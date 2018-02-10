2018 Skoda Fabia'nın ilk resmi görüntüleri ve detayları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Skoda, Mart ayında düzenlenecek 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılması beklenen süper mini modeli Fabia’nın makyajlanan 2018 model yılı ile ilgili bazı görseller ve detaylar paylaştı. Paylaşılan görsel ve bilgilerden yola çıkarak, dış tasarımında minimal değişimler gözlenen araçta daha çok kabin ve yeni teknolojiler üzerinde durulduğu görülüyor.

Dış yüzünde genel hatları itibariyle şimdiki modele oldukça benzediğini görebildiğimiz 2018 Fabia'da makyaj işlemi dolayısıyla ön ve arka tamponlarda bazı minimal oynamalar bulunuyor. Opsiyon tarafına eklenen yeni 18 inçlik jantları da dış tasarımdaki sayılı yenilikler arasına ekleyebiliriz.

Kabin yeni dokunuşlarla tazelendi

Skoda aracın kabiniyle ilgili herhangi bir görsel paylaşmasa da, verilen bilgiler doğrultusunda 2018 Fabia’nın iç dünyasının da yeni çift tonlu koltuklar ve yeni şeritler ile tazelendiğini söyleyebiliriz. Gösterge grubunun daha modern bir anlayışla yeniden elden geçtiği ve Skoda’nın imzası niteliğinde olan Simply Clever özelliklerinin güncellendiği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca yeni modelde arka koltukta seyahat edenler için iki adet USB girişi de yer alıyor.

Büyük kardeşlerinden teknoloji transfer etti

Bilgi-eğlence sisteminin de geliştirildiği 2018 Fabia’da Apple Carplay ve Android Auto destekli, USB ve SD kart ile veri aktarımına imkan veren 6.5 inçlik bir ekran yer alıyor. Bunların yanı sıra, büyük kardeşlerinden ödünç alınan daha yüksek teknolojilerle donatıldığı söylenen modelde kör nokta uyarısı, arka trafik uyarı sistemi ve uzun far asistanı gibi pek çok özellik yer alıyor.

Kaputun altında benzinli motor hakimiyeti

Kaputun altına baktığımızda ise dizel seçeneğinin kaldırıldığını görüyoruz. 2018 Fabia’nın motor yelpazesi ise 60 beygirden 110 beygire kadar güç üreten 1.0 litre üç silindirli benzinli motorlar etrafında dönüyor. Bunlardan yüksek güç üreten ikisi parçacık filtresi kullanan TSI, diğer düşük güç üretenler ise atmosferik MPI motorlar olarak karşımıza çıkıyor. Yedi ileri DSG otomatik şanzıman ise sadece en güçlü motor ile birlikte seçilebiliyor. Şimdiki modelde kullanılan 1.4 litre dizel motorun ise henüz adı zikredilmedi.

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/facelifted-skoda-fabia-revealed-ahead-geneva-motor-show