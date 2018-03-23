2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları açıklandı [Galeri]

Bu yıl 11. yıldönümü kutlanan Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Her yıl dünyanın dört bir yanındaki profesyonel ve amatör sanatçılar tarafından çekilmiş en iyi fotoğrafları sergilemeyi amaçlayan yarışma aynı zamanda fotoğrafçıların kariyerlerini şekillendirme gücüne sahip.

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Yarışmaya 2018 yılı için, 200'den fazla ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilmiş toplam 319.561 fotoğraf gönderildi. Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri kapsamında profesyonel, açık, genç fotoğrafçılar ve öğrenci odaklı olmak üzere toplam dört kategoride ödül dağıtılıyor. Ayrıca her katılımcı ülkenin bir fotoğrafının da Ulusal Ödül'e layık görüldüğünü belirtelim.

Türkiye'den Nuket Uluç'un fotoğrafı Ulusal Ödül kazandı

Tüm kategori kazananları, Sony'den en son dijital görüntüleme ekipmanları kazanıyorlar. Ayrıca Yılın Fotoğrafçısına 25 bin dolar ve Yılın Açık Fotoğrafçısına da 5 bin dolarlık bir para ödülü veriliyor. Geçtiğimiz günlerde Mimari ve Manzara'dan Natürmort ve Sokak Fotoğrafçılığına uzanan 10 farklı kategoride fotoğrafların yer aldığı Açık Yarışma'nın kazananları açıklandı.

Ayrıca 70 ülkeden gönderilmiş en iyi fotoğraflar arasından seçilen Ulusal Ödül sahipleri de belli oldu. Türkiye'den Nuket Uluç'un fotoğrafı da (hemen yukarıda) bu kategoride ödül kazananlar arasında. Diğer kategorilerdeki kazananlar ise 19 Nisan 2018 tarihinde duyurulacak. Sizler için Açık Yarışma ve Ulusal Ödül kategorilerinde en dikkat çeken ödüllü fotoğrafları derledik. Aşağıdaki galeri aracılığıyla bu fotoğrafları görebilirsiniz.

https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/winners-galleries/2018-1