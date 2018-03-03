İzlanda'da Bitcoin madenciliğinde kullanılan 2 milyon dolar değerinde 600 sunucu çalındı

ABD'li haber ajansı Associated Press'in haberine göre, İzlanda şu günlerde ülkenin en büyük hırsızlık olaylarından biriyle karşı karşıya. İzlanda medyasında "Büyük Bitcoin Hırsızlığı" olarak adlandırılan olay akıllara adeta durgunluk veriyor.

Ucuz jeotermal enerji ve iklimin soğuk olması İzlanda'yı adeta Bitcoin madencilerinin merkezi yapmaya yetiyor. Ülkede son zamanlarda gittikçe artış gösteren Bitcoin madenciliği öyle bir noktaya ulaşmış durumda ki, Bitcoin çıkartmak için harcanan enerji, evlerde kullanılan enerji tüketimini aşmış durumda. Ülkede kurulan veri merkezlerindeki sunucular jeotermal enerji ile çalışıyor ve iklimin soğuk olması sebebiyle sunucuların ısınma gibi bir sorunu da olmuyor. Bu da Bitcoin madencileri için bulunmaz bir nimet diyebiliriz.

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2 milyon dolarlık Bitcoin sunucusu çalındı

Ülkenin en büyük hırsızlık olayı, Bitcoin madenciliği yapmak için kurulan bir veri merkezinin soyulmasıyla gerçekleşti. Hırsızlar veri merkezinden 600 sunucu, 600 ekran kartı, 100 işlemci, 100 güç kaynağı, 100 anakart ve 100 bellek çalarak kayıplara karışmış durumda. Piyasa değeri 2 milyon dolardan fazla olan bu bilgisayar ve yedek parçaların nerede olduğu şu ana kadar tespit edilmiş değil.

https://www.sfgate.com/business/technology/article/Big-Bitcoin-Heist-2-held-over-stolen-computers-12723215.php

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Yetkililer,satılmayıp Bitcoin madenciliğinde kullanılması halindekazandıracağı görüşünde. İzlanda polisi ise hırsızları yakalayabilmek içinyapan bölgeleri gözlem altına aldı. Ayrıca veri merkezininde, soygun planının içinde olduğu düşüncesiyle tutuklandı. İzlanda'yı çalkalayan bu Bitcoin soygunundakine zaman giderileceği ise merak konusu.