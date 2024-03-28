Tam Boyutta Gör Dünyada Yılın Otomobil Ödülleri 2024, New York Otomobil Fuarı'nda sahiplerini buldu. 5 dalda verilen ödüllere elektrikli otomobiller damgasını vurdu.

Dünyada Yılın Otomobili ödülünü kazananlar

Dünyada Yılın Otomobili ödülün sahibi elektrikli Kia EV9 oldu. Aynı zamanda Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili ödülünü de kazandı. EV9, BYD Seal/Atto 4 ve Volvo EX30'u geçerek bu başarıya ulaşatı. EV9, büyük boyutları ve üç sıra koltuğu ile Kia'nın başarılı modelleri arasında yer alıyor.

Hyundai Grubunun bir değer otomobili Hyundai Ioniq 5 N, Dünyada Yılın Performans Otomobili seçildi. Ioniq 5 N bu ödülü kazanırken BMW M2 ve XM'i geride bırakmayı başardı. Çift motor ile 641 beygir güç üretebilen Ioniq 5 N, 0'dan 100 km/h hıza 3.25 saniyede ulaşabiliyor.

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Volvo EX30 ise BYD Dolphin ve Lexus LBX'i geçerek Dünyada Yılın Şehir Otomobili seçildi.

Dünyada Yılın Lüks Otomobili ödülünü ise Mercedes E-Serisi ve EQE SUV'u geride bırakarak BMW i5/5-Serisi elde etti. Yeniden tasarlanan sedan, 255 beygir güç üreten turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli bir motora sahip. Öte yandan tamamen elektrikli i5'in giriş seviyesi modeli i5 eDrive40, 335 beygir güç ve 475 km menzil sunuyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak Toyota Prius, Ford Bronco ve Ferrari Purosangue'u geçerek Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı ödülünü kazandı.

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Dünyada Yılın Otomobili 2024 ödülünün kazananı belli oldu