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2015 model Toyota Camry'e Qi kablosuz şarj teknolojisi dahil ediliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2015 model Toyota Camry'e Qi kablosuz şarj teknolojisi dahil ediliyor
Kablosuz şarj teknolojisi otomotiv endüstrisinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Akıllı cihazları, herhangi bir kablo bağlamadan bir istasyon ya da beşik üzerine dokundurarak şarj etmemizi sağlayan bu teknolojinin özellikle otomobiller için ciddi kullanım kolaylığı sağlayacağını uzun süredir belirtiyoruz. Hatta Mobilite'nin ilk bölümünde kablosuz şarj teknolojisini kullanan bir otomobilin haberini de vermiştik. Araç içerisinde hem estetik görünmeyen hem de kullanımı zorlaştıran kablo ile şarj konusunu çözmek üzere Toyota da yeni bir adım attı.
Japon otomobil üreticisi, üst segmentte yer alan otomobili Camry'e, 2015 model yılı ile birlikte opsiyon olarak Qi kablosuz şarj teknolojisini dahil ediyor. Vites kolunun önünde, orta konsolun en alt kısmına konumlandıralan kablosuz şarj alanına, uyumlu bir telefonu bırakmak şarj etmek için yeterli olacaktır. Toyota'nın "ebin" arayüzü üzerinden açılabilen kablosuz şarj özelliği mevcut tasarım çerçevesinde aynı anda sadece tek bir cihazın şarj edilmesine olanak tanıyabiliyor. Tabii cihaz uyumluluğundan da bahsetmek gerekiyor, Nokia Lumia 920, Lumia 928, Nexus 4, Nexus 5 ve bazı diğer telefonlar hali hazırlda Qi kablosuz şarj teknolojisine destek sunmaktalar. 
Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından geliştirilen teknoloji ile 4cm'ye kadar mesafeden cihazlar şarj edilebiliyor ancak sistemin çalışabilmesi adına şarj edilecek cihazın, güç aktarım istasyonunun üzerine konumlandırılması gerekiyor. Elektrik enerjisinin yakın alanda kablosuz olarak aktarılmasını sağlayan Elektrodinmaik İndüksiyon üzerinde çalışan Qi teknolojisinin gelecekte daha fazla elektronik cihaz ve otomobil tarafından desteklenmesi bekleniyor. 


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byturkuaz 5 yıl
Bir gun tamamen kablosuz sarj be elektrik olacak. Belki baska bi enerji olur AMA.bilmiyorum artk.imkansiz yoktur.
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Rouvax 5 yıl
Tam istediğim şey valla helal toyota seni alamayacak olsamda
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Firaristt 5 yıl
Einstein, söz sanatından da anlamıyorsun belli ki.
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myhotyro 5 yıl
"Sadece gülüyorum. Ben yarım metre menzil olsun diyorum eksi alıyorum, birkaç mesaj sonra 1 metre olsun yazan artı alıyor."
Birkaç mesaj sonra 1 metre olsun diyen ironi yapıyor, sen uçuyorsun. Niye indüksiyona maruz kalalım ki. Telefon elinde avucunda kulağında her yerdeyken sürekli şarjmı olsun istiyorsun.
Yazarken kendimden utandım, ben ne anlatıyorumki. Kendi "Şu şarj olma mesafesini bir yarım metre falan yapsalar çok süper olacak." mesajıyla benim "Bir metre yapsınlar da bizimde şarj olmamız garanti olsun :))" mesajının aynı anlama geldiğini sanan birine anlatıyorum bunları. Kendime pes diyorum.
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Elsa 5 yıl
Her arabaya lazım
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myhotyro 5 yıl
Bir metre yapsınlar da bizimde şarj olmamız garanti olsun :))
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Firaristt 5 yıl
Teknoloji gerçekten güzel. Şu şarj olma mesafesini bir yarım metre falan yapsalar çok süper olacak.

Eksi verenler neyin kafasını yaşıyor merak ettim.
2 Yanıt Yanıtla +2
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The Tenth Doctor 5 yıl Firaristt
Firaristt

Teknoloji gerçekten güzel. Şunu bir yarım metre falan yapsalar çok süper olacak.

Eksi verenler neyin kafasını yaşıyor merak ettim.

Yanlış anlamayın. Standı değil kablosuz şarj mesafesini yarım metre yapsalar demiş arkadaş.







dimi?
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Charles Bartowski 5 yıl Firaristt
ilk yorum eksicileri dadanmış
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