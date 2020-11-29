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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk yapımı beat 'em up oyun Clan N, mobil cihazlara geliyor

    Çevrimiçi eşli olarak oyunu oynayabildiğiniz, retro bir tarza sahip olan beat 'em up oyun Clan N, iOS ve Android cihazlara geliyor. Oyun daha öncesinde konsollar ve PC için yayınlanmıştı.
    1 sa.
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    12
    3
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Türk yapımı beat 'em up oyun Clan N, mobil cihazlara geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Cremative isimli Türk oyun stüdyosunun yaptığı beat 'em up oyun Clan N, mobil cihazlara geliyor. Oyun daha öncesinde PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One ve PC için de yayınlanmıştı.

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    Oyun yayınlandığında ücretsiz bir oyun olarak sunulacak, diğer platformların aksine. Oyunun 24 Aralık 2020'de yayınlanması bekleniyor. Oyunun Google Play sayfasına buradan, App Store sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz. Oyun yaklaşık olarak 193MB.

    Oyunun mobil sürümler için yayınlanan fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım yazısı

    İster tek, isterseniz arkadaşlarınızla, savaş sanatında ustalaşın ve bu arcade esintili destansı savaşta ülkeye barışı geri getirin!

    Clan N, klasik oyun salonlarındaki dövüş oyunları ile günümüz modern dövüş oyunlarını birleştiren bir beat'em up oyunudur. Sahip olduğu hızlı oynanış ile ilerlemek için saldırma, zıplama ve kaçma gibi özel tekniklerinizi iyi kullanmanız gerekir. Eski bir uzak doğu temasıyla, birçok farklı düşman, Orta / Son bölüm canavarları ve ana oyuna entegre edilmiş mini oyunlar ile 7 farklı bölümde maceradan maceraya koşacaksınız.

    Özellikler

    • Klasik arcade oyunlarını günümüzün modern dövüş oyunlarıyla birleştiren hızlı tempolu bir oyundur.
    • 7 seviyeden oluşan ana hikaye 50'den fazla bölüme ayrılmıştır.
    • Her bir bölüm, ana hikayeye entegre edilen ve ayrı olarak da oynanabilen mini oyunlar içerir.
    • 4 oyuncuya kadar lokal veya çevrimiçi olarak oynanabilir.
    • Uzak doğudan ilham alan müzik ve ses efektleri ile birlikte retro piksel tabanlı grafiklere sahiptir.


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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cihat emre 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok şeker oyun
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyice oyun sitesine cevirdiniz siteyi. 3 haberden biri su oyun mobile cikti.
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    TIRT :/
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