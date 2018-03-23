ABD'de Çinli üreticilere ilk darbe geldi

Dünyanın en büyük elektronik eşya parekendecisi ABD'li Best Buy'dan önemli bir açıklama geldi. Şirket bundan böyle Huawei marka ürünleri satmayacağını açıkladı. Karar ilk olarak akıllı telefon satışlarını kapsasa da, daha sonra çıkan söylentilere göre Huawei marka tüm ürünler için geçerli olacak.

ABD ve Çin gerginliği tırmanıyor

ABD ve Çin arasında yaşanan gerginliklerin bir devamı olan bu kararın arkasında ABD hükümetinin olduğu söylentileri mevcut. Uzun bir süredir Çinli üretici Huawei'nin akıllı telefonları aracılığı ile ABD'de istihbarat çalışmaları yapıldığı iddiaları gündemdeydi. Huawei için yıkım olabilecek bu ambargonun arkasında da bu iddiaların olduğu düşünülüyor.

Best Buy sözcüsü yaptığı açıklamada, satıcılarla yaptıkları belirli sözleşmeler hakkında yorum yapmadıklarını ve bu kararın çeşitli nedenlere dayandığını üstü kapalı bir şekilde belirtti. Geçtimiz aylarda da ABD'nin önde gelen Telekominikasyon şirketlerinden AT&T ve Verizon, Huawei cihazların satışını, ABD ve Çin hükümetlerinin arasındaki gerginlikler sebebiyle iptal ettiklerini açıklamışlardı. Öyle görünüyor ki Çinli Huawei, üst üste aldığı bu ağır darbelerden sonra zor günler geçireceğe benziyor.

https://www.gizmochina.com/2018/03/22/best-buy-no-longer-sell-huawei-smartphones/