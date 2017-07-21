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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Nissan LEAF tek pedalla sürüş deneyimi sunacak

Eylül ayında sahneye çıkması beklenen yeni nesil LEAF, tek pedalla gaz ve fren yapılmasını sağlayan e-Pedal teknolojisiyle gelecek. Peki otomobil bunu nasıl başaracak?
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Nissan, 6 Eylül tarihinde tanıtılacak yeni nesil LEAF elektrikli aile hatchback'i hakkında detay vermeye devam ediyor. Bu hafta Nissan tarafından açıklanan en ilginç ayrıntı ise yeni LEAF'e "e-Pedal" telnolojisinin dahil edilmesi oldu.
e-Pedal, sürücülerin tek pedal üzerinden birden fazla fonksiyonu kontrol etmesini sağlayan yeni bir teknoloji olarak tanımlanıyor. Sürücüler bir butona basarak gaz pedalını e-Pedal moduna geçirebilecekler. Böylece araç geleneksel bir otomobil gibi pedala basıldığında hızlanmaya devam edecek.

Kilit nokta: Rejeneratif frenleme

Ancak sürücü gaz pedalından ayağını çekmeye başlayınca rejeneratif frenleme devreye girecek. Ayak tamamen pedaldan çekildiğinde ise aracın tamamen duracağı ve yokuşta bile tutunabileceği ifade ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Mercedes'in ilk pickup modeli tanıtıldı: X-Class"
e-Pedal'ın diğer Nissan otomobillerde yer alıp almayacağı henüz teyit edilmese de yeni LEAF'de yer alacak olması, otomobil üreticisinin ileri sürüş teknolojisini geliştirme çabalarını bir adım ileri taşıyacak.
Yeni LEAF, e-Pedal'ın yanı sıra Qashqai gibi otomobiller için geliştirilen ve yarı otonom sürüş sisteminden daha ileri bir otonom teknoloji olan ProPilot sunan ilk Nissan modeli olacak.

http://www.themotorreport.com.au/65403/nissan-leaf-all-new-model-introduces-the-e-pedal Yorum Yaz
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen mcgul
mcgul

Biz ekonomi için vitesi boşa atıp giden milletiz bize gelmez böyle şeyler.

DİP NOT : bayır inerken uygun ve yüksek vitesle inmek, boşta inmekten daha ekonomik oluyormuş. araçta yol bilgisayarına da bakarak kontrol edebilirsiniz. boşta 1 lt tüketim gösterirken viteste 0 gösteriyor.
mcgulBiz ekonomi için vitesi boşa atıp giden milletiz bize gelmez böyle şeyler.DİP NOT : bayır inerken uygun ve yüksek ...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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sniper23 1 yıl mcgul
mcgul

Biz ekonomi için vitesi boşa atıp giden milletiz bize gelmez böyle şeyler.

Araba Türkiye'ye gelmeyeceği için sorun yok.
mcgulBiz ekonomi için vitesi boşa atıp giden milletiz bize gelmez böyle şeyler.Araba Türkiye'ye gelmeyeceği için sorun ...
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mcgul 1 yıl
Biz ekonomi için vitesi boşa atıp giden milletiz bize gelmez böyle şeyler.
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TSY 1 yıl
bana göre geleceğin en verimli araba sürme teknolojisi diyebilirim. hele panik fren olayında çığır açacak bir sürüş deneyimi. gazdan ayağını çekip fren pedalına kadar götürdüğün zaman diliminde araç freni yapmış bile olacak. alışma süresi elbet olması gerekecek. hele otomatiklerde ki durma anında sürekli frene basma olayını daha net bir çözüme kavuşturmuş olacak.
bence otomobil tarihi için güzel bir değişim.
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canvarol 1 yıl
Pedallar ve direksiyon tamamen kalkmadan önce geçiş evresi için güzel bir çözüm olmuş kullanımı gayet basit gözüküyor.
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mteke 1 yıl
Ayrıca 1-2 vites düşürüp motor freni yaptırabilirsiniz.
Böylece balatalar daha az yıpranır.
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Kerim5100 1 yıl
Bence heel/toe mantığında olsa daha pratik olur gibi pedalın altına veya üstüne ağırlıklı basmak.
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Dukkha 1 yıl
Tutmaz. Neden tek pedal sorusunu yeterince açıklayamamışlar.
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Lord Sparhawk 1 yıl
Bence çok saçma, bu kadar hassas ayak hakimiyeti çoğu kişide olmaz. Hele kadın sürücüleir hiç düşünemiyorum, otomatik vitesle yaptıkları fantastik kazalar malum. Ufak dur kalklarda tamam da saldın gitsin istiyorsun nasıl olacak? Gazdan çeksen frenleme yapacak. Az çeksen yavaşlayacak. İlle basılı tutmak zorundasın. Elektrikli araçların gelişiyle otomobil sürme keyfi ciddi sekteye uğrayacak gibi önümüzdeki yıllarda, bakalım.
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Guest-F2673E0F4 1 yıl Lord Sparhawk
Lord Sparhawk

Bence çok saçma, bu kadar hassas ayak hakimiyeti çoğu kişide olmaz. Hele kadın sürücüleir hiç düşünemiyorum, otomatik vitesle yaptıkları fantastik kazalar malum. Ufak dur kalklarda tamam da saldın gitsin istiyorsun nasıl olacak? Gazdan çeksen frenleme yapacak. Az çeksen yavaşlayacak. İlle basılı tutmak zorundasın. Elektrikli araçların gelişiyle otomobil sürme keyfi ciddi sekteye uğrayacak gibi önümüzdeki yıllarda, bakalım.

Bu yorumu okuyunca aklima sey geldi sanki herkes pistlerde 3.0 motordan asagida araba kullanmayan insanlar var gibi aksedilmis otomatik araba 1.6 motorda ne kadar zevk var Allah askina ? egzoz sesi yok motor sesi yok (ki bu sesler bana gore kafa sisirici ha F1 sesinde araba cikarsinlar ona bir sey demem) bastin mi gitmiyor nerde zevki? ustelik sehir icinde dur kalk dur kalk bundan ne zevk aliniyor ha atip tutmadan once Nürburgring seri uretimli arabalar arasindaki 1. ye ve Rimac Automobilli Concept one arabasina baksaydiniz.
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Kraaz 1 yıl
Önüne bir anda biri veya birşeyler çıkınca nasıl çalışacak bu sistem ? Fena meraklardayım.
Sistem ayak çekince fren yapıyor , Tak diye duracak mı ?
Çünkü yıllardan gelen alışkanlıklar var, Basınca Fren yapar diye. Eski şöförler buna pek uyum sağlayamaz.
Birde dünya çapında bu alışkanlığın değişmesi çok ama çok zor olur.
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Lorenzo__ 1 yıl
Alışması ciddi zaman alacaktır. Hele bazı acemi şöförler ortalığı duman edecektir
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neilblack 1 yıl
Ortalık karışır, beceremeyiz tek pedalı
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ceo-tr 1 yıl
gaz, fren ve debriyaj üçlüsü ile mutluyuz. hadi otomatikte gaz ve frene de tamam. ama tek pedal tutmaz sanki
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Guest-F2673E0F4 1 yıl ceo-tr
ceo-tr

gaz, fren ve debriyaj üçlüsü ile mutluyuz. hadi otomatikte gaz ve frene de tamam. ama tek pedal tutmaz sanki

Istanbulda degilsiniz sanirim ben otomatik almadim diye kafami duvarlara vuruyorum tek pedal surus yeni cikan bir sey degil elektrikli arabalarda bu gelismis hali 1kere alisinca baya baya kullaniyorsunuz bu tek pedal surusunu. Ayrica diger arkadaslar arabada fren pedali var sadece isterseniz tek pedallede surebilirsiniz acil durumda tabikide fren pedalini kullanacaksiniz.
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Guest-F2673E0F4 1 yıl ceo-tr
ceo-tr

gaz, fren ve debriyaj üçlüsü ile mutluyuz. hadi otomatikte gaz ve frene de tamam. ama tek pedal tutmaz sanki

Istanbulda degilsiniz sanirim ben otomatik almadim diye kafami duvarlara vuruyorum tek pedal surus yeni cikan bir sey degil elektrikli arabalarda bu gelismis hali 1kere alisinca baya baya kullaniyorsunuz bu tek pedal surusunu. Ayrica diger arkadaslar arabada fren pedali var sadece isterseniz tek pedallede surebilirsiniz acil durumda tabikide fren pedalini kullanacaksiniz.
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