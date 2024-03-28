Dünyada Yılın Otomobili 2024 ödülünün kazananı belli oldu

Dünyada Yılın Otomobili ödülünü kazananlar
Dünyada Yılın Otomobili ödülün sahibi elektrikli Kia EV9 oldu. Aynı zamanda Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili ödülünü de kazandı. EV9, BYD Seal/Atto 4 ve Volvo EX30'u geçerek bu başarıya ulaşatı. EV9, büyük boyutları ve üç sıra koltuğu ile Kia'nın başarılı modelleri arasında yer alıyor.
Volvo EX30 ise BYD Dolphin ve Lexus LBX'i geçerek Dünyada Yılın Şehir Otomobili seçildi.
Dünyada Yılın Lüks Otomobili ödülünü ise Mercedes E-Serisi ve EQE SUV'u geride bırakarak BMW i5/5-Serisi elde etti. Yeniden tasarlanan sedan, 255 beygir güç üreten turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli bir motora sahip. Öte yandan tamamen elektrikli i5'in giriş seviyesi modeli i5 eDrive40, 335 beygir güç ve 475 km menzil sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...