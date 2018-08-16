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2017'de Coinbase'e her gün 50 bin yeni kullanıcı katıldı

ABD'nin önde gelen kripto para borsalarından Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, geçtiğimiz yıl platforma her gün 50 bin yeni kullanıcının kayıt olduğunu açıkladı.
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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2017'de Coinbase'e her gün 50 bin yeni kullanıcı katıldı
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300 milyon dolara yakın işlem hacmiyle, hacim sıralamasında üst sıralarda yer alan kripto para borsası Coinbase, ABD'li kullanıcıların yasal bir endişe duymadan kullanabildiği ender borsalardan. Faaliyetleri kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC)'ndan çeşitli lisanslar alan Coinbase bu sayede kullanıcılara az sayıda kripto para seçeneği sunsa da oldukça rağbet görüyor. Şirketin CEO'su Brian Armstrong'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama da bu rağbetin sayısal verilerle de desteklendiğini gösteriyor.


Her gün 50 bin kullanıcı 

Bloomberg tarafından ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Brian Armstrong, geçtiğimiz yıl her gün 50 bin yeni kullanıcının borsaya kayıt olduğunu açıkladı.  Armstrong her ne kadar detaylarını paylaşmasa da yıllık bazdan 18 milyonun üstünde kullanıcı anlamına gelen bu verinin ortalama bir değer olduğu düşünülüyor. Nitekim geçtiğimiz yıl bazı günler Coinbase'e 100 bin kullanıcının kayıt olduğu belirtilmişti. 


Buna ek olarak platfrom kasım ayının başında 12 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Kasım ayından sonra Bitcoin'in değerindeki inanılmaz artışa paralel olarak kullanıcı sayısının da arttığı ve yılın son döneminde Coinbase'in çok daha fazla rağbet görmeye başladığı tahmin ediliyor.


Bitcoin'in düzenli olarak balon formasyonu ve düzeltmelere sahne olduğunu da vurgulayan Brian Armstrong; balon formasyonu ve düzeltme ile ortaya çıkan her grafiği yeni bir plato olarak tanımlıyor. Armstrong'a göre insanların beklentileri genel haritadaki bu platolara göre gerçekleşiyor. Tabi Armstrong, bir kripto para borsası yöneticisi olarak yatırımcıların beklentilerini önemsiyor olsa da onun için asıl önemli olan kısım Bitcoin'in çizdiği grafik değil; günlük hayatta kullanımı. Armstrong, Bitcoin gerçek dünyada her geçen gün daha fazla kabul gördüğünü düşünüyor.


150 milyar dolarlık işlem 

Geçtiğimiz yıl toplamda 150 milyar dolar değerinde kripto paranın alım/satım işlemlerine aracılık ettiklerini belirten Armstrong, geçtiğimiz günlerde aldıkları bir karara da dikkat çekti. Haziran ayında, büyük ölçekli akredite yatırımcıların katılabileceği Coinbase endeks fonu oluşturan şirket bu haftanın başında fon yönetimi için alınan yüzde 2'lik komisyon ücretini yüzde 1'e düşürmüştü. Borsa böylece daha fazla kullanıcının, daha yüksek meblağlarla fona katılmasını amaçlıyor. 


https://cointelegraph.com/news/coinbase-to-pursue-decentralized-form-of-identification-following-acquisition Yorum Yaz
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