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2018'in kaçınılmaz trendi "Çentik"

Ardı ardına tanıtılan çentikli telefonlar daha 6 ay önce iPhone X ile dalga geçen Android sektörünün bu tasarım trendini benimsediğini gösteriyor. Bir sonraki Android telefonunuz çentikli olabilir.
1 yıl
23,2b
1
68
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android telefonlar mı iPhone'ları kopyalıyor yoksa iPhone'lar mı Android cihazları? Akıllı telefon kullanıcılarının bugünlerde kafalarını kurcalayan bir numaralı soru bu. Ancak 2018'de iPhone X'daki çentiğin gittikçe daha fazla sayıda Android telefon üreticisi tarafından benimsenmesi bu yönde bir eğilim olduğunu açıkça ortaya koymuş durumda.
Ayrıca Bkz. "İzlanda'da Bitcoin madenciliğinde kullanılan 2 milyon dolar değerinde 600 sunucu çalındı"
Apple geçtiğimiz yıl 10. yıla özel iPhone X'u tanıttığında ekranın üzerindeki "çentik" tüm Android camiasında alay konusu olmuştu. YouTube'da iPhone X ile ilgili parodileri arasanız ne demek istediğimizi anlayabilirsiniz. Fakat ne trajiktir ki sadece yarım yıl sonra Android telefon üreticileri 2018 model telefonları için daha iyi tasarım fikri üretemedikleri için "çentik" kavramına sıcak bakmaya başladı.

Bir sonraki Android telefonunuz çentikli olabilir

Geçen hafta Barcelona'da gerçekleşirilen MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2018 etkinliğindeki akıllı telefon haberlerini takip ettiyseniz çok sayıda yeni ve gelecek Android akıllı telefonun, çentikli ekranla tanıtıldığını görmüş olmalısınız. Yaklaşan yeni modellerle ilgili sızıntılar bile bir anlamda bu trendinin kolay kolay dinmeyeceğinin gösterdi.
2018'in çentikli ekrana sahip akıllı telefonları arasında ASUS ZenFone 5, Huawei P20, LG G7, OPPO R15, Leagoo S9, Doogee V, Ulefone T2 Pro, OnePlus 6 ve Oukitel U18 modellerinin olacağını söyleyebiliriz. Yetenekli tasarımcı Ben Geskin, çentikli Android telefonları bir araya getiren özel bir görsel yayınladı. Yukarıdaki resimlere bakarak bu cihazların nasıl bir görünüme sahip olduğunu görebilirsiniz.
Uzun lafın kısası isteseniz de istemeseniz de bir sonraki Android akıllı telefonunuzun çentikli olma ihtimali var. Samsung, Galaxy S9 geçen yılki tasarımla geldiği için henüz çentikli tasarıma geçiş yapmamış durumda ancak Huawei, ASUS ve OnePlus gibi büyük Android cihaz üreticileri 2018'de çentikli telefonlarıyla boy gösterecek.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/969519282898993153 Yorum Yaz
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Gören de sanacak çentiği kullanan ilk telefon iphone x. Tüm üreticiler ondan alıyormuş da cart curt. Essential phone 5 ay önce üretilmişti neden kimse ondan bahsetmiyor ?
Gören de sanacak çentiği kullanan ilk telefon iphone x. Tüm üreticiler ondan alıyormuş da cart curt. Essential phone 5 ay önce üretilmişti neden kimse ondan bah...
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Sazankiller 1 yıl
Bu çentik savaşları arasında Meydan kral a kalır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Sazankiller 1 yıl crazywinner3
crazywinner3
Gören de sanacak çentiği kullanan ilk telefon iphone x. Tüm üreticiler ondan alıyormuş da cart curt. Essential phone 5 ay önce üretilmişti neden kimse ondan bahsetmiyor ?

Güzel gol ama fanboylar kabul etmez bu gerçeği.
crazywinner3Gören de sanacak çentiği kullanan ilk telefon iphone x. Tüm üreticiler ondan alıyormuş da cart curt. Essential phone 5 ay önce üre...
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Manchester United 4 hf.
Çentiğiniz batsın.
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tatyail 4 hf.
selam arkadaşlar.damla çentikli telefonlar oyunlarda ve bazı diğer uygulamalarda sanırım ekran çentikten aşağısı görünüyor, şimdi sorum şu 6.4 inçli bir damla çentikli telefon ekranı çentik ve yukarısı hariç geri kalan ekran boyutu 6.3 mü olur yoksa 6.3 buçuk mu net olarak bilgisi olan varsa rica etsem cevaplayabilir mi?
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DH Misafiri 6 ay
Ben mi farklıyım bilmiyorum ama çentik bana en başından beri itici geliyor. Kendi adıma android telefonlarda böyle bir seçeneğim olsa almam. Ekranın bütün olması benüm için çok daha hoş bir görüntü
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imhotep_of_grudge 1 yıl
ucube trent olacak... çentik kimin fikriyse ilk kullanan marka yüzünden tüm markalara bulaştı... [:\-]
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-tayfun- 1 yıl
Yalnız iPhone X o çentiğe nokta, ışık projektörü, hoparlör, kızılötesi kamera vs koymuş ve çentik dışında altta dahil tüm çerçeveler birbirine eşit, buda simetrik ve güzel görünüyor bence. Ama diğer çentikli çıkan modellerde hem faceid gibi bir özellik yok hemde alt tarafta çerçeveleri kalın. Yani X in çentik bölümü diğerlerinden çok farklı. 3 aydır kullanıyorum parmak izini unutturdu faceid çok iyi çalışıyor. Özellikle geçen gün yağmurlu havada değerini daha iyi anladım.
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3arbar 1 yıl -tayfun-
-tayfun-
Yalnız iPhone X o çentiğe nokta, ışık projektörü, hoparlör, kızılötesi kamera vs koymuş ve çentik dışında altta dahil tüm çerçeveler birbirine eşit, buda simetrik ve güzel görünüyor bence. Ama diğer çentikli çıkan modellerde hem faceid gibi bir özellik yok hemde alt tarafta çerçeveleri kalın. Yani X in çentik bölümü diğerlerinden çok farklı. 3 aydır kullanıyorum parmak izini unutturdu faceid çok iyi çalışıyor. Özellikle geçen gün yağmurlu havada değerini daha iyi anladım.

face id sürekli çalışan bişey.bu şu demek.sürekli izlenme durumu ortaya çıkıyor.mandık olarak.buda oldukça sıkıntılı.
face id li bir telefon kullanmam aga.
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Tensi 1 yıl
Elimdeki telefonun 2 sene daha bozulmadan dayanacagini umuyorum. Nasil olsa iki yila kalmadan bu sacmaliktan vazgecip "duz" tasarima donerler de boyle igrenc bir alet almak zorunda kalmam.
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3arbar 1 yıl
daha önce yazdım.çentik olayını iki şekilde açıklayabiliriz.
birincisi bmw nin böbrek ızgarasına benziyor ve telefona bir hava katıyor.kara şimşek in önde yanıp sönen ışıklarınada benzetebiliriz

ikincisi telefonun çerçevesiz olduğunu öne çıkaran bir tasarım bu.telefon adeta ben çerçevesizim diyor amiyane tabirle.vivo apex ide gördüm.çentiksiz lakin oldukça düz basit ve dikkat çekmiyor.
ek olarak üçüncü durum.simetrik açıdan en iyi çentikli tasarım bence zenfone 5z. çünkü üstte çeltik var altta da çentik kadar bir siyah bant.haliyle üst ve alt simetrik açıdan eşitleniyor.
iphone x te ise üst ve alt oldukça dengesiz durumda.simetri açısından.altı kaval üstü şişhane misali.
normal bir alette yada makinada genelde alt kısımda bişeyler olur.tasarımsal olarak.simetri dengesizliği olsa bile bu dengesizlik genelde altta bişeyin olması üstte olmamasıdır.mandık olarak.iphone x i adeta ters tutuyorsun havası var.
zenfone 5z yi öne çıkaran tasarım alt ve üst simetriğinin olması.ve üstteki çentik sayesinde çerçevesiz olduğunun öne çıkarılması.ful çerçevesiz ve düz değil ama aynı zamanda sanki ful çerçevesiz gibi.
vivo apex e bakın.çok düz duruyor aga
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Tensi 1 yıl 3arbar
Gercekten de alinabilir tek guncel dizayn Vivo Apex olmus. Gerci mekanik aksam o kadar ac kapaya dayanabilir mi, uretimleri o kadar kaliteli mi yorum yapilmaz ama dizayn muthis.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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FIRAT_G_ 1 yıl
Çentik mentik her neyse bok gibi görünüyor. İnsanların bu ekran tasarımını begenlesini aklım almıyor.
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lordofthephones 1 yıl
Çentik kullanan markadan telefon almam bu kadar anlamsız gereksiz çirkin bişey olamaz mecburiyet desen mecburiyet değil. Hiç bir şekilde anlayamayacağım
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Buhar Abi 1 yıl
Apple'ın Çentik Olayına Bakışını Diğer Cihazların Çentikleri İle Karşılaştıran Beyinsizin Önde Gidenidir.
iPhone X'in Çentik İle Getirdiği Teknolojileri Ve Çentik Dediğiniz Beğenmediğiniz O Alana Apple Dünyaları Sığdırdı.
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