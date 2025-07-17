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    Yeni Pixar filmi Hoppers'tan ilk fragman yayınlandı

    Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'dan yeni bir film daha geliyor. Pixar, önümüzdeki yılın başında sinemaseverlerle buluşacak olan Hoppers filminden ilk fragmanı yayınladı.

    Yeni Pixar filmi Hoppers Tam Boyutta Gör
    Pixar son dönemde çıkan işleriyle eski günlerini aratıyor olsa da hâlâ sinema dünyasının en prestijli stüdyoları arasında yerini koruyor. Bu yüzden yeni Pixar filmleri de merakla bekleniyor. Son olarak Elio'yu sinemaseverlerin beğenisine sunan Pixar, önümüzdeki yılın başında yeni bir film daha çıkaracak. Söz konusu bu film, bilim kurgu türündeki Hoppers olacak.

    Hoppers, 6 Mart 2026'da Vizyona Girecek

    Hoppers, bir grup bilim insanının, bilinçlerini mekanik bedenlere aktarmayı başardığı bir dünyada geçiyor. Hayvanlar alemine büyük ilgi duyan genç Mabel Tanaka, bu teknolojiyi kullanarak kendi bilincini robot bir kunduza aktarıyor. Mabel, bu robot bedeniyle hayvanlar alemini yakından keşfetme şansı yakalerken, onların doğal habitatını bozmak üzere olan bir inşaat şirketine de savaş açıyor.

    Projenin başında, Kafadar Ayılar (We Were Bears) serisiyle tanınan Daniel Chong yer alıyor. Daniel Chong'un yazıp yönettiği filmin bilim kurgu ile komediyi harmanlayarak çevreci mesajıyla dikkat çeken bir hikâyeyi ekrana taşıyacağı söyleniyor.

    Hoppers, 6 Mart 2026'da gösterime girecek. Filmden yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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