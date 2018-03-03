2018'in kaçınılmaz trendi "Çentik"

Android telefonlar mı iPhone'ları kopyalıyor yoksa iPhone'lar mı Android cihazları? Akıllı telefon kullanıcılarının bugünlerde kafalarını kurcalayan bir numaralı soru bu. Ancak 2018'de iPhone X'daki çentiğin gittikçe daha fazla sayıda Android telefon üreticisi tarafından benimsenmesi bu yönde bir eğilim olduğunu açıkça ortaya koymuş durumda.

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Apple geçtiğimiz yıl 10. yıla özel iPhone X'u tanıttığında ekranın üzerindeki "çentik" tüm Android camiasında alay konusu olmuştu. YouTube'da iPhone X ile ilgili parodileri arasanız ne demek istediğimizi anlayabilirsiniz. Fakat ne trajiktir ki sadece yarım yıl sonra Android telefon üreticileri 2018 model telefonları için daha iyi tasarım fikri üretemedikleri için "çentik" kavramına sıcak bakmaya başladı.

Bir sonraki Android telefonunuz çentikli olabilir

Geçen hafta Barcelona'da gerçekleşirilen MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2018 etkinliğindeki akıllı telefon haberlerini takip ettiyseniz çok sayıda yeni ve gelecek Android akıllı telefonun, çentikli ekranla tanıtıldığını görmüş olmalısınız. Yaklaşan yeni modellerle ilgili sızıntılar bile bir anlamda bu trendinin kolay kolay dinmeyeceğinin gösterdi.

2018'in çentikli ekrana sahip akıllı telefonları arasında ASUS ZenFone 5, Huawei P20, LG G7, OPPO R15, Leagoo S9, Doogee V, Ulefone T2 Pro, OnePlus 6 ve Oukitel U18 modellerinin olacağını söyleyebiliriz. Yetenekli tasarımcı Ben Geskin, çentikli Android telefonları bir araya getiren özel bir görsel yayınladı. Yukarıdaki resimlere bakarak bu cihazların nasıl bir görünüme sahip olduğunu görebilirsiniz.

Uzun lafın kısası isteseniz de istemeseniz de bir sonraki Android akıllı telefonunuzun çentikli olma ihtimali var. Samsung, Galaxy S9 geçen yılki tasarımla geldiği için henüz çentikli tasarıma geçiş yapmamış durumda ancak Huawei, ASUS ve OnePlus gibi büyük Android cihaz üreticileri 2018'de çentikli telefonlarıyla boy gösterecek.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/969519282898993153