Kim Nerede? 20 Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ tanıtıldı: Kalem severlere iddialı iki seçenek! 15 Akıncı İHA’ya Ukrayna üretimi motor
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller [Galeri]

Otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan Frankfurt Otomobil Fuarı bu yıl da önemli tanıtımlara ev sahipliği yapacak. 12 Eylül'de başlayacak fuarda sergilenecek otomobiller haberimizde:
6 sa.
883
7
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller [Galeri]
Tam Boyutta Gör

Otomotiv dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Frankfurt Otomobil Fuarı bu yıl 12 Eylül’de kapılarını aralayacak. Fuarda sahne almasını beklediğimiz önemli modelleri siz değerli okurlarımız için listeledik.

Özellikle son yıllarda fuarların vazgeçilmezi haline gelen elektrikli otomobiller Frankfurt Otomobil Fuarı’nda da fazlasıyla karşımıza çıkacak. Bu kapsamda en çok konuşulan modeller olan Volkswagen ID 3 ve Porsche Taycan’ın yanı sıra Honda E ve Peugeot e-2008’in de ilk kez bir fuarda sergilenmelerine tanık olacağız.

Öte yandan, Frankfurt Otomobil Fuarı’na damga vuracak markalardan biri de Audi olacak. Alman üreticinin standında yeni RS6 Avant ve RS7 Sportback başta olmak üzere pek çok model bulunacak. Bursa’da üretilecek Clio 5’i Cenevre’de sahneye çıkaran Renault, Frankfurt’u da boş geçmeyecek. Fransız üreticinin yeni Renault Captur modeli de bu fuarda sahne alacak.

Aşağıdaki galeride 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenmesini beklediğimiz önemli araçları bulabilirsiniz. Yeni duyurular geldikçe listemizi güncellemeye devam edeceğiz.



Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 sa. Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ tanıtıldı: Kalem severlere iddialı iki seçenek! 3 sa. Note 10+ ön inceleme | En hızlı, en büyük, en yetenekli Note burada 3 sa. Note 10 ön inceleme | Tek elle kullanıma uygun yeni Note 3 sa. Kingston performans odaklı A2000 PCIe NVMe SSD modelini satışa sundu 4 sa. Intel ve AMD işlemcilerde yeni bir açık daha 5 sa. Yüzücüler için ilk giyilebilir cihaz Swim Goggles oldu 5 sa. Xiaomi'nin güneş enerjili telefonu ortaya çıktı 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller [Galeri] Sonraki Alzheimer araştırmaları için yeni fare modelleri üretiliyor 7 sa. Tesla'nın Çin'deki ilk fabrikası Gigafactory 3'ten yeni görüntüler geldi 7 sa. Twitter, verilerinizi izinsiz kullanmış olabileceğini açıkladı 8 sa. Facebook sahte reklam tıklaması yaptıran geliştiricilere dava açtı 8 sa. Motorola One Action tüm detayları ile ortaya çıktı 9 sa. Akıncı İHA’ya Ukrayna üretimi motor 9 sa. 108 MP kameralı Xiaomi modeline hazır olun 10 sa. Apple güvenlik araştırmacılarına özel iPhone verecek 10 sa. Gigabyte yeni Radeon RX 5700 serini duyurdu 11 sa. Türkçe çeviri ile Samsung Galaxy Note 10 lansmanı canlı yayını! 11 sa. Yavuz gemisi Doğu Akdeniz’de sondaja başladı 11 sa. Twitter, bildirimleri dondurmanıza izin verecek 12 sa. HTC patent sorunları nedeniyle İngiltere'deki telefon satışlarını durdurdu 13 sa. Samsung, Galaxy Note 10'u güçlendirecek Exynos 9825 işlemcisini tanıttı 13 sa. LG, IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtabileceğinin sinyalini verdi 14 sa. Türkiye’de internete en hızlı Huawei cihazları giriyor 15 sa. Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu 15 sa. 2020 Hyundai i10'un tasarımını gösteren çizim görseli paylaşıldı 16 sa. DDR4 belleklerde yeni hız rekoru 1 gün 64 MP kameralı Realme modelinin ismi belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
2 doğuluyu evimden kovdum.
DH Forum
Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim