması, 2015 Mercedes-Benz C-Class modeliyle kişilere ilk olarak çok daha iyi bir havalandırma sistemi sunacak. Dahili GPS sistemi ile tünele girildiğini otomatik olarak algılayabileceği belirtilen araç, havalandırma sistemini kapatarak içeriye tünel içerisinde biriken zararlı gazları almayacak, iyonlaştırıcı sistemiyle kötü kokuları ortadan kaldırabilecek ve özel bölmesine yerleştirilen şişe kokuları havalandırma sistemi üzerinden aracın her noktasına aktarabilecek. İkinci olarak ise aracın ön koltukları arasında yer alan bölüme bir adet dokunmatik kontrol ünitesi yerleştirileceği söylenen firma ve bu sayede ana ekranın çok daha rahat bir şekilde yönetilmesine imkan tanıyacak. Aynı zamanda otomatik şerit kontrol sistemiyle sürücülerin yolda kalmasına yardımcı olacağı belirtilen 2015 Mercedes-Benz C-Class, yolcu koltuğu üzerine çocuklara özel koltuklardan konulduğunu sensör sistemiyle algılarsa bu bölümdeki hava yastıklarını kapatacak, bu sayede de sıkışma gibi olumsuz durumların önüne geçebilecek.
Önümüzdeki yılın başlarında satışına başlanacağı belirtilen 2015 Mercedes-Benz C-Class, eskiye oranla çok daha konforlu ve güveli bir yolculuk sunacak.
2015 model Mercedes-Benz C-Class, GPS sistemiyle tünelleri algılayabilecek


http://www.techhive.com/article/2056892/the-2015-mercedes-benz-c-class-features-a-touchpad-and-a-gps-that-looks-for-tunnels.html#tk.rss_all Yorum Yaz
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engurlu 5 yıl en beğenilen
Arabayı versinler bana tüneli ben algılar camı pencereyi kapatırım..
1 Yanıt Yanıtla +28
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mussi47 5 yıl
murdocklawless
yeni masraf kapısı hayırlı olsun. parfüm olayı başlamış.- araç parfümüm bitti de yenisi ne kadar acaba?- 650 lira.

o arabayı alanın 650 yi önemseyeceğini sanmam :D
murdocklawlessyeni masraf kapısı hayırlı olsun. parfüm olayı başlamış.- araç parfümüm bitti de yenisi ne kadar acaba?- 650 lira.o ara...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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VYC Majoris 5 yıl
"Güveli" bir yolculuk sunacak
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Engin.OK 5 yıl
1,6 benzinli motor Mercedes'in mi?

Dizel hiç sevmiyorum C de dizel traktör gibi ses çıkarıyor hoş olmuyor ancak benzin başka sessiz sedasız gidiyor basınca motor sesi harika oluyor
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RoMM3L 5 yıl
Etrafımda bir çok Renault kullanıcısı var hiç birinden habire arıza yapıyo bıktım artık diye bi cümle duymadım. Santiye aracımı sattıktan sonra 1 yaşına 40.000km de Kangoo aldım şu an 80.000de hala sorunsuz kullanıyoruz şantiyede.

Tek şikayetçi olduğum Renault Motoru Navara'da kullanılan 2.5 dCi 174bg motordu ondada şikayetim arıza falan değil sadece yakıtıydı...
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orhansen 5 yıl RoMM3L
RoMM3L

Etrafımda bir çok Renault kullanıcısı var hiç birinden habire arıza yapıyo bıktım artık diye bi cümle duymadım. Santiye aracımı sattıktan sonra 1 yaşına 40.000km de Kangoo aldım şu an 80.000de hala sorunsuz kullanıyoruz şantiyede.

Tek şikayetçi olduğum Renault Motoru Navara'da kullanılan 2.5 dCi 174bg motordu ondada şikayetim arıza falan değil sadece yakıtıydı...

Sn RoMM3L,

Navara daki motor Reanult değil, Nissan imalatı. Bende de Pathfinder olduğu için incelemiştim. Birde ses sorunu vardı. Mübarek rölantide bile kamyon gibi çalışıyordu. Ama iyi motordu. 2006-2012 arası tek sorun çıkarmadı.

Saygılarımla,
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senersongur 5 yıl
Honda dizel motoru olsa Renault gibi sorun cikarmazdi.
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bestanealtcizgi 5 yıl senersongur
senersongur

Honda dizel motoru olsa Renault gibi sorun cikarmazdi.

hondanın halası olsa biz "amca" derdik.
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RoMM3L 5 yıl
A serisinde kullanılan dizel motorların bir kısmı Renault firmasına ait, bir kısım motor parçaları ve CDI işletim sistemi tamamen Mercedes'e ait. Mercedes AR-GE sini bu motorlarla yaptı ve W205 C Serisinde kendi üreteceği 1.6lt biturbo 160bg gücünde CDI motoru bu araçta kullanacakları söyleniyor...
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HumbiGumbi 5 yıl
Zuko
2015 koymuşlar adını. 2020de de 2034 model arabaya bineriz artık. Adam gibi 2014 koysana arabanın adını.

???? Aynı şeyi okuyoruz ama çok farklı şeyler anlıyoruz ... Arabanın model sınıfı C büyük ihtimalde C180- c200 gibi model adlarıyla çıkar en azından benim bildiğim öyle . 2015 den de kastı 2015 yılında üretilen olması lazım
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ExclusivePack 5 yıl
Nightmare70
ExclusivePack
Nightmare70Renault motoru koymasalardı iyidi :)
dünyanın en iyi dizel motoru şuan Renaultta ha dediğim gibi Renault u bence küçümseme. nolcaktı Peugeot motorumu koycaktı. Renault aynı zamanda nissan dacia samsung ve Mercedes e ortak.
Ben Renaultu küçümsemiyorum Formula 1deki en iyi motor geliştiricilerinden birisi fakat Mercedes gibi bir firma kendi motorunu geliştirmeyip işin kolayına kaçıyorsa nerde bu markanın değeri ve premium imajı.. Tahminimce Renault kullanıyorsun ondan böyle atladın direk :D Malum arabalarının kalitesi ortada

mercedes in renaulttan önceki a serisini hepimiz biliyoruz. adamlar küçük otomobilde başarı yakalayamadılar. sonra renault a dediler ki senin küçük arabadaki başarın çok iyi ve renaulta ortak oldular. renault twingo kullandım 97 de ilk tr ye geldiği zaman 2009 da sattım. resmen benzini kokluyordu 5 tl lik benzinle kadıköyden taksime gidiordum ben. mbeni 12 sene hiç üzmedi. bir kere motordan ne hararet ne bir sorun yaptı. şuan hyundai getz kullanıyorum.
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carretera 5 yıl ExclusivePack
Adamlar motoru sadece aldı Renault'dan. Geri kalanına ortak çıkmayın da :)
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Mono87 5 yıl
Guzel arac
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ADANAL1 5 yıl
bilgi paneli çok kötü görünüyor. ucuz tabletlere benziyor. bakıyorum bakıyorum ama kabullenemiyorum :)
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Zuko 5 yıl
2015 koymuşlar adını. 2020'de de 2034 model arabaya bineriz artık.

Adam gibi 2014 koysana arabanın adını.
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mussi47 5 yıl
murdocklawless
yeni masraf kapısı hayırlı olsun. parfüm olayı başlamış.- araç parfümüm bitti de yenisi ne kadar acaba?- 650 lira.

o arabayı alanın 650 yi önemseyeceğini sanmam :D
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seven44 5 yıl
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