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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 model Mercedes-Benz S-Serisi Coupe ve Cabrio

Almanya'da düzenlenecek olan 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nın başlamasına az bir süre kalmışken 2018 model Mercedes-Benz S-Serisi Coupe ve Cabrio modellerine gelin yakından bakalım...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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2018 model Mercedes-Benz S-Serisi Coupe ve Cabrio modelleri; 14 Eylül'de başlayacak olan 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek ancak otomobiller gelecek yılın ortasına kadar satışa sunulmayacak.
Mercedes-Benz, otomobillerinin üstü açılıp kapanabilen versiyonlarını da alternatif olarak sunacak. Coupe ve Cabriolet versiyonları ile başlayacak olan S-Serisi'nin altı çeşit varyasyonu olacak. 

4.0 Litrelik V8 Motorlu S63

Mercedes-AMG S63 Coupe ve Cabriolet4.0 litrelik ikiz turbolu V8 motorla güçlendiriliyor. Beygir gücü ise bir önceki modele göre 46 hp arttırılarak 603 hp'ye yükseltiliyor. Dokuz ileri otomatik şanzımana sahip olan otomobil AWD sistemi ile birleştiğinde 3.4 saniyede 0'dan 60'a ulaşabiliyor.

621 Beygir Gücüne Sahip Mercedes-AMG S65

6.0 litrelik ikiz turbolu V-12 motora sahip olan Mercedes-AMG S65, 621 hp beygir gücüne sahip. Böylelikle araç 738 Nm tork değerine ulaşıyor. Fabrika verilerine göre S65, 60 mph hıza 3.4 saniyede ulaşabiliyor. Tüm bunlara ek olarak otomobil Magic Body Control'un Curve Tilt en son sürümüyle birlikte yoldaki pürüzleri önceden fark ederek süspansiyonları otomatik olarak ayarlıyor ve içeridekilere oldukça konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor.  
İç mekanda ise yeni "E" serisinde gördüğümüz Mercedes'in çizgi doldurmalı geniş ekran kokpiti sunuluyor. Yan yana yerleştirilmiş 12.3 inçlik dokunmatik çift ekran, etkileyici bir Multimedya deneyimi sunuyor. 
2018 model S-Serisi Coupe ve Cabriolet modelleri 2017 versiyonlarından çok da farklı değil. Mercedes-Benz, birtakım kozmetik güncellemeler ile kasayı makyajlamış. Altı üründe de yeni ön ve arka tamponlar, yeni farlar ve OLED arka lambaları bulunuyor. Böylelikle Mercedes-Benz, otomobillerin daha agresif görünmesini sağlıyor.
2018 model S-Serisi Coupe ve Cabriolet modellerinin; S63'ün 177.355$S65'in 248.825$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizi 2018 S-Serisi Coupe ve Cabriolet modellerinin görüntüleriyle baş başa bırakalım.

http://www.automobilemag.com/news/2018-mercedes-benz-s-class-coupe-convertible-receive-powertrain-upgrades/ Yorum Yaz
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
bence tüm meclis vekillerinin çocuklarına bunların zırhlı olanları sipariş edilmeli, aslında bizim yerli araç bu alamanların araçlarını ezecek de 2023 e kadar çok var, isteseler tüm mevkilere gelebilirler ama insanların hakkını yemeyerek yaşamlarını sürdürüyorlar, ülkede torpil -20lere inmiş herkes hak ettiği yerde, bu teklifi cumhurbaşkanlığına ileteceğim.
bence tüm meclis vekillerinin çocuklarına bunların zırhlı olanları sipariş edilmeli, aslında bizim yerli araç bu alamanların araçlarını ezecek de 2023 e kadar ...
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L.Hamilton 2 yıl
Ön ızgara mükemmel olmuş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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snomask 2 yıl
benzinli motorları çok iyi yapan ama elektrikli motorları beceremeyen büyük firmaların batacağına inanıyorum. ford'un yakın zamanda CEO'sunu kovması ve elinde doğru dürüst elektrikli araç olmaması da bunun en büyük ispatı.
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Tesla Nikola 2 yıl
google translate de olmasa ne olacak..
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intel7mix 2 yıl
zengin parası züğürdün çenesini yorar deyip anca bakıyoz
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Erwin-Rommel 2 yıl
Forza Horizon da oynarız en azından.
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
bence tüm meclis vekillerinin çocuklarına bunların zırhlı olanları sipariş edilmeli, aslında bizim yerli araç bu alamanların araçlarını ezecek de 2023 e kadar çok var, isteseler tüm mevkilere gelebilirler ama insanların hakkını yemeyerek yaşamlarını sürdürüyorlar, ülkede torpil -20lere inmiş herkes hak ettiği yerde, bu teklifi cumhurbaşkanlığına ileteceğim.
1 Yanıt Yanıtla +11
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aycibin 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
bence tüm meclis vekillerinin çocuklarına bunların zırhlı olanları sipariş edilmeli, aslında bizim yerli araç bu alamanların araçlarını ezecek de 2023 e kadar çok var, isteseler tüm mevkilere gelebilirler ama insanların hakkını yemeyerek yaşamlarını sürdürüyorlar, ülkede torpil -20lere inmiş herkes hak ettiği yerde, bu teklifi cumhurbaşkanlığına ileteceğim.


tam da milletvekili oğlu arabası diyecektim,yorumunu gördüm
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HatimİndirenSteveJOBS 2 yıl
Off bu istikrar bir harika dostum! Bizi kıskanmayı bırakın Allah'ın gavurları!
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MrKemal17 2 yıl
"Dokuz ileri otomatik şanzımana sahip olan otomobil AWD sistemi ile birleştiğinde 0,4 saniyede 0'dan 60'a ulaşabiliyor."

Sayın editör, bu bilginin doğruluğundan emin misiniz? 0'dan 60'a 0,4s
2 Yanıt Yanıtla +2
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koyunsavar 2 yıl MrKemal17
Tabiki doğru değil. Bütün enerjisini ipon haber yapmaya harcadıgi için diğer haberlerde böyle yanlışlar olabilir idare şart.
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Piêr Dé Sans 2 yıl MrKemal17
Doğru tabi. Teleport denen bir şey var.
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Kerim5100 2 yıl
Bence Sıcak Fırsatlar'da yer almalıydı...
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coupe, cabriolet ve
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