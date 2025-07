Tron: Ares filminden yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Tron: Ares olacak. Tüm zamanların en sevilen bilm kurgu serilerinden biri olan Tron'un yeni filmi, 10 Ekim'de gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarını hızlandıran Disney, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çeviriyor. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz.

Tron: Ares, 10 Ekim'de Vizyona Girecek

Tron: Ares'in yönetmen koltuğunda Joachim Rønning oturuyor. Rønning daha önce Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ve Maleficent: Mistress of Evil gibi büyük bütçeli yapımlara imza atmıştı.

Filmin başrolünde ise ünlü oyuncu Jared Leto yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Leto'ya Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan, Jodie Turner-Smith gibi isimler eşlik ediyor. Yayınlanan bu yeni fragman, Jeff Bridges'ın da Kevin Flynn rolüyle filmde yer alacağını gösteriyor.

Tron: Legacy'nin müziklerini yapan Daft Punk'ın yerini bu kez Grammy ödüllü rock grubu Nine Inch Nails alıyor. Grubun Tron: Ares için bestelediği müziklerden bir kısmı şimdiden Spotify gibi platformlarda bulunabiliyor.

