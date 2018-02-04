Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 BMW X5 daha detaylı göründü

Yeniden test aşamasında kameralara yakalanan 2018 BMW X5, azaltılan kamuflaj sayesinde daha fazla tasarım detayını görmemize imkan tanıdı. Aracın bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor.
1 yıl
4,7b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

2018 BMW X5 daha detaylı göründü
Tam Boyutta Gör

2018 BMW X5 modeli test edildiği esnada yeniden casus kameralara yakalandı. Fotoğraflarda ilk dikkat çeken şey araç üzerindeki kamuflajın öncekilere göre oldukça azaltıldığı oldu. Buna dayanarak da yeni X5’in geliştirme sürecinin neredeyse tamamlandığı sonucunu çıkarabiliriz.

Şimdiki X5 modeli 2013 yılının sonlarından beri satışta. Bunu bir bakıma başarı olarak görebiliriz. 2016 yılındaki plug-in hybrid versiyonun da seriye eklenmesi oldukça yenilikçi bir hareket oldu. Ancak, Bavyeralı üreticinin rakiplerini geride bırakabilmesi için bundan daha fazlasına ihtiyacı var. İşte 2018 BMW X5 modeli tam da bu esnada devreye giriyor.

Köklü bir değişim yok 

Kamuflajın neredeyse minimuma indirilmesi sayesinde aracın bazı tasarım detaylarını görme fırsatı yakalıyoruz. Genel olarak X5’in dış tasarımında köklü değişiklikler yapıldığı söylenemez. Ancak, daha özele indiğimizde yeniden şekillendirilmiş farlar ve stop lambalarının nispeten daha dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Profilden baktığımızda da ön ve arka çamurlukların eskiye nazaran daha çok vurgulandığını görebiliyoruz. Ayrıca, daha kalın bir D sütunu da dikkatlerden kaçmayan detaylar arasında yer alıyor.

Ön ızgara çok daha heybetli 

Gördüğümüz kadarıyla en büyük değişiklik ön tarafta yer alıyor. BMW’nin bilindik ikiye bölünmüş ızgarası şimdiki modellerde de küçük değil. Ancak prototip üzerindeki ızgaranın çok daha heybetli durduğunu söylemek mümkün. Görünen o ki X7 iPerformance konseptinde gördüğümüz dev ızgara sadece X7'nin üretim modeliyle sınırlı kalmayacak.

Yeni BMW X5 modelinin 2018 yılı içerisinde bayilerdeki yerini alması bekleniyor. Daha sonra ise onu büyük kardeşi X7 izleyecek.


http://www.motortrend.com/news/bmw-x5-prototype-shows-off-a-much-larger-x7-inspired-grille/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Izgaranın arabası var
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Paetzold 1 yıl
Sahinciler gormesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 1 yıl
BMW Xböbrek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 1 yıl
Bıyıkları büyümüş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreudeAmFahren 1 yıl
Bir sonraki kasada aracın önü komple ızgara olur herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arabaci_58 1 yıl
Polat kasadan sonra kendine gelemedi X5
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesahin 1 yıl
Arabayi bu sekilde görüntülemek icin casus kameraya gerek yok. Yasadigim yer BMW merkez binasina 100 metre mesafede ve etrafimizda sürekli test arabalari görüyoruz. Hatta bir kac kisi bizim bloklarda kaliyorki evin önünde bazan park edilmis halde kamuflajli bmw modelleri görebiliyoruz. Gizlemek istedikleri zaten arastirma merkezi disina cikmiyor, ve cogu kisinin bu bölgelere giris izni yok, digerleri de zaten halka acik test ediliyor gizli birsey yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 1 yıl
hep aynı tasarımlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 1 yıl
Yorum yapanlara baksan, sanki beğenseler hemen gidip bir tane sıfırını alacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Defkhan3459 1 yıl
Izgara yine iyi bu modelde. Tam sergilenen halini görmeden kesin konuşmamak lazım ancak x7 çok kötü görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 1 yıl
Klasik olacak ama bu döviz kurları ile ötv ile nah alırız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4712 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
BMW, bmw x5 ve
6 etiket daha 2018 bmw x5 SUV bmw suv Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl PTT Messenger tanıtıldı! PTT Messenger nedir? 1 yıl BlackBerry KEYone amiral gemi seviyesinden ülkemize giriş yaptı 1 yıl Westworld'ün 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Yeni iPhone'lar çift SIM kart desteğine sahip olabilir 1 yıl Netflix, YouTube gibi dijital servislere RTÜK denetimi geliyor 1 yıl Kablosuz şarj teknolojisi nasıl çalışıyor? 1 yıl Microsoft, Windows 10 S'i bağımsız bir sürüm yerine "S Modu" olarak sunacak 1 yıl Kanserle mücadele çalışmalarına iki Türk doktordan büyük katkı 1 yıl Nissan ve Infiniti'den 6 yeni elektrikli model geliyor 1 yıl Broadcom, Qualcomm'u satın almak için 120 milyar doları gözden çıkardı 1 yıl Solo: A Star Wars Story'den ilk video ve görüntüler yayınlandı 1 yıl Hapisteki Samsung veliahtına sürpriz tahliye 1 yıl Bitmek bilmeyen enerjisiyle Görevimiz Tehlike 6 fragmanı karşınızda 1 yıl Bazı iPhone X kullanıcıları gelen aramaları yanıtlamada sorun yaşıyor 1 yıl Yakında Apple ID ile sitelere giriş yapmak mümkün olacak 1 yıl Geçen yıl dördüncü çeyrekte Google’ın trafik maliyetleri arttı 1 yıl Mercedes, 2018 Sprinter için yeni teaser videosu yayınladı 1 yıl Stephen King uyarlaması Castle Rock'ın yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl 10GB RAM'li telefon geliyor l Mobilite 1 yıl SpaceX'in bu haftaki çılgın planı: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2018 BMW X5 daha detaylı göründü Sonraki LG, Çin akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünüyor 1 yıl Titreyen Surface Pro 4 ekranına tek çözüm buzluk 1 yıl 1 milyon dolarlık sahte iPhone satışı yapan Çinli hapis cezası aldı 1 yıl Ülkemizde geçtiğimiz yıl ithal edilen powerbank sayısı telefonları geçti 1 yıl Sahte uzay istasyonunda 14 gün geçirene tam 3500 dolar teklif ediyorlar 1 yıl iPhone X bazı kullanıcılarda baş ağrısı ve göz yorgunluğuna neden olmaya başladı 1 yıl Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi 1 yıl Powerbank uçakta alev aldı, yolcular sakince söndürdü 1 yıl Yeni Peugeot 4008 coupe-SUV modeli 2020 yılında gelecek 1 yıl Dünya dizelden vazgeçerken Türkiye'de satışlar hızla artıyor 1 yıl Samsung'un 2018'de tanıtacağı tüm Galaxy cihazların listesi sızdı 1 yıl Kingdom Come: Deliverance Türkçe dil desteği ile çıkacak 1 yıl Zihinle kontrol edilen robotik kol ilk kez laboratuvar dışında test edilecek 1 yıl Bitcoin en ucuz hangi ülkede üretiliyor? 1 yıl AMD Zen 2 tasarımı tamamlandı, ilk örnekler seneye 1 yıl Kripto para cüzdanı Ledger'da büyük güvenlik açığı 1 yıl Açık Kaynak Kod terimi 20. yaş gününü kutluyor 1 yıl Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak Samsung cihaz listesi 1 yıl Üç kameralı Huawei P20 gözler önüne serildi 1 yıl Commodore 64 Mini geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim