Mercedes'in ilk pickup modeli tanıtıldı: X-Class

Alman otomobil üreticisi olan Mercedes-Benz, şirketin X-Class olarak adlandırdığı ilk pickup modelini tanıttı. İlk kez 2016 yılında Stockholm'de yapılan bir sunumda konsept versiyon olarak gösterilen X-Class, kentsel yaşamda da kullanılabilen, her türlü arazi şartına uygun sağlam bir pickup olarak ön plana çıkıyor. Araç basamak tipi şasi, arka çok bağlantılı katı aks, bağımsız ön tekerlek süspansiyonu ve daha iyi bir arazi deneyimi sunmak adına her iki aksta da yer alan bobin yaylarına sahip.

Mercedes'in iddialarına göre X-Class, 1.1 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Şirket ayrıca pickup'ın üç at veya sekiz metrelik yat içeren bir römorku çekebildiğini söylüyor. X-Class'ın yük alanı standart olarak ışıklandırma sistemiyle donatılmış durumda. Yük bölümünü aydınlatan LED ışıklar üçüncü stop lambasında yer alıyor.

İç kısımda C-Serisi ve V-Serisi'nden esintiler taşıyan analog yuvarlak kadranların arasına yerleştirilmiş 5.4 inç renkli multimedya ekran var. Ayrıca araç, yedi hava yastığı paketi ile birlikte otonom acil fren, önden çarpışma uyarısı ve şerit koruma asistanı gibi sürüş destek sistemleriyle geliyor.

Yeni X-Class'ın motor serisi, üç turbo dizel motordan oluşuyor. X220d modelindeki 2.3 litrelik dört silindirli turbo dizel motor 160 beygir güç ve 403Nm tork üretirken, X250d varyantına güç veren motor ise 190 beygir ve 450Nm tork sunabilecek. 4matic X350d modeli ise 258 beygir güç ve 550Nm tork üreten 3.0 litrelik turbo dizel V6 motorla gelecek. Tüm motor seçenekleri yedi ileri otomatik veya altı ileri manuel şanzıman tercihiyle satın alınabilecek.

Yeni X-Class serisi Pure, Progressive ve Power olmak üzere üç donanım seçeneğiyle satın alınabilecek. Nissan Navara'yı temel alan Mercedes-Benz X-Class ilk olarak Avustralya ve Avrupa pazarında satışa sunulacak.