İlk GTA 6 fragmanının yayın tarihi açıklandı: Büyük gün çok yakın

Tam Boyutta Gör Rockstar Games merakla beklenen GTA 6'nın ilk fragmanının 5 Aralık'ta Türkiye saati ile 17:00'de yayınlanacağını resmen duyurdu. Başlangıçta fragmanın 7-8 Aralık gecesi düzenlenecek The Game Awards 2023'e saklanması bekleniyordu. Ancak öyle olmadığı ortaya çıktı.

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Şirket sadece tarih ve saati içeren bir poster yayınladı. Bunun dışında herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Fragmanda ne gösterileceği bilinmiyor. Birkaç oynanış görüntüsü görme ve çıkış yılını öğrenme şansımız olabilir. GTA 6'nın bu yıl çıkış yapması çok uzak bir ihtimal.

Vice City'de geçecek

Duyuru palmiye ağaçlarının yer aldığı bir poster ile yapıldı. GTA 6'daki olayların Vice City'de geçeceğini zaten biliyoruz. Poster bunun sadece "ilk" fragman olacağını gösteriyor. Görünüşe bakılırsa Rockstar çıkıştan önce birkaç fragman daha yayınlayacak. Merakla bekliyoruz.

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