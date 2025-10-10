Tesla Model Y SR Türkiye fiyatına zam geldi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Birçok özellikten mahrum bırakılan yeni Tesla Model Y Standard'ın Avrupa'da satışa sunulmasının ardından Tesla'dan iki yeni hamle geldi. İlk olarak, mevcutta satılan Model Y SR, Avrupa'daki konfigürasyon listesinden kaldırıldı. İkinci olarak da Türkiye'de satılan Tesla Model Y SR'ın fiyatına zam geldi.

Tesla Model Y SR, Türkiye'de zamlandı

Tam Boyutta Gör Türkiye'de 2,3 milyon TL civarında satış fiyatına sahip olan Tesla Model Y SR'ın fiyatı 100 bin TL'nin üzerinde zamlanarak 2.420.625 TL'ye yükseldi. Böylece model, yüzde 25'lik ÖTV diliminin üst sınırına daha da yaklaşmış oldu. Standart Otopilot yerine Geliştirilmiş Otopilot opsiyonu tercih edilirse Model Y SR'ın fiyatı 3.2 milyon TL'nin üzerine çıkıyor.

Bu durum, Tesla Türkiye'nin mevcut Model Y SR'ın fiyatını yükseltip yeni Model Y Standard'ı 2.1 veya 2.2 milyon TL gibi daha uygun bir seçenek olarak sunabileceğini düşündürüyor. Ancak, mevcut Model Y SR'ın Avrupa'da satıştan kaldırılması, şimdilik fiyatlara zam gelmiş olsa da yakın süreçte Türkiye'den de kaldırılacağı anlamına gelebilir. Bu durumda uygun fiyatlı tek seçenek, yeni Model Y Standard olacaktır.

Tesla Model Y Standard, Avrupa'da satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Yeni Tesla Model Y Standard, ABD'de 39.990 dolara satışa sunulmasının ardından Avrupa'da da 39.990 euroluk satış fiyatıyla listeye eklendi. Elbette iki versiyon arasında bazı farklılıklar var. Bunlardan ilki batarya. Avrupa versiyonunda 64 kWsa'lik LFP batarya ile 534 km'ye kadar menzil vaadi bulunuyor. Ayrıca, Avrupa versiyonunda Standart Otopilot da fiyata dahil.

Model Y Standard'da eksik olan özellikler ise şunlar: HEPA filtre, akustik camlar, Matrix LED farlar, ön-arka ışık şeritleri, arka koltuk ısıtma, ön koltuk havalandırma, orta konsol gözü, otomatik katlanır arka koltuklar, radyo, cam tavan, otomatik katlanan yan aynalar, deri koltuklar, elektrikli koltuk ayar düğmeleri ve arka ekran. Ayrıca bu modelde eski Model Y'ye ait süspansiyon ve daha küçük ön bagaj bulunuyor.

