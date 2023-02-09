Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme GT Neo 5 tanıtıldı: 240W hızlı şarj

    Realme GT Neo 5 akıllı telefon modelinde 6.74 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti, 50MP Sony IMX890 OIS ana sensör gibi özellikler yer alıyor. 
    Oy Ver
    Realme GT Neo 5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Hızlı şarj teknolojilerinde yaşanan aktarım değeri yarışında yeni rekor 240W oldu. 240W hızlı şarj sunan ilk akıllı telefon unvanını da Realme GT Neo 5 kaptı. Saniyeler içinde bataryanın önemli bir bölümü doluyor.

    Realme GT Neo 5 teknik özellikleri neler?

    • 6.74 inçlik 2772x1240 piksel T7+ AMOLED ekran
    • Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti
    • LPDDR5 RAM
    • UFS 3.1 depolama
    • 50MP Sony IMX890 OIS ana sensör
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 150W
    • 4600mAh, 240W

    Realme GT Neo 5 fiyatı

    • Realme GT Neo 5 150W 8GB/256GB – 368$
    • Realme GT Neo 5 150W 12GB/256GB – 398$
    • Realme GT Neo 5 150W 16GB/256GB – 427$
    • Realme GT Neo 5 240W 16GB/256GB – 470$
    • Realme GT Neo 5 240W 16GB/1TB – 515$

    Realme GT Neo 5 dünyanın ilk 240W hızlı şarj telefonu olurken batarya konusunda biraz taviz vermek gerekiyor zira 240W destekli versiyon daha küçük bataryaya sahip. Batarya yüzde 20 seviyesine sadece 80 saniyede çıkıyor. Soğutma için 6680 milimetrekare plaka ve 4500 milimetrekare buhar odası kullanılmış.

    Ekran konusunda T7+ AMOLED tanımlaması yapılmış. 144Hz tazeleme hızı olan ekran 2160Hz PWM değeri ile çok daha etkili bir parlaklık kontrolü sunuyor. Dokunmatik tarama hızı ise 1500Hz gibi rekor bir seviyede.

    Arka panelde RGB aydınlatma dörtgeni 25 farklı renk seçeneğine sahip. OIS ile desteklenen ana sensörün yanında 8MP Sony IMX355 sensör ve 2MP makro sensör yer alıyor. Kamera paketi kızılötesi ile daha net odaklama yapabiliyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    esp ışığı neden yanar instagram kendi kendine takipten çıkıyor okula gitmemek için taktikler 77 kw kaç beygir özel okulda devamsızlıktan kalma var mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H5
    Monster Huma H5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız