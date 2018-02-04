2018 BMW X5 daha detaylı göründü

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2018 BMW X5 modeli test edildiği esnada yeniden casus kameralara yakalandı. Fotoğraflarda ilk dikkat çeken şey araç üzerindeki kamuflajın öncekilere göre oldukça azaltıldığı oldu. Buna dayanarak da yeni X5’in geliştirme sürecinin neredeyse tamamlandığı sonucunu çıkarabiliriz.

Şimdiki X5 modeli 2013 yılının sonlarından beri satışta. Bunu bir bakıma başarı olarak görebiliriz. 2016 yılındaki plug-in hybrid versiyonun da seriye eklenmesi oldukça yenilikçi bir hareket oldu. Ancak, Bavyeralı üreticinin rakiplerini geride bırakabilmesi için bundan daha fazlasına ihtiyacı var. İşte 2018 BMW X5 modeli tam da bu esnada devreye giriyor.

Köklü bir değişim yok

Kamuflajın neredeyse minimuma indirilmesi sayesinde aracın bazı tasarım detaylarını görme fırsatı yakalıyoruz. Genel olarak X5’in dış tasarımında köklü değişiklikler yapıldığı söylenemez. Ancak, daha özele indiğimizde yeniden şekillendirilmiş farlar ve stop lambalarının nispeten daha dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Profilden baktığımızda da ön ve arka çamurlukların eskiye nazaran daha çok vurgulandığını görebiliyoruz. Ayrıca, daha kalın bir D sütunu da dikkatlerden kaçmayan detaylar arasında yer alıyor.

Ön ızgara çok daha heybetli

Gördüğümüz kadarıyla en büyük değişiklik ön tarafta yer alıyor. BMW’nin bilindik ikiye bölünmüş ızgarası şimdiki modellerde de küçük değil. Ancak prototip üzerindeki ızgaranın çok daha heybetli durduğunu söylemek mümkün. Görünen o ki X7 iPerformance konseptinde gördüğümüz dev ızgara sadece X7'nin üretim modeliyle sınırlı kalmayacak.

Yeni BMW X5 modelinin 2018 yılı içerisinde bayilerdeki yerini alması bekleniyor. Daha sonra ise onu büyük kardeşi X7 izleyecek.

http://www.motortrend.com/news/bmw-x5-prototype-shows-off-a-much-larger-x7-inspired-grille/