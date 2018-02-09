Çin'de satılan bu elektrikli araç yalnızca $5,600

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Elektrikli araç kullanımında ilk sıraya yerleşen Çin, hem elde ettiği bu konumu korumak hem de mevcut hava kirliliğinin artmasını önlemek için otomobil üreticilerini mümkün olduğu kadar çok elektrikli araç satmaya teşvik ediyor.

Tabii ki üreticiler de potansiyelin bu kadar büyük olduğu ülkede bu pazardan pay elde etmek için var gücüyle çalışıyor. Bu şirketlerden biri olan General Motors’un Çinli ortak girişimi SAIC-GM-Wuling de yaklaşık $7,200 değerindeki elektrikli aracı Baojun E100 ile tüketiciye oldukça cazip bir seçenek sunuyor.

Küçük yapısıyla dikkat çeken bu iki kişilik elektrikli otomobilin uzunluğu 2,488mm, genişliği 1,506mm, yüksekliği ise 1,670 mm olarak ölçülüyor. 29kW elektrikli motorla çalışan aracın 155km menzile sahip olduğu söyleniyor.

Başka şehirlerde de satışa sunulacak

Bu özellikler kulağa etkileyici gelmeyebilir. Ancak, Baojun E100’ün parladığı nokta zaten burası değil. E100 modeli, sıfır emisyonlu araçlara oldukça cazip teşviklerin bulunduğu bölgelerde satışa sunuluyor. Geçtiğimiz yıl Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Liuzhou şehrinde satışa sunulan araç, ulusal ve yerel teşviklerden sonra sadece $5,600’lık bir fiyat etiketine sahipti. Bu fiyattan 5 ay içerisinde 11,446 adet satarak şehrin en çok satan araçlarından biri olma başarısını elde etti.

Bugün ise şirket, aracı Guangxi bölgesindeki başka şehirlerde de satışa sunacaklarını açıkladı. Bu şehirlerdeki satış fiyatı teşviklerden sonra $7,200 ve $9,300 arasında farklılık gösteriyor.

https://electrek.co/2018/02/08/baojun-e100-electric-car-cheap/