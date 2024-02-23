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    Mercedes, elektrikli araçlarda geri adım attı: İçten yanmalı modellere devam

    Mercedes-Benz, 2030 yılından sonra sadece elektrikli araç satma planından vazgeçtiğini duyurdu. Planlardaki bu değişimle birlikte içten yanmalı modellerin geliştirilmesi bekleniyor.
    Mercedes, elektrikli araç planlarında geri adım attı Tam Boyutta Gör
    Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde Mercedes-Benz, 2030’a kadar sadece elektrikli araç satmayı planladığını söylemişti. Ancak küresel otomobil endüstrisinde yaşanan yavaşlamanın ardından Mercedes, bu planından vazgeçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 2030’a kadar satışlarının yalnızca yüzde 50'sinin tamamen elektrikli olması bekleniyor. Dolayısıyla Mercedes’in planları için içten yanmalı ve hibrid araçlar önümüzdeki yıllarda firmanın planları arasında olacak.

    2030’lara kadar içten yanmalı Mercedes’lere devam

    Mercedes’in yeni planlarına göre tanıtılan yeni mimariler 2025'ten itibaren sadece elektrikli olacak. 2025 yılında Mercedes-Benz sadece elektrikli üç mimariyi piyasaya sürecek ve eğer pazar koşulları uygun olursa on yılın sonunda tamamen elektrikli olmaya hazır olacak. Mercedes halihazırda EQS ve EQE modellerinin sedan ve SUV versiyonları ve EQB elektrikli SUV ile her segmentte bir elektrikli araç sunuyor.

    Mercedes, elektrikli araç planlarında geri adım attı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz artık elektrikli araçların (hibritler dahil) 2030'da toplam satışların yüzde 50'sini tekabül etmesini bekliyor. Bu oran 2021'de yüzde 100 seviyesindeydi. Mercedes’in bu tutumu yakın zamanda elektrikli araç girişimlerini yavaşlatan Ford ve GM ile benzer. Rivian ve Lucid gibi yalnızca elektrikli araç üreten şirketler üretimi sabit tutacaklarını söylerken GM ve Ford gibi diğer şirketler ise fabrika inşaatlarını erteledi ya da duyurulan bazı modelleri iptal etti.

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    Mercedes yine de yeni nesil elektrikli araçlarının yaklaşık yüzde 30'luk bir maliyet düşüşüyle büyük bir etki yaratmasını bekliyor. Elektrikli CLA gibi yaklaşmakta olan MMA'ya dayanan giriş seviyesi elektrikli araçların yaklaşık 750 km WLTP menziline sahip olması bekleniyor. Ayrıca 15 dakikalık hızlı şarj ile 400 km kadar menzile ulaşabilecekler.

    Kaynakça https://media.mbusa.com/releases/release-ee5a810c1007117e79e1c871354679e4-mercedes-benz-prepares-to-go-all-electric https://www.theverge.com/2024/2/22/24080220/mercedes-benz-ev-only-sales-2030-back-off https://electrek.co/2024/02/22/mercedes-backtracks-ev-plans-gas-cars-2030s/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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