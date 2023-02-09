Realme GT Neo 5 tanıtıldı: 240W hızlı şarj

Realme GT Neo 5 teknik özellikleri neler?
- 6.74 inçlik 2772x1240 piksel T7+ AMOLED ekran
- Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti
- LPDDR5 RAM
- UFS 3.1 depolama
- 50MP Sony IMX890 OIS ana sensör
- 16MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 150W
- 4600mAh, 240W
Realme GT Neo 5 fiyatı
- Realme GT Neo 5 150W 8GB/256GB – 368$
- Realme GT Neo 5 150W 12GB/256GB – 398$
- Realme GT Neo 5 150W 16GB/256GB – 427$
- Realme GT Neo 5 240W 16GB/256GB – 470$
- Realme GT Neo 5 240W 16GB/1TB – 515$
Realme GT Neo 5 dünyanın ilk 240W hızlı şarj telefonu olurken batarya konusunda biraz taviz vermek gerekiyor zira 240W destekli versiyon daha küçük bataryaya sahip. Batarya yüzde 20 seviyesine sadece 80 saniyede çıkıyor. Soğutma için 6680 milimetrekare plaka ve 4500 milimetrekare buhar odası kullanılmış.
Ekran konusunda T7+ AMOLED tanımlaması yapılmış. 144Hz tazeleme hızı olan ekran 2160Hz PWM değeri ile çok daha etkili bir parlaklık kontrolü sunuyor. Dokunmatik tarama hızı ise 1500Hz gibi rekor bir seviyede.
Arka panelde RGB aydınlatma dörtgeni 25 farklı renk seçeneğine sahip. OIS ile desteklenen ana sensörün yanında 8MP Sony IMX355 sensör ve 2MP makro sensör yer alıyor. Kamera paketi kızılötesi ile daha net odaklama yapabiliyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.
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