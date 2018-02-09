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Çin'de satılan bu elektrikli araç yalnızca $5,600

General Motors'un ortağı olduğu Çinli SAIC-GM-Wuling şirketi tarafından üretilen, 155km menzile ve 29kW elektrikli motora sahip Baojun E100 yalnızca $5,600'dan satışa sunuluyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çin'de satılan bu elektrikli araç yalnızca $5,600
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Elektrikli araç kullanımında ilk sıraya yerleşen Çin, hem elde ettiği bu konumu korumak hem de mevcut hava kirliliğinin artmasını önlemek için otomobil üreticilerini mümkün olduğu kadar çok elektrikli araç satmaya teşvik ediyor.

Tabii ki üreticiler de potansiyelin bu kadar büyük olduğu ülkede bu pazardan pay elde etmek için var gücüyle çalışıyor. Bu şirketlerden biri olan General Motors’un Çinli ortak girişimi SAIC-GM-Wuling de yaklaşık $7,200 değerindeki elektrikli aracı Baojun E100 ile tüketiciye oldukça cazip bir seçenek sunuyor.

Küçük yapısıyla dikkat çeken bu iki kişilik elektrikli otomobilin uzunluğu 2,488mm, genişliği 1,506mm, yüksekliği ise 1,670 mm olarak ölçülüyor. 29kW elektrikli motorla çalışan aracın 155km menzile sahip olduğu söyleniyor.

Başka şehirlerde de satışa sunulacak 

Bu özellikler kulağa etkileyici gelmeyebilir. Ancak, Baojun E100’ün parladığı nokta zaten burası değil. E100 modeli, sıfır emisyonlu araçlara oldukça cazip teşviklerin bulunduğu bölgelerde satışa sunuluyor. Geçtiğimiz yıl Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Liuzhou şehrinde satışa sunulan araç, ulusal ve yerel teşviklerden sonra sadece $5,600’lık bir fiyat etiketine sahipti. Bu fiyattan 5 ay içerisinde 11,446 adet satarak şehrin en çok satan araçlarından biri olma başarısını elde etti.

Bugün ise şirket, aracı Guangxi bölgesindeki başka şehirlerde de satışa sunacaklarını açıkladı. Bu şehirlerdeki satış fiyatı teşviklerden sonra $7,200 ve $9,300 arasında farklılık gösteriyor.


https://electrek.co/2018/02/08/baojun-e100-electric-car-cheap/ Yorum Yaz
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Yosunluel 1 yıl en beğenilen
TR'ye gelirse 100K fiyat olur. Teşvik var ya hani.
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synthesizer 1 yıl
Bu minik arabalar biçimsiz gelebilir.
Kullanışsız gelebilir.
Herkese hitap da etmeyebilir.
Ama böyle böyle başlıyor işte herşey.. Bu ucuz çözümlerle milleti alıştıracak, bu işin olabileceğini göstereceksin halka.. bak ondan sonra nasıl patlıyor satışlar.
2010 yılında Norveçteydim. Özellikle Oslo da bir sürü yerde böyle minicik elektrikli arabalar gördüm. Sokakta şarj istasyonları o zaman bile baya vardı. Sanırım ücretsizdi de.. ki Norveç petrol çıkaran bir ülke..
Adadan geçen 10 yılda Norveç halkı bu fikri benimsedi ve tıpkı Çin gibi elektrikli araçların sokaklarda cirit attığı ülkelerden biri oldu.. üstelik Tesla gibi araçların.
Çin ucuza çalışan işçileriyle meşhur olabilir ancak adamların yöneticilerinde kim ne derse desin vizyon var.. Pazar geniş olmasına rağmen bir de devlet teşvik veriyor helal olsun.
Bizde de böyle şeyler olmalı. Bu gidişle benim oğlum da ya benzinli araç sürecek yada şuan olduğu gibi sadece bir avuç zenginin sahip olduğu ve şimdikinden daha gelişmiş elektrikli araçlara bakıp babası gibi iç geçirecek.
Bu minik arabalar biçimsiz gelebilir.Kullanışsız gelebilir.Herkese hitap da etmeyebilir.Ama böyle böyle başlıyor işte herşey.. Bu ucuz çözümlerle...
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2 Yanıt Yanıtla +43
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ali9949 1 yıl sepulnation
sepulnation
Belki çok iddialı bir cümle olacak ama 5 yıl içinde çin malı arabalarımızla övünmeye başlayacaz bence.

yav belkı oında da amblem degıstırıp yerlı oto dıye 10 sene oyalarlar
sepulnationBelki çok iddialı bir cümle olacak ama 5 yıl içinde çin malı arabalarımızla övünmeye başlayacaz bence.yav belkı oı...
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Yanıtla +16
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muammer816 6 ay
gelecekte ülkemizde sık sık göreceğimiz,insanların mecburen bu tarz ufak ve ucuz araçlar satın alıp kullanacağını düşünüyorum.uzakdoğudaki fakir ülkelerin trafiğine çok benzeyecek bizim tarfiğimiz de.çünkü bu ucuz araçlardan ziyade daha orta halli ya da daha pahalı araç satın alma gücümüz ileride olmayacak bence.hatta belki eski tip tofaş araçların elektrikli versiyonlarına da binebiliriz :D elalem ileriye gider biz geriye.. enteresan süreçler.
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malifural 1 yıl
abi bu kadar üniversitemiz var meslek yüksek okulumuz var sponsorla böyle bir şey üretilmez mi?. Üretin koyun üniversite kampüslerine veya şehir merkezinde meydanlara.Üstünde sponsorun reklamı olsun. Satın alamasalar bile aylık kiralasın öğrenciler. Bunu yapmak bu kadar mı zor.
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Barni Moloztaş 1 yıl
5600$ ne ya
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malifural 1 yıl
kışın motor yerine iyi gider
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eric13 1 yıl
Istanbul icin ideal gelirse Turkiyeye almayi dusunurum ne yalan soyleyeyim
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Asami Zdrenka 1 yıl
Arabayı 7.200 dolara satılan şehirden satın alıp, 9.300 dolara satılan şehre gitsem olur mu? 100 dolar da şarj doldurmaya gider. 2000 dolar kârım olur.
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esmerbuyucu 1 yıl
Türkiye'de de ilk böyle bir şey üretilmesi lazım. Sanki Tesla'ya rakip olacaklarını sanıyorlar?!
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mehmedaltair 1 yıl
Konsolu neden mutfak tezgahı gibi duruyor
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kaptanos 1 yıl
Burada 25000'e satılsa şahsen ben almak isterdim. İstanbul içi kullanımda ufak araba büyük kolaylık. Gerçi bu seferde araba küçük diye üstüne kamyonmu kırar, servis mi sıkıştırır belli olmaz
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Pipisipispis 1 yıl
Saçma sapan adamlar taciz edip şeritten çıkarmaya çalışırlar burda. Üstüne üstüne sürerler.
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