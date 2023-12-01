İlk GTA 6 fragmanının yayın tarihi açıklandı: Büyük gün çok yakın

Şirket sadece tarih ve saati içeren bir poster yayınladı. Bunun dışında herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Fragmanda ne gösterileceği bilinmiyor. Birkaç oynanış görüntüsü görme ve çıkış yılını öğrenme şansımız olabilir. GTA 6'nın bu yıl çıkış yapması çok uzak bir ihtimal.
Vice City'de geçecek
Duyuru palmiye ağaçlarının yer aldığı bir poster ile yapıldı. GTA 6'daki olayların Vice City'de geçeceğini zaten biliyoruz. Poster bunun sadece "ilk" fragman olacağını gösteriyor. Görünüşe bakılırsa Rockstar çıkıştan önce birkaç fragman daha yayınlayacak. Merakla bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
82 Kişi Okuyor (30 Üye, 52 Misafir) 12 Masaüstü 70 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
3510 kez okundu.
19 kişi, toplam 23 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Oyun, fragman ve