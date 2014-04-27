2015 model Toyota Camry'e Qi kablosuz şarj teknolojisi dahil ediliyor

Kablosuz şarj teknolojisi otomotiv endüstrisinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Akıllı cihazları, herhangi bir kablo bağlamadan bir istasyon ya da beşik üzerine dokundurarak şarj etmemizi sağlayan bu teknolojinin özellikle otomobiller için ciddi kullanım kolaylığı sağlayacağını uzun süredir belirtiyoruz. Hatta Mobilite'nin ilk bölümünde kablosuz şarj teknolojisini kullanan bir otomobilin haberini de vermiştik. Araç içerisinde hem estetik görünmeyen hem de kullanımı zorlaştıran kablo ile şarj konusunu çözmek üzere Toyota da yeni bir adım attı.

Japon otomobil üreticisi, üst segmentte yer alan otomobili Camry'e, 2015 model yılı ile birlikte opsiyon olarak Qi kablosuz şarj teknolojisini dahil ediyor. Vites kolunun önünde, orta konsolun en alt kısmına konumlandıralan kablosuz şarj alanına, uyumlu bir telefonu bırakmak şarj etmek için yeterli olacaktır. Toyota'nın "ebin" arayüzü üzerinden açılabilen kablosuz şarj özelliği mevcut tasarım çerçevesinde aynı anda sadece tek bir cihazın şarj edilmesine olanak tanıyabiliyor. Tabii cihaz uyumluluğundan da bahsetmek gerekiyor, Nokia Lumia 920, Lumia 928, Nexus 4, Nexus 5 ve bazı diğer telefonlar hali hazırlda Qi kablosuz şarj teknolojisine destek sunmaktalar.

Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından geliştirilen teknoloji ile 4cm'ye kadar mesafeden cihazlar şarj edilebiliyor ancak sistemin çalışabilmesi adına şarj edilecek cihazın, güç aktarım istasyonunun üzerine konumlandırılması gerekiyor. Elektrik enerjisinin yakın alanda kablosuz olarak aktarılmasını sağlayan Elektrodinmaik İndüksiyon üzerinde çalışan Qi teknolojisinin gelecekte daha fazla elektronik cihaz ve otomobil tarafından desteklenmesi bekleniyor.



