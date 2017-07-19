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Mercedes'in ilk pickup modeli tanıtıldı: X-Class

Mercedes-Benz'in geçtiğimiz sene kosept modelini sergilediği, şirketin ilk pickup modeli resmen tanıtıldı. İşte Alman otomotiv devinin yeni canavarının tüm detayları...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,4b
1
71
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alman otomobil üreticisi olan Mercedes-Benz, şirketin X-Class olarak adlandırdığı ilk pickup modelini tanıttı. İlk kez 2016 yılında Stockholm'de yapılan bir sunumda konsept versiyon olarak gösterilen X-Class, kentsel yaşamda da kullanılabilen, her türlü arazi şartına uygun sağlam bir pickup olarak ön plana çıkıyor. Araç basamak tipi şasi, arka çok bağlantılı katı aks, bağımsız ön tekerlek süspansiyonu ve daha iyi bir arazi deneyimi sunmak adına her iki aksta da yer alan bobin yaylarına sahip.
Mercedes'in iddialarına göre X-Class, 1.1 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Şirket ayrıca pickup'ın üç at veya sekiz metrelik yat içeren bir römorku çekebildiğini söylüyor. X-Class'ın yük alanı standart olarak ışıklandırma sistemiyle donatılmış durumda. Yük bölümünü aydınlatan LED ışıklar üçüncü stop lambasında yer alıyor.
İç kısımda C-Serisi ve V-Serisi'nden esintiler taşıyan analog yuvarlak kadranların arasına yerleştirilmiş 5.4 inç renkli multimedya ekran var. Ayrıca araç, yedi hava yastığı paketi ile birlikte otonom acil fren, önden çarpışma uyarısı ve şerit koruma asistanı gibi sürüş destek sistemleriyle geliyor.
Yeni X-Class'ın motor serisi, üç turbo dizel motordan oluşuyor. X220d modelindeki 2.3 litrelik dört silindirli turbo dizel motor 160 beygir güç ve 403Nm tork üretirken, X250d varyantına güç veren motor ise 190 beygir ve 450Nm tork sunabilecek. 4matic X350d modeli ise 258 beygir güç ve 550Nm tork üreten 3.0 litrelik turbo dizel V6 motorla gelecek. Tüm motor seçenekleri yedi ileri otomatik veya altı ileri manuel şanzıman tercihiyle satın alınabilecek.
Yeni X-Class serisi Pure, Progressive ve Power olmak üzere üç donanım seçeneğiyle satın alınabilecek. Nissan Navara'yı temel alan Mercedes-Benz X-Class ilk olarak Avustralya ve Avrupa pazarında satışa sunulacak.

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Syntas 2 yıl en beğenilen
Arka olmamış
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KalemKolik 2 yıl
Toyota bunu beğenmedi
Terör örgütleri bunu beğendi
1 Yanıt Yanıtla +26
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HatimİndirenSteveJOBS 2 yıl
Vergi dezavantajı + Mercedes damarlı fiyat teknolojisi = Ölü doğum.
1 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 2 yıl
Her kategoride araç üretmek zorundalar sanki.
İki gün sonra BMW de üretirse bişi toyota tacoma veya tundra tabanlı hiç şaşırmayacam.
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ozakin70 2 yıl
Reno çalışıyor...
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maligezgin 2 yıl
bu sefer gol değil
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axaxa 2 yıl
Tuhaf geldi
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AnadoluEfes 2 yıl
Bunun arkasına koy uçak savarı ver suriyelilere
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KumKekliği 2 yıl
Bu araç mercedes e cidden yakışmamış. Hiçbir tasarım bütünlüğü yok ön ile arka arasında
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BekirTemel 2 yıl
arka taraf gerçekten mercedes i yansıtmıyor, ayrıca anten de olmamış
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Mercedes marka algısını gittikçe düşürüyor.
Yaptıkları hatanın farkında değiller.
Globalleşen ekonomi,global piyasalar daha fazla satmalıyız daha tabana inmeliyiz politikası ile Mercedes'in salt başarı kaynağını yok edecekler.
Mercedes'i Mercedes yapan en büyük etmenlerden biri algı. Ne giriş ve orta seviyesi motor hacimlerinde piyasada voovv dedirtebilecek performansa sahip motorları var, ne de inanılmaz yakıt tasarruf imkanı.
A ve C serilerinde menüde gezinirken kasan bir media aygıtı ile araçları satıyorsun, sen sanıyor musun ki her şeyi mükemmel yapıyorsun.
İnsanların kafasında Mercedes bir ilah. Kendi ilahını yok ederken yerine seni tercih etmelerini sağlayacak farklı etmenler koymamaya devam edersen bir süre sonra batmaya başlarsın Mercedes.
Apple ile benzer şekilde yavaş yavaş kendilerini çiziyorlar.
Apple , bizde büyük ekran olmayacak bizde standartlar olacak, bizde şu olmayacak bizde bu olmayacak diye belirli noktalarla büyüdü sonra büyük ekranların tercihini engelleyecek bir hamle yapamayınca ve Steve Jobs'da rahmetli olunca aha bakın bizde yaptık bizi alın moduna girdiler.
Senden gelir ve imkan olarak düşük firmalar senden daha fazla insanların somut olarak işine yaracak şeylerle uğraşıyorlar.
Düşük hacim - yüksek beygirli dizel motor.
Düşük tüketim.
Kaza dayanıklığı.
Herkesin bir dikkat alanı var senin ki ne? Volvo sağlamlık üzerine çalışıyor, renu tüketim ve motor hacim/güç üzerine çalışıyor. Sende nasıl olsa ismimiz var yiyelim bakalım ismimizin ekmeğini.
2 Yanıt Yanıtla
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HoLY.oNE 2 yıl Bilgisayar Bağımlısı
Bilgisayar Bağımlısı
Mercedes marka algısını gittikçe düşürüyor.
Yaptıkları hatanın farkında değiller.
Globalleşen ekonomi,global piyasalar daha fazla satmalıyız daha tabana inmeliyiz politikası ile Mercedes'in salt başarı kaynağını yok edecekler.
Mercedes'i Mercedes yapan en büyük etmenlerden biri algı. Ne giriş ve orta seviyesi motor hacimlerinde piyasada voovv dedirtebilecek performansa sahip motorları var, ne de inanılmaz yakıt tasarruf imkanı.
A ve C serilerinde menüde gezinirken kasan bir media aygıtı ile araçları satıyorsun, sen sanıyor musun ki her şeyi mükemmel yapıyorsun.
İnsanların kafasında Mercedes bir ilah. Kendi ilahını yok ederken yerine seni tercih etmelerini sağlayacak farklı etmenler koymamaya devam edersen bir süre sonra batmaya başlarsın Mercedes.
Apple ile benzer şekilde yavaş yavaş kendilerini çiziyorlar.
Apple , bizde büyük ekran olmayacak bizde standartlar olacak, bizde şu olmayacak bizde bu olmayacak diye belirli noktalarla büyüdü sonra büyük ekranların tercihini engelleyecek bir hamle yapamayınca ve Steve Jobs'da rahmetli olunca aha bakın bizde yaptık bizi alın moduna girdiler.
Senden gelir ve imkan olarak düşük firmalar senden daha fazla insanların somut olarak işine yaracak şeylerle uğraşıyorlar.
Düşük hacim - yüksek beygirli dizel motor.
Düşük tüketim.
Kaza dayanıklığı.
Herkesin bir dikkat alanı var senin ki ne? Volvo sağlamlık üzerine çalışıyor, renu tüketim ve motor hacim/güç üzerine çalışıyor. Sende nasıl olsa ismimiz var yiyelim bakalım ismimizin ekmeğini.

gerçekten vizyonsuzlukta çağ atlamışsın.
Mercedes markasını kullanıyormuş ahahahaha
Mercedes hem otomobil hem otobüs hem kamyonet,tır vs her alanda alanında lider ürünler çıkartıyor.
Herşeyde öncüler ve olmaya devam ediyorlar.
Bizim bilgisayar delikanlıları da eleştiriyor..
1 Yanıt Yanıtla
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melon52 2 yıl Bilgisayar Bağımlısı
Bilgisayar Bağımlısı
Mercedes marka algısını gittikçe düşürüyor.
Yaptıkları hatanın farkında değiller.
Globalleşen ekonomi,global piyasalar daha fazla satmalıyız daha tabana inmeliyiz politikası ile Mercedes'in salt başarı kaynağını yok edecekler.
Mercedes'i Mercedes yapan en büyük etmenlerden biri algı. Ne giriş ve orta seviyesi motor hacimlerinde piyasada voovv dedirtebilecek performansa sahip motorları var, ne de inanılmaz yakıt tasarruf imkanı.
A ve C serilerinde menüde gezinirken kasan bir media aygıtı ile araçları satıyorsun, sen sanıyor musun ki her şeyi mükemmel yapıyorsun.
İnsanların kafasında Mercedes bir ilah. Kendi ilahını yok ederken yerine seni tercih etmelerini sağlayacak farklı etmenler koymamaya devam edersen bir süre sonra batmaya başlarsın Mercedes.
Apple ile benzer şekilde yavaş yavaş kendilerini çiziyorlar.
Apple , bizde büyük ekran olmayacak bizde standartlar olacak, bizde şu olmayacak bizde bu olmayacak diye belirli noktalarla büyüdü sonra büyük ekranların tercihini engelleyecek bir hamle yapamayınca ve Steve Jobs'da rahmetli olunca aha bakın bizde yaptık bizi alın moduna girdiler.
Senden gelir ve imkan olarak düşük firmalar senden daha fazla insanların somut olarak işine yaracak şeylerle uğraşıyorlar.
Düşük hacim - yüksek beygirli dizel motor.
Düşük tüketim.
Kaza dayanıklığı.
Herkesin bir dikkat alanı var senin ki ne? Volvo sağlamlık üzerine çalışıyor, renu tüketim ve motor hacim/güç üzerine çalışıyor. Sende nasıl olsa ismimiz var yiyelim bakalım ismimizin ekmeğini.

değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.
kapitalist düzende firma istediği sektöre girer,tıpkı diğerleri gibi ferrari suv yapar satarmı satar neden acaba..
apple büyük ekran yapar satarmı o da satar hemde çok çok..
konu dışı dost yoğurt firması var bir çok insan bilmez bim marketlerinde satılıyor o satıyormu milyonlar seviyesinde..
örnekleri çoğaltmak mümkün.
sonuç olarak firmalar arge ve teknolojilerini birim maliyet hesabıyla ölçeklendirdiğinde ortaya abmlemlerinin altına
konuşlandırdıkları ürünlerle gelirler.
o pazardaki pasta payı nedir o ayrı..
ama kalite düştü yerlerde vs doğru değil.
burada ürünlerin maliyetleri yüksek olduğu için vergiler vs bir A serisinden E kalitesi ve algısı bekleniyor.
adam kompakt bir model üretmiş.
ne bekleniyor ki.biz verdiğimiz paraya baktığımız için beklenti yüksek.
pejodan motor alan bmv,renaultdan motor alan nissan gibi örnekler kalitelerini yerlere sermişler o zaman
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sistemli adam 2 yıl
pick down olmuş.
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RoNNeZ 2 yıl
vadda hek is det bek viu?
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