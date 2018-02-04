Yeni Peugeot 4008 coupe-SUV modeli 2020 yılında gelecek

Fransız otomobil devi, yeni nesil 2008, 3008 ve 5008 modelleriyle yakaladığı başarıyı daha spor dördüncü bir modelle sürdürme arayışında. Peugeot 4008 olarak adlandırılması muhtemel olan yeni araç, Toyota C-HR benzeri modellerle boy ölçüşecek bir coupe-SUV karışımı olacak. Yeni modelin 2020 yılının başlarında kendini göstermesi bekleniyor.

BMW gibi büyük Alman üreticilerin boy gösterdiği coupe-SUV pazarında da başarı hedefleyen Peugeot, yeni aracını 3008’in mimarisi üzerine kuracak. Sonuç olarak 3008’in coupe benzeri bir araçla karşılaşacağımızı düşünebilirsiniz.

SUV yelpazesi genişleyecek

AutoExpress’e konuşan ve SUV yelpazesini daha da genişleteceklerini belirten Peugeot CEO’su Jean-Phillipe Imparato, tüm modellerin yenilikçi i-Cockpit özelliğine sahip olacağının altını çizdi. 4008 modeli de bu yüzden daha alçak ve spor bir sürüş pozisyonu ile birlikte 3008’in kabin anlayışını sürdürecek.

Aynı platform, daha iyi süspansiyon

4008, coupe yapısında bir çatı hattına sahip olmasına rağmen beş kişinin rahatça yolculuk edebileceği bir formda olacak. Tıpkı 3008 ve 5008 gibi en son EMP2 modüler platform üzerine oturtulacak. Bunun yanı sıra, kardeşlerinden daha cazip hale gelmesi için daha iyi bir süspansiyon sistemi ile donatılacağı söyleniyor.

İki farklı hibrit seçeneği

Motor yelpazesinde ise üç silindir PureTech turbo benzinlinin yanı sıra, 1.6 ve 2.0 litre dört silindir BlueHDi dizel yer alacak. Ayrıca DS7 Crossback modelindeki 1.6 litre THP motorun da transfer edileceği söyleniyor.

AutoExpress’in iddiasına göre bu yelpazeyi iki adet plug-in hybrid versiyonu destekleyecek. İki versiyonda da 1.6 litre THP motor bulunurken, bunlardan bir tanesi önde bulunan tek bir elektrikli motor işbirliği ile 240hp güç üretecek. Diğeri ise dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak ve 300hp güç üretecek.

http://www.autoexpress.co.uk/peugeot/102519/new-peugeot-4008-coupe-suv-set-to-arrive-in-2020