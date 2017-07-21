2018 Nissan LEAF tek pedalla sürüş deneyimi sunacak

Nissan, 6 Eylül tarihinde tanıtılacak yeni nesil LEAF elektrikli aile hatchback'i hakkında detay vermeye devam ediyor. Bu hafta Nissan tarafından açıklanan en ilginç ayrıntı ise yeni LEAF'e "e-Pedal" telnolojisinin dahil edilmesi oldu.

e-Pedal, sürücülerin tek pedal üzerinden birden fazla fonksiyonu kontrol etmesini sağlayan yeni bir teknoloji olarak tanımlanıyor. Sürücüler bir butona basarak gaz pedalını e-Pedal moduna geçirebilecekler. Böylece araç geleneksel bir otomobil gibi pedala basıldığında hızlanmaya devam edecek.

Kilit nokta: Rejeneratif frenleme

Ancak sürücü gaz pedalından ayağını çekmeye başlayınca rejeneratif frenleme devreye girecek. Ayak tamamen pedaldan çekildiğinde ise aracın tamamen duracağı ve yokuşta bile tutunabileceği ifade ediliyor.

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e-Pedal'ın diğer Nissan otomobillerde yer alıp almayacağı henüz teyit edilmese de yeni LEAF'de yer alacak olması, otomobil üreticisinin ileri sürüş teknolojisini geliştirme çabalarını bir adım ileri taşıyacak.

Yeni LEAF, e-Pedal'ın yanı sıra Qashqai gibi otomobiller için geliştirilen ve yarı otonom sürüş sisteminden daha ileri bir otonom teknoloji olan ProPilot sunan ilk Nissan modeli olacak.

http://www.themotorreport.com.au/65403/nissan-leaf-all-new-model-introduces-the-e-pedal