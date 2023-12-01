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    İlk GTA 6 fragmanının yayın tarihi açıklandı: Büyük gün çok yakın

    Rockstar Games, GTA 6'nın ilk fragmanının yayın tarihini resmen açıkladı. Şirket palmiye ağaçlarının yer aldığı bir poster paylaşarak heyecanı iyiden iyiye yükseltti.
    İlk GTA 6 fragmanının yayın tarihi açıklandı: Büyük gün çok yakın Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games merakla beklenen GTA 6'nın ilk fragmanının 5 Aralık'ta Türkiye saati ile 17:00'de yayınlanacağını resmen duyurdu. Başlangıçta fragmanın 7-8 Aralık gecesi düzenlenecek The Game Awards 2023'e saklanması bekleniyordu. Ancak öyle olmadığı ortaya çıktı.

    Şirket sadece tarih ve saati içeren bir poster yayınladı. Bunun dışında herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Fragmanda ne gösterileceği bilinmiyor. Birkaç oynanış görüntüsü görme ve çıkış yılını öğrenme şansımız olabilir. GTA 6'nın bu yıl çıkış yapması çok uzak bir ihtimal.

    Vice City'de geçecek

    Duyuru palmiye ağaçlarının yer aldığı bir poster ile yapıldı. GTA 6'daki olayların Vice City'de geçeceğini zaten biliyoruz. Poster bunun sadece "ilk" fragman olacağını gösteriyor. Görünüşe bakılırsa Rockstar çıkıştan önce birkaç fragman daha yayınlayacak. Merakla bekliyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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