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2018 Ford Focus kamuflajsız olarak göründü

Daha önce pek çok kez kamuflajlı olarak kameralara yakalanan 2018 Ford Focus, Nisan ayında yapılması beklenen tanıtımına az bir süre kala reklam çekimleri sırasında kamuflajsız olarak yakalandı.
1 yıl
21,6b
1
38
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Ford Focus kamuflajsız olarak göründü
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Merakla beklenen ve daha önce pek çok kez kamuflajlı bir şekilde kameralara yakalanan 2018 Ford Focus, Macar internet sitesi Vezess üzerinde kamuflajsız olarak ortaya çıktı. Bir reklam çekimi için örtüsü kaldırıldığı tahmin edilen Focus’ta küçük kardeşi Fiesta’dan esintiler göze çarpıyor.

Tıpkı Fiesta’da olduğu gibi yeni Focus da aşamalı olarak birden fazla versiyona sahip olarak piyasaya çıkacak. Ford’un global C-class platformu üzerine inşa edilen araç kendine Opel Astra gibi modelleri rakip alacak.

Elektrikli versiyon da eklenebilir 

2018 Ford Focus uzunluk yada genişlik olarak değişmiş görünmese de, yaklaşık 50mm uzayan aks mesafesi sayesinde artık arka taraftaki yolcular için daha rahat bir diz mesafesi sunacak. Kesin rakamlar henüz ortaya çıkmasa da aracın selefinden 50kg civarında daha hafif olduğu söyleniyor. Bunun yanı sıra Ford’un aracın aerodinamik yapısında da önemli geliştirmelere gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ford’un geçtiğimiz yıl sözünü verdiği pek çok elektrikli aracın bir parçası olarak Focus’un da elektrikli versiyonunun gelebileceği söyleniyor.

Yeni Focus’un motor yelpazesinde ise 1.0 litre Ecoboost üç silindir benzinli motor 100bg, 125bg, ve 140bg güç üreten versiyonlarıyla yer alacak. Ayrıca ST-Line ve ST versiyonları için 280 beygire kadar farklı güç değerlerine sahip 1.5 litre ve 2.0 litre motorların bulunması da oldukça yüksek ihtimal. Dizel tarafında yine 1.5 TDCi bulunurken, 2.0 litre dizel motorun da ST performans modellerine güç verebileceği düşünülüyor. Ford’un Avrupa pazarı için opsiyon olarak 6 ileri Powershift çift kavramalı şanzımanı sunması da muhtemel.

Active versiyonu da gelecek 

Kesin olan şeylerden bir tanesi ise tıpkı Fiesta’da olduğu gibi Focus Active versiyonunun gelecek olması. Ford’un bu tür araçlara olan talepten sonuna kadar faydalanmak istediği çok açık. Versiyon çeşitliliğinin bol olacağı düşünülen yeni Focus’ta giriş seviyesi modellerde önden çekiş sistem bulunurken, bazı modellerde Kuga modelinin donanımından faydalanan dört tekerden çekiş sisteminin bulunmasına da ihtimal gözüyle bakılıyor.

2018 Ford Focus’un ölçülerinde gözle görülür bir değişim olmasa da iç tarafta daha dikkatli bir yerleşim sayesinde geliştirilmiş bir yaşam alanı sunulacak. Tasarımcıların iddiasına göre bir önceki modelin konsol tarafındaki karmaşa bu araca taşınmayacak, bunun yerine daha sade ve şık bir yerleşim yapılacak. Ayrıca merkezde yer alan dokunmatik ekrandan artık daha fazla işlem kontrol edilebilecek. Fiesta’nın bilgi-eğlence sistemine dahil olan 10 hoparlörlü B&Q Play ses sisteminin yeni Focus modelinde de yer alması bekleniyor.

2018 Ford Focus’un fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, araç Nisan ayında gerçekleştirilecek tanıtımın ardından bu yılın ikinci yarısında kademeli olarak satışa sunulmaya başlanacak.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2018-ford-focus Yorum Yaz
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mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Daha kimse yazmamış ben yazayım bari

Egea HB olmuş bu
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kaptanos 1 yıl
280 beygirlik versiyonun beygir vergisi ne kadar olacak acaba
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Nirvana333 1 yıl
Yeni focusla yeni ceed pişti olmuşlar
1 Yanıt Yanıtla +6
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astegon 1 yıl
O ekran sanırım tüplü
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zingfth 1 yıl
Güzelim focus ne hale gelmiş bee. İç tasarım ölmüş resmen.Konsol,gösterge vs. berbat görünüyor.
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JoeyBane 1 yıl
Kadın selfie derdine düşmüş.
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norton772 1 yıl
Şu salak lidyalılar yüzünden para denen zımbırtı olmayınca böyle iç çeke çeke bakar dururuz melül melül.
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kalavar 1 yıl norton772
Lidyalılar adam mıdır?
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lalale 1 yıl
Volvo telif atsın ön farlara
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Stand Alone 1 yıl
C segmentindeki premium olmayan modeller arasında, açık ara en kaliteli model.
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Degad 1 yıl
İç tasarım dış tasarıma göre çok geride ve basit kalmış
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norton772 1 yıl Degad
Degad
İç tasarım dış tasarıma göre çok geride ve basit kalmış

İçini nerede gördün? O gördüğün kamuflaj
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axesis 1 yıl
1 litre motora 145 beyir nasıl koydun be mübarekk.. eskiden 1.6 lar 80 oldumu hayret ederdik .. vergiden kırpacaz diye teknoloji gelişti
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senersongur 1 yıl
1.0 125 varken, 100PS olan motoru bi zahmet koymayin artik Focus`a. Millet yazilimla ugrasmasin.
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INumber1OneI 1 yıl
egea ya benzememiş mi arkadaşlar ya
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