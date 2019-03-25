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Volkswagen Caravelle'in dört tekerlekten çekişli versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu

Alman üretici Volkswagen'in hafif ticari sınıfındaki Caravelle modeli, dört tekerlekten çekişli 4Motion versiyonuna kavuştu. Türkiye'de satışa sunulan Caravelle Highline 4Motion fiyatı ve özellikleri:
1 ay
6,2b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen Caravelle'in dört tekerlekten çekişli versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu
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Volkswagen Caravelle modelinin dört tekerlekten çekişli versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Caravelle Highline 4Motion olarak adlandırılan araç, 281 bin 242 TL’lik kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.

Sınıfının dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip tek modeli olduğu söylenen Volkswagen Caravelle’in arka aksına entegre edilen 4Motion sistemi, ön ve arka aks arasındaki gücü aktararak acarın daha güvenli ve performanslı olmasını sağlıyor. Caravelle’in kaputunun altında 199 beygir güç ve 450 Nm tork üreten 2.0 litre TDI motor bulunuyor. Yalnızca Highline donanım paketiyle ve 7 ileri DSG şanzımanla tercih edilebilen aracın 100 km’de 8.5 litre yakıt tüketimi sunduğu söyleniyor.

Dört tekerlekten çekişli Volkswagen Caravelle’in dış tasarımında 17 inç ‘Devonport’ alüminyum alaşım jantlar ile ön ve arkada bulunan LED farlar dikkat çekiyor. İç tarafta ise SD kart, AUX-IN, USB ve Bluetooth desteğine sahip 6,33 inç büyüklüğünde dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Araç bilgilerine kolayca ulaşmayı sağlayan bu ekrana geri görüş kamerasından elde edilen görüntü de yansıtılıyor. Deri kaplı servotronik direksiyon simidi, klimatronik kliması ve start/stop özelliği de Caravelle’in donanımları arasında.

Volkswagen Caravelle ailesinin güncel fiyatları şu şekilde:


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SeKSandDoRT 1 ay en beğenilen

281 bin 242 TL’lik kampanyalı ... dan sonrasını okuyamadım...
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BraveHeart 1 ay
Yerli üretim yapmadıktan sonra Volkswagen tercih edilmemeli. Fabrika açacak muhabbetleri döndü bir ara şimdi gene sessizliğe büründüler.
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redbul_540 1 ay

Boşa getirmişler.
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DH Misafiri 1 ay
inatla kısa kasa highline 200ps getirmiyorlar. İstediğim model gelmedikçe almam.
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cıngıro 1 ay
2017 yılının 9. ayında sıfır km Caravelle 2.0 Tdi 150 ps dsg almıştık. 9 bin km dayanabildim araca. Ön takımlar berbat. Sanarsın ki araba 250bin km’de. Transporter olsa anlarım ama Caravelle’de böyle bir durumla karşılaşmak kötü oldu.
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Xdian 1 ay
Ford Custom yerli bir araç böyle bir araç bakacak olsam ilk ona bakardım.
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walkererdem 1 ay
biri de dememiş ki hepsi 2.0 TDI motora sahip ama en düşük olan model 114 ps iken en yüksek model nasıl 199 PS oluyor aynı motordan bu kadar farklı güç çıkışı nasıl oluyor aynı araç aynı ağırlıkta
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dr20mouse 1 ay walkererdem
114 ps mi caddy'deki 102 ps'i unuttunuz sanırım
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shkoksal 1 ay walkererdem
Çok basit, yazılımla. Misal olarak birinde turbo basıncı 1 bardır diğerinde 1.2 bar.
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V4LKyR 1 ay
Kampanyali ucretine ev aliniyor... Secim sizin, iyi dusunun.
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Gökhan G. 1 ay
Highline DSG 180 HP 70-75 bin liraydı..
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The.Mafia 1 ay
281 binden sonrası okumak isterdim uçtu araba piyasası dolar Euro yükseldikçe gidiyor fiyatlar
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SeKSandDoRT 1 ay en beğenilen

281 bin 242 TL’lik kampanyalı ... dan sonrasını okuyamadım...
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cnv_58 1 ay
Caddy nin 4 çekerinide getirirlerse iş yapar
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Volkswagen, caravelle fiyatı ve
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