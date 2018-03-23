Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD'de Çinli üreticilere ilk darbe geldi

ABD merkezli dünyanın en büyük elektronik eşya perakende zinciri Best Buy, bundan böyle Huawei marka ürünler satmayacağını açıkladı. Kararın arkasında ABD hükümetinin olduğu söyleniyor.
1 yıl
3,1b
1
17
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük elektronik eşya parekendecisi ABD'li Best Buy'dan önemli bir açıklama geldi. Şirket bundan böyle Huawei marka ürünleri satmayacağını açıkladı. Karar ilk olarak akıllı telefon satışlarını kapsasa da, daha sonra çıkan söylentilere göre Huawei marka tüm ürünler için geçerli olacak.

ABD ve Çin gerginliği tırmanıyor

ABD ve Çin arasında yaşanan gerginliklerin bir devamı olan bu kararın arkasında ABD hükümetinin olduğu söylentileri mevcut. Uzun bir süredir Çinli üretici Huawei'nin akıllı telefonları aracılığı ile ABD'de istihbarat çalışmaları yapıldığı iddiaları gündemdeydi. Huawei için yıkım olabilecek bu ambargonun arkasında da bu iddiaların olduğu düşünülüyor.
Best Buy sözcüsü yaptığı açıklamada, satıcılarla yaptıkları belirli sözleşmeler hakkında yorum yapmadıklarını ve bu kararın çeşitli nedenlere dayandığını üstü kapalı bir şekilde belirtti. Geçtimiz aylarda da ABD'nin önde gelen Telekominikasyon şirketlerinden AT&T ve Verizon, Huawei cihazların satışını, ABD ve Çin hükümetlerinin arasındaki gerginlikler sebebiyle iptal ettiklerini açıklamışlardı. Öyle görünüyor ki Çinli Huawei, üst üste aldığı bu ağır darbelerden sonra zor günler geçireceğe benziyor.

https://www.gizmochina.com/2018/03/22/best-buy-no-longer-sell-huawei-smartphones/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
maximus8282 1 yıl en beğenilen
Çin'in dolar rezervini piyasaya sürmesini bekliyorum.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axellus1 1 yıl
Onaları uygun fiyata Türkiye pazarına sunsun Huawei nin elinde kalmaz :)))
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 1 yıl
filler tepişiyor, olan bize oluyor. dölar 4 liraya dayandı.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ogzhnakcy90 1 yıl
Abdliler kaybeder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
If you my star 1 yıl Bisiklet Sever
Huawei uzun zamandır Türkiye’de ve servis kalitesi Apple’dan bile iyi. Hangi marka ilk 1 ay koşulsuz şartsız ekran kırıldığında ücretsiz değişim yapar? Huawei TR’de bunu yaptı. Servislerinde kahve falan ikram ediyorlar ve gayet iyi çalışıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bisiklet Sever 1 yıl If you my star
O anlamda degil hocam. Fiyati biraz daha kirsa daha cok kullanilsa tanitimlar daha anlasilir olsa yani bizim milletimiz biraz sabit görüşlü. Cazip fiyatlarla piyasada birkac yil urun satsa samsung gibi alisilmisa gelmis bir marka olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 1 yıl
Coktan yapmasi gerekirdi 370 milyar dolar acigi var Cin ile ticaretten. Burada zaten kimin kaybedecegi cok acik. Abdnin en buyuk hatasi fabrikalari vs Cine tasimasi, kendi kendine rakip yaratmis oldu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bisiklet Sever 1 yıl
Türkiye piyasasına gelsin güzel de servis desteği versin. %30 zarar edecekse %15 eder.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 1 yıl Bisiklet Sever
Bisiklet Sever
Türkiye piyasasına gelsin güzel de servis desteği versin. %30 zarar edecekse %15 eder.

Huawei uzun süredir Türkiye de ve servisleri de gayet iyi durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusaticioglu 1 yıl
abd önemli bir pazar ama huawei çok büyük bir şirket ve sarsılmaz bence asıl zararı huawei marka ürünleri kullanamayacak abd vatandaşları görecek
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 1 yıl
Aslında Çin'in elinde böyle durumlar için çok güzel bir koz var; Ucuz yedek parça. Çin'in milyarlarca dolar para kaybı pahasına, Amerika ile tüm ticareti askıya aldığını bir düşünün. Durum Amerika için çok vahim olurdu.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isakoc 1 yıl alito
Kolay mı dostum, geçen sene 370 milyar dolar amerikaya satış yapmış çin. belkide tüm ihracatının %15'ini oraya yapmış diyebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 1 yıl
Gecen bir belgesel izledim. Bal hakkında. Sahte bal ile ABD baş edemiyordu. Farklı ülkelerden yollanan balları abd sokuyorlardı. Şimdi aynı işi yine yaparar. Bütün dünya ülkelerinemi kapatacak ithalatı.
ABD nin sorunu bu ama bugün kara dediğine yarın ak der abd şaşırmam.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lumibrite 1 yıl 1ses1
1ses1
Gecen bir belgesel izledim. Bal hakkında. Sahte bal ile ABD baş edemiyordu. Farklı ülkelerden yollanan balları abd sokuyorlardı. Şimdi aynı işi yine yaparar. Bütün dünya ülkelerinemi kapatacak ithalatı.
ABD nin sorunu bu ama bugün kara dediğine yarın ak der abd şaşırmam.

Bu NBŞ denen illeti de onlar musallat etmedi mi dünyaya?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 yıl
Muz cumhuriyeti, kabile devleti resmen. @yersen
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 1 yıl en beğenilen
Çin'in dolar rezervini piyasaya sürmesini bekliyorum.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 1 yıl
filler tepişiyor, olan bize oluyor. dölar 4 liraya dayandı.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3136 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, yasak ve
7 etiket daha ABD akıllı telefonlar ambargo best buy Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Üst seviyeye Exynos 9610 gücü 1 yıl OnePlus 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı 1 yıl AMD: Yeni ortaya çıkan açıklar gerçek fakat endişelendirecek boyutta değiller 1 yıl Battlefield 1 botları artık kendi öğrenecek 1 yıl Instagram yeni gönderileri en üste taşıyor 1 yıl 2018 Toyota Auris'in kabin görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Malta'ya taşınıyor 1 yıl Facebook'u silin kampanyasına Elon Musk'tan büyük destek! 1 yıl MIT'de geliştirilen robot balık ile okyanus canlıları incelenecek 1 yıl Samsung Display sonunda parmak izi sensörünü ekrana gömmeyi başardı 1 yıl Katlanabilir iPhone 2020 yılında gelebilir 1 yıl Bitcoin'de düşüş ne kadar sürecek? | Kripto Para Günlüğü Bölüm:1 1 yıl Google'ın dosya yöneticisi Files Go artık daha akıllı 1 yıl ODTÜ'de çalışıp Türkçe öğrenen ünlü matematikçi, "Matematiğin Nobelini" kazandı 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 için Oreo güncellemesi Türkiye’de yayınlandı 1 yıl 2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları açıklandı [Galeri] 1 yıl Facebook kullanıcısı, veri güvenliğini ihlal eden şirkete dava açtı 1 yıl 2018 Volkswagen Touareg tanıtıldı, işte tasarımı ve özellikleri 1 yıl NSA Bitcoin kullanıcılarını takip edebiliyor 1 yıl Çılgın oyun bilgisayarı: MSI Aegis TI3 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN ABD'de Çinli üreticilere ilk darbe geldi Sonraki Amazon'un D&R'ı satın alacağı iddia ediliyor 1 yıl GoPro sensörlerini artık başka markalarda da görebileceğiz 1 yıl 2019 Rapid, Skoda'nın Vw Golf'ü olacak 1 yıl Twitter’in güvenlik şefi görevinden ayrıldı 1 yıl Destiny tadındaki Shadowgun Legends indirmeye sunuldu 1 yıl Kripto para madenciliğine yönelik hack girişimleri 2017'de zirve yaptı 1 yıl Oculus Rift kullanıcılarının çoğu Intel-Nvidia ikilisini tercih ediyor 1 yıl Siri gizlediğiniz kilit ekranı bildirimlerinizi okuyabiliyor 1 yıl Başbakan Yardımcısı Işık: "İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek" 1 yıl BMW'den önemli karar: Elektrikli otomobil üretimi 2020'ye ertelendi 1 yıl Netflix, 15 bin dolar ödüllü hata bulma programını herkese açtı 1 yıl F1 2015 kısa bir süreliğine ücretsiz 1 yıl Samsung'un devasa 3D LED ekranını kullanan ilk sinema salonu açıldı 1 yıl Coinbase'deki hata ücretsiz Ether almayı sağladı 1 yıl Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey: Bitcoin dünyanın en çok kullanılan para birimi olacak 1 yıl 5G ile akıllı telefon kullanım süreleri rekor kıracak 1 yıl Google'ın bulut servisine Blockchain desteği geliyor 1 yıl Microsoft Paint'le harika çizimler yapan 87 yaşındaki büyükanne fenomen oldu 1 yıl Huawei blockchain tabanlı bir akıllı telefon geliştiriyor 1 yıl Dubai'de dünya rekoru kıran muhteşem ışık şöleni [Galeri] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim