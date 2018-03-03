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İzlanda'da Bitcoin madenciliğinde kullanılan 2 milyon dolar değerinde 600 sunucu çalındı

Bitcoin madencilerinin gözbebeği İzlanda büyük bir hırsızlık olayıyla çalkalanıyor. Yerel medyanın "Büyük Bitcoin Hırsızlığı" olarak duyurduğu olayın detayları haberimizde.
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD'li haber ajansı Associated Press'in haberine göre, İzlanda şu günlerde ülkenin en büyük hırsızlık olaylarından biriyle karşı karşıya. İzlanda medyasında "Büyük Bitcoin Hırsızlığı" olarak adlandırılan olay akıllara adeta durgunluk veriyor.
Ucuz jeotermal enerji ve iklimin soğuk olması İzlanda'yı adeta Bitcoin madencilerinin merkezi yapmaya yetiyor. Ülkede son zamanlarda gittikçe artış gösteren Bitcoin madenciliği öyle bir noktaya ulaşmış durumda ki, Bitcoin çıkartmak için harcanan enerji, evlerde kullanılan enerji tüketimini aşmış durumda. Ülkede kurulan veri merkezlerindeki sunucular jeotermal enerji ile çalışıyor ve iklimin soğuk olması sebebiyle sunucuların ısınma gibi bir sorunu da olmuyor. Bu da Bitcoin madencileri için bulunmaz bir nimet diyebiliriz.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch" testlere başladı"

2 milyon dolarlık Bitcoin sunucusu çalındı

Ülkenin en büyük hırsızlık olayı, Bitcoin madenciliği yapmak için kurulan bir veri merkezinin soyulmasıyla gerçekleşti. Hırsızlar veri merkezinden 600 sunucu, 600 ekran kartı, 100 işlemci, 100 güç kaynağı, 100 anakart ve 100 bellek çalarak kayıplara karışmış durumda. Piyasa değeri 2 milyon dolardan fazla olan bu bilgisayar ve yedek parçaların nerede olduğu şu ana kadar tespit edilmiş değil.
Yetkililer, çalınan bilgisayarların satılmayıp Bitcoin madenciliğinde kullanılması halinde muazzam bir para kazandıracağı görüşünde. İzlanda polisi ise hırsızları yakalayabilmek için yüksek enerji tüketimi yapan bölgeleri gözlem altına aldı. Ayrıca veri merkezinin güvenlik görevlisi de, soygun planının içinde olduğu düşüncesiyle tutuklandı. İzlanda'yı çalkalayan bu Bitcoin soygunundaki soru işaretlerinin ne zaman giderileceği ise merak konusu.
https://www.sfgate.com/business/technology/article/Big-Bitcoin-Heist-2-held-over-stolen-computers-12723215.php Yorum Yaz
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canguler917 1 yıl en beğenilen
ben kripto para olayını çözdüm beyler,işlem gücüyle çıkarılacak bir şeyi,insanları işlemci ve ekran kartı alımına yönlendirecek bir şeyi ancak o ürünlerin üreticileri çıkarmış olabilir.saygılar
ben kripto para olayını çözdüm beyler,işlem gücüyle çıkarılacak bir şeyi,insanları işlemci ve ekran kartı alımına yönlendirecek bir şeyi ancak o ürünlerin üreti...
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sniper23 1 yıl
Ben de sandım elemanlar Bitcoinleri çaldı. Meğersem onu üreten makineleri çalmışlar
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emre1393 1 yıl
izlanda ada değil mi arkadaş, nereye kaçacaklar sanki, bulurlar yakında.
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interwap 1 yıl
Bilgisayardan bahsediyor. Yani Bitcoin değil Ethereum veya benzer madenciliktir bu.
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V4LKyR 1 yıl
Şu adamın nobelini hazırlayın
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canguler917 1 yıl en beğenilen
ben kripto para olayını çözdüm beyler,işlem gücüyle çıkarılacak bir şeyi,insanları işlemci ve ekran kartı alımına yönlendirecek bir şeyi ancak o ürünlerin üreticileri çıkarmış olabilir.saygılar
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BumberShoot 1 yıl canguler917
Helal sana pazartesi gel nobel ini verelim
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