Türk yapımı beat 'em up oyun Clan N, mobil cihazlara geliyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Cremative isimli Türk oyun stüdyosunun yaptığı beat 'em up oyun Clan N, mobil cihazlara geliyor. Oyun daha öncesinde PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One ve PC için de yayınlanmıştı.İlginizi Çekebilir Hızlı tempoya sahip aksiyon oyunu Shinobi Run Endless, yakında iOS için ücretsiz olarak yayınlanacak
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Oyun yayınlandığında ücretsiz bir oyun olarak sunulacak, diğer platformların aksine. Oyunun 24 Aralık 2020'de yayınlanması bekleniyor. Oyunun Google Play sayfasına buradan, App Store sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz. Oyun yaklaşık olarak 193MB.
Oyunun mobil sürümler için yayınlanan fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.
Tanıtım yazısı
İster tek, isterseniz arkadaşlarınızla, savaş sanatında ustalaşın ve bu arcade esintili destansı savaşta ülkeye barışı geri getirin!
Clan N, klasik oyun salonlarındaki dövüş oyunları ile günümüz modern dövüş oyunlarını birleştiren bir beat'em up oyunudur. Sahip olduğu hızlı oynanış ile ilerlemek için saldırma, zıplama ve kaçma gibi özel tekniklerinizi iyi kullanmanız gerekir. Eski bir uzak doğu temasıyla, birçok farklı düşman, Orta / Son bölüm canavarları ve ana oyuna entegre edilmiş mini oyunlar ile 7 farklı bölümde maceradan maceraya koşacaksınız.
Özellikler
- Klasik arcade oyunlarını günümüzün modern dövüş oyunlarıyla birleştiren hızlı tempolu bir oyundur.
- 7 seviyeden oluşan ana hikaye 50'den fazla bölüme ayrılmıştır.
- Her bir bölüm, ana hikayeye entegre edilen ve ayrı olarak da oynanabilen mini oyunlar içerir.
- 4 oyuncuya kadar lokal veya çevrimiçi olarak oynanabilir.
- Uzak doğudan ilham alan müzik ve ses efektleri ile birlikte retro piksel tabanlı grafiklere sahiptir.
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.