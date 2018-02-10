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2018 Skoda Fabia'nın ilk resmi görüntüleri ve detayları ortaya çıktı

Çek üreticinin Mart ayında düzenlenecek 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı makyajlı 2018 Skoda Fabia'nın paylaşılan bilgileri arasında dizel seçeneği yer almadı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Skoda Fabia'nın ilk resmi görüntüleri ve detayları ortaya çıktı
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Skoda, Mart ayında düzenlenecek 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılması beklenen süper mini modeli Fabia’nın makyajlanan 2018 model yılı ile ilgili bazı görseller ve detaylar paylaştı. Paylaşılan görsel ve bilgilerden yola çıkarak, dış tasarımında minimal değişimler gözlenen araçta daha çok kabin ve yeni teknolojiler üzerinde durulduğu görülüyor.

Dış yüzünde genel hatları itibariyle şimdiki modele oldukça benzediğini görebildiğimiz 2018 Fabia'da makyaj işlemi dolayısıyla ön ve arka tamponlarda bazı minimal oynamalar bulunuyor. Opsiyon tarafına eklenen yeni 18 inçlik jantları da dış tasarımdaki sayılı yenilikler arasına ekleyebiliriz.

Kabin yeni dokunuşlarla tazelendi 

Skoda aracın kabiniyle ilgili herhangi bir görsel paylaşmasa da, verilen bilgiler doğrultusunda 2018 Fabia’nın iç dünyasının da yeni çift tonlu koltuklar ve yeni şeritler ile tazelendiğini söyleyebiliriz. Gösterge grubunun daha modern bir anlayışla yeniden elden geçtiği ve Skoda’nın imzası niteliğinde olan Simply Clever özelliklerinin güncellendiği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca yeni modelde arka koltukta seyahat edenler için iki adet USB girişi de yer alıyor.

Büyük kardeşlerinden teknoloji transfer etti 

Bilgi-eğlence sisteminin de geliştirildiği 2018 Fabia’da Apple Carplay ve Android Auto destekli, USB ve SD kart ile veri aktarımına imkan veren 6.5 inçlik bir ekran yer alıyor. Bunların yanı sıra, büyük kardeşlerinden ödünç alınan daha yüksek teknolojilerle donatıldığı söylenen modelde kör nokta uyarısı, arka trafik uyarı sistemi ve uzun far asistanı gibi pek çok özellik yer alıyor.

Kaputun altında benzinli motor hakimiyeti 

Kaputun altına baktığımızda ise dizel seçeneğinin kaldırıldığını görüyoruz. 2018 Fabia’nın motor yelpazesi ise 60 beygirden 110 beygire kadar güç üreten 1.0 litre üç silindirli benzinli motorlar etrafında dönüyor. Bunlardan yüksek güç üreten ikisi parçacık filtresi kullanan TSI, diğer düşük güç üretenler ise atmosferik MPI motorlar olarak karşımıza çıkıyor. Yedi ileri DSG otomatik şanzıman ise sadece en güçlü motor ile birlikte seçilebiliyor. Şimdiki modelde kullanılan 1.4 litre dizel motorun ise henüz adı zikredilmedi.


https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/facelifted-skoda-fabia-revealed-ahead-geneva-motor-show Yorum Yaz
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MÜŞAVİR 1 yıl en beğenilen
Koymasam olmazdı.
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1 Yanıt Yanıtla +53
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zx6r 1 yıl
İnanılmaz bir değişim olmuş, tebrik etmek gerek. Bir kasa ancak bu kadar güzel makyajlanır. !!
Hiç makyajlanmadı deseler daha çok inanırdım.
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Father Torque 1 yıl
Zamanında Fabia, iç mekan genişliği bakımından yüksek tavanıyla diğer araçlardan öne çıkan bir yapıya sahipti. Şimdi sportif bir yapıya sokmak için o tavanı baya bir alçalttılar, yahu Fabia'nın her tarafı sportif olsa ne yazar, şu haliyle diğer B sınıfı BH'lerden pardon "süper mini"lerden (
) ne farkı kalmış?
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x2yk 1 yıl
Yapma Skoda aaaa eski model daha iyi şuan piyasadaki olan Fabia çok hoşuma gidiyor..
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kerotobil 1 yıl
Bana bilgiler inandırıcı gelmedi. Bildiğin Octavia combi fotoğrafları bunlar
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Abstraction 1 yıl
Arka stopları da makyajlı octavia gibi yapmışlar.
1.4 TDI üretimden kalkacak muhtemelen, yerine 1.6 TDI 80 ve 95 PS koyarlar. 1.4 TDI oldukça gereksiz bir motordu zaten, ne çok az yakıyor ne de iyi kaçıyor, 3 silindirli ve oldukça sarsıntılı bir motordu.
Ayrıca 18 jantla bu araç tam bir zulüm olur. Kendi aracımın 15 jantlarını söküp 17 jant taktım, abartmıyorum en az 10 beygir kayboldu, tüketimi de yarım litre arttı. B segment araçlarda 17-18 jant tamamen gereksiz.
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Schneeflocke 1 yıl Abstraction
1.2 TDI aracımda 14 jant söküp 16 taktım birde ince yanak
yakıt 3 litre arttı hocam abartmıyorum.
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haberelectro 1 yıl Abstraction
1.4 dizel kalkti zaten emisyon meselesi yuzunden. Sadece 1.6 yi tutacaklar bi sure. Onu da kaldiracaklar birkac yil sonra. Mini sinifta dizel motor kullanmayacak artik firmalar.
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krkmz1666 1 yıl
Yakında lada niva gibi olacak
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fairwolf 1 yıl
Araç gayet Volkswagen Golf sade ve şıklığında. Daha ne olsun. Fazla söze yok. Bence sınıfının en şık aracı..
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Fenomenon 1 yıl
ön taraf hoş olmamış. octavia'nın çirkin hali gibi olmuş.
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sistemli adam 1 yıl
bıktırdınız şu sürahi hn paylaşımlarıyla.
ne bekliyorsunuz ki anlamak güç. 5 tekerli olmasını mı ? vitesin bagaja konmasını mı ? gelmiş geçmiş binlerce model var, illa birine benzeyecek, belki de zaten tutulan kasayı ufak dokunuşlarla koruyacak.
burada daha köşeli hatlar yapmışlar. gayet de güzel olmuş, başkasına da güzel olmayabilir.
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abiodum 1 yıl
tamam makyajda çok bir şey beklemiyoruz ama bu da süreyya hanımı haketmiş sanki
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zzoorroo 1 yıl
Bıktırdılar artık şu tasarımdan.
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