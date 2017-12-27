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2017 yılının en iyi filmleri

Manchester by the Sea'den Dunkirk'e, Logan'dan Wonder Woman'a birçok dikkat çekici yapım bu yıl sinemaseverler ile buluştu. Peki bu yılın en iyi filmi hangisiydi?
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
8,1b
1
40
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2017 yılında artık son gün günlere girilirken, yılın merak edilen tüm filmleri sinemaseverler ile buluştu. Normalde yaz aylarında görmeye alışık olduğumuz büyük bütçeli filmler bu kez tüm yıla yayıldı ve Logan, Spider-Man: Homecoming, Wonder Woman, Thor: Ragnarok ve Star Wars: The Last Jedi gibi merakla beklenen filmler sene boyunca gişeyi domine etmeyi başardı.
Geçtiğimiz yıl ABD'de ödül sezonuna damga vuran Manchester by the Sea, Moonlight, Lion ve Silence gibi filmler ülkemizde bu yılın ilk aylarında sinemaseverler ile buluşurken, bu yıl Oscar yarışında ön plana çıkan The Post, Phantom Thread, Lady Bird, The Shape of Water ve Call Me By Your Name gibi filmlerin ülkemizde çıkışı yine önümüzdeki seneye kaldı.
Bu yıl Türkiye'de vizyona giren filmlerden derlediğimiz yılın en iyi filmleri listesini ve ilgili anketi yazının devamında bulabilirsiniz. Yılın en iyisi olduğunu düşündüğünüz film için oy kullanın ve böylece yılın en iyi filmini hep birlikte belirleyelim. Eğer bu yılın en iyi filmi olduğunu düşündüğünüz film ankette yoksa, kendi tercihinizi yorumlardan ileterek ankete katkıda bulunabilirsiniz.

Manchester By the Sea

Yönetmen: Kenneth Lonergan
Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams, Lucas Hedges, Kyle Chandler
Vizyon Tarihi: 3 Şubat 2017
Geçtiğimiz yıl en iyi film dahil altı dalda Oscar'a aday gösterilen ve en iyi erkek oyuncu ile en iyi orijinal senaryo Oscar'larını kazanan Manchester By the Sea, ülkemizde bu yılın başında sinemaseverler ile buluştu. Yönetmenliğini Kenneth Lonergan'ın üstlendiği film, geçtiğimiz yıl ABD'de birçok sinema eleştirmeni tarafından yılın en iyi filmi olarak gösterilmişti.

Moonlight 

Yönetmen: Barry Jenkins
Oyuncular: Trevante Rhodes, Mahershala Ali, Naomi Harris, Janelle Monáe, Andre Holland
Vizyon Tarihi: 17 Şubat 2017
ABD'de geçtiğimiz yılın son aylarında vizyona girdikten sonra ülkemize gelmesi 2017'yi bulan bir diğer film de Moonlight'dı. Uyuşturucu bağımlısı annesi ile yaşayan eşcinsel bir gencin hikayesini üç farklı zaman dilimine yayarak anlatan Moonlight, tam sekiz dalda Oscar'a aday gösterildi ve aralarında en iyi film Oscar'ının da bulunduğu üç Oscar'a layık görüldü.
Özellikle Mahersahala Ali, kendisine yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandıran etkileyici performansı ile sinemaseverlerin gönlünü kazanmayı başardı.

Split

Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson, Betty Buckley 
The Sixth Sense, Unbreakable ve Signs gibi unutulmaz filmlere imza atan M. Night Shyamalan son birkaç yıldır eski başarılı günlerinden oldukça uzak işler çıkarsa da bu yıl vizyona giren Split ile sinemaseverlerin gönlünü yeniden kazanmayı başardı. 23 farklı kişiliğe sahip bir adam tarafından kaçırılan üç genç kızın hikayesini anlatan Split, son yılların en başarılı gerilim filmleri arasında gösterildi. Shyamalan'ın yeni filmi özellikle Unbreakable sevenler için kaçırılmaması gereken bir film.

Logan

Yönetmen: James Mangold
Oyuncular: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook
Vizyon Tarihi: 3 Mart 2017 
X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Wolverine, bu yıl çok daha farklı bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıktı. Eski X-Men ve Wolverine filmlerinden çok daha karanlık, çok daha yetişkin işi bir film olan Logan, hem sinemaseverlerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başardı.
Deadpool'dan sonra Logan'ın da gişede büyük başarı yakalaması, R reytingli, yani 18 yaş sınırı alan çizgi roman uyarlamalarının da başarılı olabileceğini kanıtladı ve gelecekte bu tarzda daha çok film çekilmesinin önünü açtı. 

Get Out

Yönetmen: Jordan Peele
Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017  
Ünlü komedi ikilisi Key & Peele'in sevilen üyesi Jordan Peele, bu yıl ilk kez kamera arkasına geçti. Bugüne kadar komedi türündeki çalışmaları ile adından söz ettiren Peele, ilk yönetmenlik denemesinde çok daha farklı bir alana yöneldi. Korku ve gizem türlerini başarıyla harmanlayan Get Out, bu yılın en heyecan verici sürprizlerindendi.
Büyük beğeni toplayan film sadece bu yılın en iyi filmlerinden biri olmakla kalmadı ve 4.5 milyon dolarlık bütçesine karşı 254.3 milyon dolar hasılat elde ederek 2017'nin en başarılı filmleri arasına da adını yazdırdı.

Wonder Woman

Yönetmen: Patty Jenkins
Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Danny Huston
Vizyon Tarihi: 2 Haziran 2017
DC Comics'in sevilen kahramanlarını aynı evrende buluşturan DC sinematik evreni şu ana kadar büyük ölçüde hayal kırıklıklarıyla geçti. Batman v Superman ve Suicide Squad eleştirmenler tarafından sert bir şekilde eleştirilmesine rağmen gişede başarılı olsa da Justice League bunu da başaramadı ve gişede büyük hayal kırıklığı yarattı. Kötü eleştiriler ve gişedeki hayal kırıklığı normalde DC sinematik evrenini bitirmeye yeterdi belki ama Wonder Woman DC'nin imdadına yetişti.
DC sinematik evreninin şu ana kadar çıkan filmleri arasında açık ara en beğenilen film olan Wonder Woman, hem eleştirmenlerin hem de sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. Dünya genelinde 821.9 milyon dolar gişe hasılatına ulaşan film, böylece kadın bir kahraman etrafında dönen filmlerin de başarılı olabileceğini gösterdi. Bu başarısı ile Hollywood'un kadın kahramanlara bakışını değiştiren Wonder Woman, sinema dünyasında uzun yıllar hissedilecek bir etki bırakmayı başardı. 

Baby Driver

Yönetmen: Edgar Wright
Oyuncular: Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm, Jaime Foxx, Kevin Spacey, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal
Vizyon Tarihi: 30 Haziran 2017
Shaun of the Dead ve Hot Fuzz gibi sevilen komedi filmleri ile adını duyuran Edgar Wright, bu yıl vizyona giren Baby Driver ile sinema dünyasının en heyecan verici yönetmenleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Bir an bile hız kesmenyen eğlenceli hikayesi, enerji dolu soundtrack'i ve usta işi yönetimiyle sinemaseverlerin beğenisini kazanan Baby Driver, bu yılın en sevilen filmleri arasında yerini aldı. Edgar Wright şimdiden devam filmi için hazırlıklara başlamış durumda.

War for the Planet of the Apes

Yönetmen: Matt Reeves
Oyuncular: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval
Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
2011 yılında vizyona giren Rise of the Planet of the Apes ile başlayan ve 2014 yılında vizyona giren Dawn of the Planet of the Apes ile devam eden yeni Maymunlar Cehennemi serisi, bu yıl vizyona giren War for the Planet of the Apes ile müthiş bir final yaptı.
Oldukça karanlık ve duygusal bir hikaye anlatan War for the Planet of the Apes, bu tarzı ile son yıllarda büyük bütçeli filmlerde pek göremediğimiz o epik film havasını beyaz perdede bir kez daha estirdi. 

Dunkirk

Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, Barry Keoghan
Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017 
The Dark Knight, The Prestige ve Inception gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Christopher Nolan, bu yıl vizyona giren Dunkirk ile savaş filmlerine de el attı. Hollywood'un bol aksiyonlu, bol dramalı savaş filmlerinin aksine eski Rus sinemasının daha durgun, daha nüanslı savaş filmlerini andıran Dunkirk, sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Dunkirk belki yönetmenin diğer filmleri kadar popüler olmadı ama yine de bu yılın en iyi filmleri arasında yerini aldı.

It

Yönetmen: Andy Muschietti
Oyuncular: Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis
Vizyon Tarihi: 15 Eylül 2017 
Korku ve fantastik edebiyatın ustalarından Stephen King'in en sevilen eserlerinden biri olan It, bu yıl beyaz perdeye uyarlandı. Uyarlandığı kitabın ilk yarısını anlatan It, hem sinema eleştirmenlerinin hem de sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. Bu filmde çocukluklarını gördüğümüz karakterlerin yıllar sonra bir araya gelmesini anlatacak devam filmi için hazırlıklar şimdiden başlamış durumda.

Blade Runner 2049

Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Robin Wright, Dave Bautista, Jared Leto
Vizyon Tarihi: 6 Ekim 2017
Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu filmlerinden Blade Runner, tam 35 yıl sonra beyaz perdeye geri döndü. Uzun süre sonra çekilen devam filmleri genelde hayal kırıklığı ile sonuçlansa da, Blade Runner 2049 bu geleneğe uymadı ve neredeyse ilk film kadar beğenildi.
Blade Runner 2049 hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından oldukça beğenilse de orijinal filmle aynı kaderi yaşamaktan kurtulamadı ve gişede beklentilerin altında kaldı. Ne var ki aynı orijinal filmde olduğu gibi 2049'un da zamanla unutulmaz bilim-kurgu filmleri arasında yerini alması bekleniyor.
Bunların yanı sıra; usta yönetmen Martin Scorsese'nin yeni filmi Silence, Prometheus'tan sonra Alien serisini köklerine döndüren Alien: Covenant, Marvel sinematik evreninin yeni üyeleri Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok ve Guardians of the Galaxy Vol. 2, yeni Star Wars üçlemesinin ikinci filmi olan The Last Jedi, Netflix orijinal yapımı Okja, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni filmi The Killing of a Sacred Deer, bu yılın en tuhaf filmlerinden Good Time, Altın Palmiye ödülünü kazanan The Square ve ünlü bir kaşifin Amazon'daki kayıp şehri bulma çabalarını anlatan The Lost City of Z bu yıl ülkemizde vizyona giren en iyi filmler arasında yer alıyor.
Sizce 2017 yılının en iyi filmi hangisi? Oy Ver 3940 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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Kıt mir 1 yıl en beğenilen
ayla filmi neden listede yok.
2017 en iyi filmi ayla
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ozancn 1 yıl
Dunkirk'e iyi diyen kesin izlememiştir :)
1 Yanıt Yanıtla +10
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emsalsszz 1 yıl
Bu listeye IT i koyupta Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı'nı koymamak neyin kafası gerçekten anlayamıyorum
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fidancal 1 yıl
Tartışmasız Logan
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ahmethi 1 yıl
Blade runner 2049 foreverr.... burdan tüm tech-noir (karanlık bilim kurgu) sevenlere selam...
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Erwin-Rommel 1 yıl
Blade Runner
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Project Scorpio 1 yıl
Hepsini izledim Get Out hariç hepsi çöp filmler özellikle Dunkirk en kötüsüydü.
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muratkaya 1 yıl
Ömrümde Wonder Woman kadar sıkıcı bir film daha izlemedim. İki kişi büyük merakla gittik ikimiz de ikinci yarının başlarında çıktık.
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fanatikforumcu 1 yıl
Merhaba ;
Trayıcıda adres alanına bakarsanız HAZiR-DEGiL yazıyor :)) Listeyi yarım yamalak hazırlayıp yayına vermiş biri. Üstünde çalışıyorlar, umutsuz olmayalım daha güzel bi liste için :)
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Lyons. 1 yıl
Genel olarak süperkahraman filmleri fena değildi, karayıp korsanları, maymunlar cehennemi güzeldi. Yalnız Hızlı ve Öfkeli 8 nerede? Listedeki tüm filmlerden daha çok hasılat yaptı fakat o yok. [:\-]
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MinikYas 1 yıl
Seyrettiklerim içinde benim için yılın önemli filmleri aşağıdakiler oldu. Ama hiçbirisi için üst düzey film diyemiyorum. Sadece kaliteyle ilgili değil şahsi önceliklerime göre tabii bunlar.
Beklentiyi yeterince karşılamayan:
The Last Jedi
Alien: Covenant
Justice League (Bu yüksek oranda karşılayamadı.)
Normal Beğeni:
Logan
Baby Driver
Spider Man
Wonder Woman
Pirates of Caribbean
Öne Çıkan:
John Wick 2
Life
The Book of Henry
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Mr.Prestige 1 yıl
Yılın en büyük hayal kırıklığı : Dunkirk
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sinema, Wonder Woman ve
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