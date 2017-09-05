2018 model Mercedes-Benz S-Serisi Coupe ve Cabrio modelleri; 14 Eylül'de başlayacak olan 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek ancak otomobiller gelecek yılın ortasına kadar satışa sunulmayacak.

Mercedes-Benz, otomobillerinin üstü açılıp kapanabilen versiyonlarını da alternatif olarak sunacak. Coupe ve Cabriolet versiyonları ile başlayacak olan S-Serisi'nin altı çeşit varyasyonu olacak.

4.0 Litrelik V8 Motorlu S63

Mercedes-AMG S63 Coupe ve Cabriolet, 4.0 litrelik ikiz turbolu V8 motorla güçlendiriliyor. Beygir gücü ise bir önceki modele göre 46 hp arttırılarak 603 hp'ye yükseltiliyor. Dokuz ileri otomatik şanzımana sahip olan otomobil AWD sistemi ile birleştiğinde 3.4 saniyede 0'dan 60'a ulaşabiliyor.

621 Beygir Gücüne Sahip Mercedes-AMG S65

6.0 litrelik ikiz turbolu V-12 motora sahip olan Mercedes-AMG S65, 621 hp beygir gücüne sahip. Böylelikle araç 738 Nm tork değerine ulaşıyor. Fabrika verilerine göre S65, 60 mph hıza 3.4 saniyede ulaşabiliyor. Tüm bunlara ek olarak otomobil Magic Body Control'un Curve Tilt en son sürümüyle birlikte yoldaki pürüzleri önceden fark ederek süspansiyonları otomatik olarak ayarlıyor ve içeridekilere oldukça konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor.

İç mekanda ise yeni "E" serisinde gördüğümüz Mercedes'in çizgi doldurmalı geniş ekran kokpiti sunuluyor. Yan yana yerleştirilmiş 12.3 inçlik dokunmatik çift ekran, etkileyici bir Multimedya deneyimi sunuyor.

2018 model S-Serisi Coupe ve Cabriolet modelleri 2017 versiyonlarından çok da farklı değil. Mercedes-Benz, birtakım kozmetik güncellemeler ile kasayı makyajlamış. Altı üründe de yeni ön ve arka tamponlar, yeni farlar ve OLED arka lambaları bulunuyor. Böylelikle Mercedes-Benz, otomobillerin daha agresif görünmesini sağlıyor.

2018 model S-Serisi Coupe ve Cabriolet modellerinin; S63'ün 177.355$, S65'in 248.825$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizi 2018 S-Serisi Coupe ve Cabriolet modellerinin görüntüleriyle baş başa bırakalım.

http://www.automobilemag.com/news/2018-mercedes-benz-s-class-coupe-convertible-receive-powertrain-upgrades/