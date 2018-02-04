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Yeni Peugeot 4008 coupe-SUV modeli 2020 yılında gelecek

Yepyeni bir tasarım anlayışına ve teknolojiye sahip SUV modelleriyle büyük bir başarı yakalayan Fransız üretici, bu başarısını coupe-SUV pazarına da taşımak için 4008 modelini hazırlıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Fransız otomobil devi, yeni nesil 2008, 3008 ve 5008 modelleriyle yakaladığı başarıyı daha spor dördüncü bir modelle sürdürme arayışında. Peugeot 4008 olarak adlandırılması muhtemel olan yeni araç, Toyota C-HR benzeri modellerle boy ölçüşecek bir coupe-SUV karışımı olacak. Yeni modelin 2020 yılının başlarında kendini göstermesi bekleniyor.

BMW gibi büyük Alman üreticilerin boy gösterdiği coupe-SUV pazarında da başarı hedefleyen Peugeot, yeni aracını 3008’in mimarisi üzerine kuracak. Sonuç olarak 3008’in coupe benzeri bir araçla karşılaşacağımızı düşünebilirsiniz.

SUV yelpazesi genişleyecek 

AutoExpress’e konuşan ve SUV yelpazesini daha da genişleteceklerini belirten Peugeot CEO’su Jean-Phillipe Imparato, tüm modellerin yenilikçi i-Cockpit özelliğine sahip olacağının altını çizdi. 4008 modeli de bu yüzden daha alçak ve spor bir sürüş pozisyonu ile birlikte 3008’in kabin anlayışını sürdürecek.

Aynı platform, daha iyi süspansiyon 

4008, coupe yapısında bir çatı hattına sahip olmasına rağmen beş kişinin rahatça yolculuk edebileceği bir formda olacak. Tıpkı 3008 ve 5008 gibi en son EMP2 modüler platform üzerine oturtulacak. Bunun yanı sıra, kardeşlerinden daha cazip hale gelmesi için daha iyi bir süspansiyon sistemi ile donatılacağı söyleniyor.

İki farklı hibrit seçeneği

Motor yelpazesinde ise üç silindir PureTech turbo benzinlinin yanı sıra, 1.6 ve 2.0 litre dört silindir BlueHDi dizel yer alacak. Ayrıca DS7 Crossback modelindeki 1.6 litre THP motorun da transfer edileceği söyleniyor.

AutoExpress’in iddiasına göre bu yelpazeyi iki adet plug-in hybrid versiyonu destekleyecek. İki versiyonda da 1.6 litre THP motor bulunurken, bunlardan bir tanesi önde bulunan tek bir elektrikli motor işbirliği ile 240hp güç üretecek. Diğeri ise dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak ve 300hp güç üretecek.


http://www.autoexpress.co.uk/peugeot/102519/new-peugeot-4008-coupe-suv-set-to-arrive-in-2020 Yorum Yaz
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hazarRS 1 yıl en beğenilen 1nvdr
Hocam buna kötü mü diyorsunuz?
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ByEgcn 1 yıl
Passat daha iyi moruk konu kilit
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Kerim5100 1 yıl
Piyasadaki en iyi iç mekanlardan birine sahip olacağı şimdiden bir gerçek :D
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macropolo 1 yıl
Ben Fransız araçları konusunda bu forumda çok kişiyle kavga ettim, tamamen karşıydım fakat önyargılarımı yıkıp 308 test ettim ve aldım. Araç beklentilerimin çok üstünde. Fransızlar (özellikle peugeot ve renault) kendilerini aştı. Bundan sonra daha da iyi olacaklar.
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TheNewAtilla 1 yıl
Pejocu olarak beğendim.
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DH Misafiri 1 yıl
leon mu o :)
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icemy 1 yıl
3008 le çok iyi bir dizayn iskeleti yakaladılar.Şimdi türevleriyle farklı seçenekleri sunuyorlar.
Çok beğendim
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lazloo 1 yıl

çok güzel yahu, gerçeği daha da güzel olur
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zeytinkoy 1 yıl
3008 zaten son derece sportif bir tasarıma sahip. Bu araç bence gereksiz.
Araç çok güzel olmuş o ayrı. Pejo coştu iyice
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hakankaran 1 yıl
Tek kelimeyle harika ..3008 de cok guzeldi
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matgab 1 yıl
Tasarıma bir şey demiyoruz da, bu ne SUV çılgınlığıdır arkadaş?
Normal araç almak ayıp olacak diye korkuyorum!
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haberelectro 1 yıl
SUV gormekten bıktım
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kadirirdem 1 yıl
Tasarım bir acayip geldi bana.
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