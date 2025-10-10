Tesla Model Y SR Türkiye fiyatına zam geldi

Birçok özellikten mahrum bırakılan yeni Tesla Model Y Standard'ın Avrupa'da satışa sunulmasının ardından Tesla'dan iki yeni hamle geldi. İlk olarak, mevcutta satılan Model Y SR, Avrupa'daki konfigürasyon listesinden kaldırıldı. İkinci olarak da Türkiye'de satılan Tesla Model Y SR'ın fiyatına zam geldi.
Tesla Model Y SR, Türkiye'de zamlandı
Bu durum, Tesla Türkiye'nin mevcut Model Y SR'ın fiyatını yükseltip yeni Model Y Standard'ı 2.1 veya 2.2 milyon TL gibi daha uygun bir seçenek olarak sunabileceğini düşündürüyor. Ancak, mevcut Model Y SR'ın Avrupa'da satıştan kaldırılması, şimdilik fiyatlara zam gelmiş olsa da yakın süreçte Türkiye'den de kaldırılacağı anlamına gelebilir. Bu durumda uygun fiyatlı tek seçenek, yeni Model Y Standard olacaktır.
Tesla Model Y Standard, Avrupa'da satışa sunuldu
Model Y Standard'da eksik olan özellikler ise şunlar: HEPA filtre, akustik camlar, Matrix LED farlar, ön-arka ışık şeritleri, arka koltuk ısıtma, ön koltuk havalandırma, orta konsol gözü, otomatik katlanır arka koltuklar, radyo, cam tavan, otomatik katlanan yan aynalar, deri koltuklar, elektrikli koltuk ayar düğmeleri ve arka ekran. Ayrıca bu modelde eski Model Y'ye ait süspansiyon ve daha küçük ön bagaj bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: