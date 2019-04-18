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2020 Mercedes-Benz GLS resmen tanıtıldı

Alman otomobil devi Mercedes, şimdiye kadarki en lüks SUV'sini sahneye çıkardı. 2019 New York Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 2020 Mercedes-Benz GLS'nin tüm detayları haberimizde.
1 ay
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17
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Mercedes-Benz, 2019 New York Otomobil Fuarı'nda yeni GLS modelini sahneye çıkardı. Lüks SUV, 6 santimetre daha uzun dingil mesafesi sayesinde artık daha geniş. Dış görünüm olarak ise yeni GLE ve güncellenmiş GLC modellerinde gördüğümüz markanın Sensual Purity tasarım dilini sürdürüyor.
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Görünüş olarak öncekinden daha zarif duran 2020 GLS'nin iç mekanı hem genişledi hem de daha lüks hale geldi. İkinci sıradaki yolcular için artık ekstra 8.5 santimetre bacak mesafesi var. Tüm koltuklar elektronik olarak ayarlanabildiği için GLS'ye girmek ve çıkmak artık daha kolay. Beş bölgeli iklim kontrolü de tüm yolcuların rahat etmesini sağlayacak.

4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi standart

2020 GLS, iki büyük 12.3 inç ekranlı MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) multimedya sistemi ile birlikte geliyor. Araç başlangıçta giriş seviyesi GLS 450 ve üst seviye GLS 580 olmak üzere iki farklı donanım olarak sunulacak. Her iki model de Mercedes '4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi, dokuz vitesli otomatik şanzıman ve 48 Volt hafif hibrit sistem standart olarak mevcut.
GLS 450'in kaputunun altında 362 beygir güç ve 500 Nm tork üreten altı silindirli benzinli motor var. Hafif hibrit sistem bu üniteye kısa süreliğine ilave 21 beygirlik güç sağlayabiliyor. GLS 580 ise 483 beygir güç ve 700 Nm tork üreten benzinli V8 motorla güçlendirildi. Yine hafif hibrit sistem gerektiğinde bu üniteye de ilave 21 beygir güç verebiliyor.
Mercedes yeni lüks SUV'sinin fiyatını açıklamadı ancak 2020 GLS'nin yıl sonuna kadar satışa sunulacağını söyledi.

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deoks 1 ay en beğenilen
Müteahhit kızlarının yeni arabası belli oldu.
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DH Misafiri 3 hf.
Audi, Mercedes GLS ve Bmw x7 rakibi Q9 düşünüyor bakalım ne olur
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DH Misafiri 1 ay
Audi'nin mercedes ve bmw'ye vereceği cevabı merak ediyorum
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DoğanGörünümlüToros 1 ay
Sprinter komsolundan kurtulmuş sonunda
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R0llingMan 1 ay
2.5 milyon TL'den aşşa olmaz
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emre düzgün 1 ay yeni yorumcu
Muhteşem bir araba.
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DH Misafiri 1 ay
Ağırbaşlı görünümü gitmiş daha mütevazi bir görünüme kavuşmuş. Öyleyse yeni S-Serisi'de daha genç ve dinamik bir yüzle gelmeside muhtemeldir. İç mekanda Mercedes ustalığını ve kalitesini konuşturmuş yine
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DH Misafiri 1 ay
Bmw x7'yi fena bükecek
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RANCH SOS 1 ay
Çok çok güzel araba. Q8 oldukça gölgesinde kalır bunun.
Ek olarak ne zaman hatalarından dönecek mercedes merak ediyorum. Pianoblack zemin üstüne iki tane ekran koyuyorsun fakat bu ekranların panellerini mobildeki amoled gibi siyahları piksel kapatarak tam siyah veren bi panel koymuyorsun. Bu sayede en berbat renkdeki hayalet ekran deneyimini sunuyorsunuz görüntü kalitesi bakımından
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TurboBoosted 1 ay
Gayet iyi
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yusufhaha 1 ay
Kamu kurumlarına müteahitler ve iş adamları artık bu araçlarla gelirler.
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