Mercedes, elektrikli araçlarda geri adım attı: İçten yanmalı modellere devam

Tam Boyutta Gör Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde Mercedes-Benz, 2030’a kadar sadece elektrikli araç satmayı planladığını söylemişti. Ancak küresel otomobil endüstrisinde yaşanan yavaşlamanın ardından Mercedes, bu planından vazgeçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 2030’a kadar satışlarının yalnızca yüzde 50'sinin tamamen elektrikli olması bekleniyor. Dolayısıyla Mercedes’in planları için içten yanmalı ve hibrid araçlar önümüzdeki yıllarda firmanın planları arasında olacak.

2030’lara kadar içten yanmalı Mercedes’lere devam

Mercedes’in yeni planlarına göre tanıtılan yeni mimariler 2025'ten itibaren sadece elektrikli olacak. 2025 yılında Mercedes-Benz sadece elektrikli üç mimariyi piyasaya sürecek ve eğer pazar koşulları uygun olursa on yılın sonunda tamamen elektrikli olmaya hazır olacak. Mercedes halihazırda EQS ve EQE modellerinin sedan ve SUV versiyonları ve EQB elektrikli SUV ile her segmentte bir elektrikli araç sunuyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz artık elektrikli araçların (hibritler dahil) 2030'da toplam satışların yüzde 50'sini tekabül etmesini bekliyor. Bu oran 2021'de yüzde 100 seviyesindeydi. Mercedes’in bu tutumu yakın zamanda elektrikli araç girişimlerini yavaşlatan Ford ve GM ile benzer. Rivian ve Lucid gibi yalnızca elektrikli araç üreten şirketler üretimi sabit tutacaklarını söylerken GM ve Ford gibi diğer şirketler ise fabrika inşaatlarını erteledi ya da duyurulan bazı modelleri iptal etti.

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Mercedes yine de yeni nesil elektrikli araçlarının yaklaşık yüzde 30'luk bir maliyet düşüşüyle büyük bir etki yaratmasını bekliyor. Elektrikli CLA gibi yaklaşmakta olan MMA'ya dayanan giriş seviyesi elektrikli araçların yaklaşık 750 km WLTP menziline sahip olması bekleniyor. Ayrıca 15 dakikalık hızlı şarj ile 400 km kadar menzile ulaşabilecekler.

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Mercedes, elektrikli araç planlarında geri adım attı