Volkswagen Caravelle'in dört tekerlekten çekişli versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu

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Volkswagen Caravelle modelinin dört tekerlekten çekişli versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Caravelle Highline 4Motion olarak adlandırılan araç, 281 bin 242 TL’lik kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.

Sınıfının dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip tek modeli olduğu söylenen Volkswagen Caravelle’in arka aksına entegre edilen 4Motion sistemi, ön ve arka aks arasındaki gücü aktararak acarın daha güvenli ve performanslı olmasını sağlıyor. Caravelle’in kaputunun altında 199 beygir güç ve 450 Nm tork üreten 2.0 litre TDI motor bulunuyor. Yalnızca Highline donanım paketiyle ve 7 ileri DSG şanzımanla tercih edilebilen aracın 100 km’de 8.5 litre yakıt tüketimi sunduğu söyleniyor.

Dört tekerlekten çekişli Volkswagen Caravelle’in dış tasarımında 17 inç ‘Devonport’ alüminyum alaşım jantlar ile ön ve arkada bulunan LED farlar dikkat çekiyor. İç tarafta ise SD kart, AUX-IN, USB ve Bluetooth desteğine sahip 6,33 inç büyüklüğünde dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Araç bilgilerine kolayca ulaşmayı sağlayan bu ekrana geri görüş kamerasından elde edilen görüntü de yansıtılıyor. Deri kaplı servotronik direksiyon simidi, klimatronik kliması ve start/stop özelliği de Caravelle’in donanımları arasında.

Volkswagen Caravelle ailesinin güncel fiyatları şu şekilde: