Mercedes, elektrikli araçlarda geri adım attı: İçten yanmalı modellere devam

2030’lara kadar içten yanmalı Mercedes’lere devam
Mercedes’in yeni planlarına göre tanıtılan yeni mimariler 2025'ten itibaren sadece elektrikli olacak. 2025 yılında Mercedes-Benz sadece elektrikli üç mimariyi piyasaya sürecek ve eğer pazar koşulları uygun olursa on yılın sonunda tamamen elektrikli olmaya hazır olacak. Mercedes halihazırda EQS ve EQE modellerinin sedan ve SUV versiyonları ve EQB elektrikli SUV ile her segmentte bir elektrikli araç sunuyor.
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Mercedes yine de yeni nesil elektrikli araçlarının yaklaşık yüzde 30'luk bir maliyet düşüşüyle büyük bir etki yaratmasını bekliyor. Elektrikli CLA gibi yaklaşmakta olan MMA'ya dayanan giriş seviyesi elektrikli araçların yaklaşık 750 km WLTP menziline sahip olması bekleniyor. Ayrıca 15 dakikalık hızlı şarj ile 400 km kadar menzile ulaşabilecekler.Kaynakça https://media.mbusa.com/releases/release-ee5a810c1007117e79e1c871354679e4-mercedes-benz-prepares-to-go-all-electric https://www.theverge.com/2024/2/22/24080220/mercedes-benz-ev-only-sales-2030-back-off https://electrek.co/2024/02/22/mercedes-backtracks-ev-plans-gas-cars-2030s/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.