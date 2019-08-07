2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller [Galeri]

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Otomotiv dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Frankfurt Otomobil Fuarı bu yıl 12 Eylül’de kapılarını aralayacak. Fuarda sahne almasını beklediğimiz önemli modelleri siz değerli okurlarımız için listeledik.

Özellikle son yıllarda fuarların vazgeçilmezi haline gelen elektrikli otomobiller Frankfurt Otomobil Fuarı’nda da fazlasıyla karşımıza çıkacak. Bu kapsamda en çok konuşulan modeller olan Volkswagen ID 3 ve Porsche Taycan’ın yanı sıra Honda E ve Peugeot e-2008’in de ilk kez bir fuarda sergilenmelerine tanık olacağız.

Öte yandan, Frankfurt Otomobil Fuarı’na damga vuracak markalardan biri de Audi olacak. Alman üreticinin standında yeni RS6 Avant ve RS7 Sportback başta olmak üzere pek çok model bulunacak. Bursa’da üretilecek Clio 5’i Cenevre’de sahneye çıkaran Renault, Frankfurt’u da boş geçmeyecek. Fransız üreticinin yeni Renault Captur modeli de bu fuarda sahne alacak.

Aşağıdaki galeride 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenmesini beklediğimiz önemli araçları bulabilirsiniz. Yeni duyurular geldikçe listemizi güncellemeye devam edeceğiz.