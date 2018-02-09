Çin'de satılan bu elektrikli araç yalnızca $5,600

Tabii ki üreticiler de potansiyelin bu kadar büyük olduğu ülkede bu pazardan pay elde etmek için var gücüyle çalışıyor. Bu şirketlerden biri olan General Motors’un Çinli ortak girişimi SAIC-GM-Wuling de yaklaşık $7,200 değerindeki elektrikli aracı Baojun E100 ile tüketiciye oldukça cazip bir seçenek sunuyor.
Küçük yapısıyla dikkat çeken bu iki kişilik elektrikli otomobilin uzunluğu 2,488mm, genişliği 1,506mm, yüksekliği ise 1,670 mm olarak ölçülüyor. 29kW elektrikli motorla çalışan aracın 155km menzile sahip olduğu söyleniyor.
Başka şehirlerde de satışa sunulacak
Bu özellikler kulağa etkileyici gelmeyebilir. Ancak, Baojun E100’ün parladığı nokta zaten burası değil. E100 modeli, sıfır emisyonlu araçlara oldukça cazip teşviklerin bulunduğu bölgelerde satışa sunuluyor. Geçtiğimiz yıl Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Liuzhou şehrinde satışa sunulan araç, ulusal ve yerel teşviklerden sonra sadece $5,600’lık bir fiyat etiketine sahipti. Bu fiyattan 5 ay içerisinde 11,446 adet satarak şehrin en çok satan araçlarından biri olma başarısını elde etti.
Bugün ise şirket, aracı Guangxi bölgesindeki başka şehirlerde de satışa sunacaklarını açıkladı. Bu şehirlerdeki satış fiyatı teşviklerden sonra $7,200 ve $9,300 arasında farklılık gösteriyor.
https://electrek.co/2018/02/08/baojun-e100-electric-car-cheap/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Herkese hitap da etmeyebilir.
Ama böyle böyle başlıyor işte herşey.. Bu ucuz çözümlerle milleti alıştıracak, bu işin olabileceğini göstereceksin halka.. bak ondan sonra nasıl patlıyor satışlar.
2010 yılında Norveçteydim. Özellikle Oslo da bir sürü yerde böyle minicik elektrikli arabalar gördüm. Sokakta şarj istasyonları o zaman bile baya vardı. Sanırım ücretsizdi de.. ki Norveç petrol çıkaran bir ülke..
Adadan geçen 10 yılda Norveç halkı bu fikri benimsedi ve tıpkı Çin gibi elektrikli araçların sokaklarda cirit attığı ülkelerden biri oldu.. üstelik Tesla gibi araçların.
Çin ucuza çalışan işçileriyle meşhur olabilir ancak adamların yöneticilerinde kim ne derse desin vizyon var.. Pazar geniş olmasına rağmen bir de devlet teşvik veriyor helal olsun.
Bizde de böyle şeyler olmalı. Bu gidişle benim oğlum da ya benzinli araç sürecek yada şuan olduğu gibi sadece bir avuç zenginin sahip olduğu ve şimdikinden daha gelişmiş elektrikli araçlara bakıp babası gibi iç geçirecek.
yav belkı oında da amblem degıstırıp yerlı oto dıye 10 sene oyalarlar