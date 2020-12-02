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    2018'de "Yılın En İyi iPhone Oyunu" seçilen Donut County, Android için çıkışını yaptı

    Daha önce PlayStation 4, iOS, Microsoft Windows, Switch, Xbox ve Mac OS cihazlar erişime açılan başarılı yapım Donut County, Android cihazlar için de çıkışını gerçekleştirdi.
    2 hf.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2018'de
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    Yayıncılığını Annapurna Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Ben Esposito'nun yaptığı başarılı oyun Android cihazlar için yayınlandı. Oyun daha önce PlayStation 4, iOS, Microsoft Windows, Switch, Xbox ve Mac OS cihazlarda erişime açılmıştı ve 2018'de "Yılın En İyi iPhone Oyunu" ödülünü almıştı.

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    Donut County şu anda Google Play üzerinde 21,99 TL'ye satılıyor. Oyunun boyutu ise 124 MB. Bulmaca macera türündeki oyunu cihazınıza yükleyebilmek için Android 6.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. Oyunun tanıtım yazısını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Donut County, zeminde sürekli büyüyen bir delik olarak oynayacağınız, hikâye tabanlı bir fiziksel bulmaca oyunudur. Sevimli karakterlerle tanışın, çöplerini çalın ve bir deliğe atın.

    Çöplerin Hazine Değerinde Olduğu Yer
    Rakunlar, uzaktan kontrollü çöp çalma delikleri ile Donut County'yi ele geçirdi. Aptalca ödüller kazanmak için arkadaşlarını ve onların evlerini yutan bir deliği kontrol eden rakun BK olarak oynuyorsunuz.

    BK, kendi deliklerinden birine düşünce en iyi arkadaşı Mira ve Donut County sakinleri ile yüzleşir... Hepsi yerin 300 metre altında mahsur kalmış ve bir açıklama bekliyorlar!



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mion 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    eminim öyledir..
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adını ilk defa duydum grafik tasarımını sevenler için fena değil gibi duruyor
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple exc oyunmuş sonra androide getirmişler 😅
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