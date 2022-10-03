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    Samsung Galaxy A54'ün kamera özellikleri sızdırıldı

    Geçtiğimiz aylarda muhtemel tasarımı sızdırılan Samsung Galaxy A54'ün yakın bir zamanda bazı kamera özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan rapora göre telefon, 50MP arka ana kamera ile gelebilir.
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    Samsung Galaxy A54'ün kamera özellikleri sızdırıldı
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    Bu yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy A53'ün halefi Galaxy A54 hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda muhtemel tasarımı sızdırılan Galaxy A54'ün yakın bir zamanda ise arka ana kamerasının megapiksel sayısı sızdırıldı.

    İşte Samsung Galaxy A54'ün beklenen teknik özellikleri:

    GalaxyClub'dan gelen yeni bir rapora göre yaklaşmakta olan Samsung Galaxy A5450MP arka ana kameraya sahip olabilir. Dörtlü arka kamera kurulumuyla gelmesi beklenen telefon hakkında raporda başka detaylara yer verilmesede Galaxy A52 ve A53'ün her ikisinin de 64MP ana kameraya sahip olduğu göz önüne alındığında kamerada bir düşüş gözlemlenebilir.

    120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.5 inç Super AMOLED ekrana ve 32 MP ön kameraya sahip olması beklenen Galaxy A54'ün Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor. Söylentilere göre 5.000 mAh pile ve IP67 korumasına sahip olabilir.

    Son olarak 2023'te düzenlenecek Galaxy Awesome Unpacked etkinliğinde  tanıtılması beklenen Samsung Galaxy A54'ün Exynos 1380 işlemcisine sahip olabileceği söylenmekte. 

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