    Yeni nesil MG4 tanıtıldı: 15 bin doların altına yarı katı hal batarya seçeneği

    Yarı katı hal bataryalı versiyonuyla dikkat çeken yeni nesil MG4, Çin’de düzenlenen Chengdu Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Kompakt elektrikli sınıfınfaki aracın başlangıç fiyatı 10 bin doların altında.

    Yeni nesil MG4 tanıtıldı: 15 bin doların altına yarı katı hal batarya seçeneği Tam Boyutta Gör
    MG4’ün merakla beklenen yeni nesil versiyonu, Çin’de düzenlenen Chengdu Otomobil Fuarı'nda sahneye çıktı. SAIC çatısı altındaki MG markasının kompakt elektrikli modeli, beş farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Fiyatlar 68.800 yuandan (9.560 dolar) başlayıp 102.800 yuana (14.290 dolar) kadar çıkıyor. En üst paket olan Anxin Edition, yarı-katı hal batarya teknolojisiyle öne çıkıyor. Bu versiyonun teslimatlarına yıl bitmeden başlanacağı açıklandı.

    Anxin Edition versiyonunda kullanılan yarı katı hâl batarya, QingTao Energy tarafından geliştirildi ve yalnızca %5 oranında sıvı elektrolit içeriyor. MG, bu bataryanın 360 derece delinme testi dahil olmak üzere sıkı güvenlik testlerinden başarıyla geçtiğini belirtiyor. Enerji yoğunluğu 180 Wh/kg olarak ölçülen batarya, -7°C sıcaklıkta geleneksel lityum demir fosfat (LFP) bataryalara kıyasla yüzde 14 civarında daha iyi menzil koruması sağlıyor.

    SAIC’in E3 saf elektrik mimarisi üzerine inşa edilen yeni nesil MG4, markanın kompakt elektrikli segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

    Yarı Katı Hâl Bataryalı MG4'ün Teslimatlarına Bu Yıl Başlanacak

    Dış tasarımda projeksiyon tipi yeni farlar, bölümlü petek ızgara, keskin hatlı ön köşeler ve yan hava kanalları dikkat çekiyor. Aydınlatmalı MG logosu ise modele modern bir kimlik kazandırıyor. MG4; 4395 mm uzunluk, 1842 mm genişlik, 1551 mm yükseklik ve 2750 mm aks mesafesi ile kompakt sınıfta dengeli oranlar sunuyor.

    Yarı katı hal bataryalı yeni MG4'ün lansmanı yapıldı Tam Boyutta Gör
    İç mekânda dijital ekranlar ön planda. Donanım seviyesine bağlı olarak 10,25 inç (720p), 12,8 inç (1080p) ya da 15,6 inç (2,5K) çözünürlüklü merkezi ekran tercih edilebiliyor. Qualcomm Snapdragon 8155 işlemciyle güçlendirilen bilgi-eğlence sistemi, MG x OPPO Akıllı Bağlantı teknolojisini destekliyor.

    Üst seviye donanım paketinde ise gelişmiş sürüş destek sistemleri öne çıkıyor. 12 ultrasonik radar, dört adet 360 derece kamera, 8 megapiksellik ön kamera ve arka kamera sayesinde araç, Horizon Journey J6e çipinden güç alan yüksek seviye NOA (Navigation On Assist) fonksiyonlarına kavuşuyor. Bu paket; şerit değiştirme asistanı, şerit takip, sinyalle otomatik şerit değiştirme ve akıllı park desteği gibi özelliklere sahip.

    Performans tarafında MG4, altı bileşenli entegre elektrik motoruyla 120 kW (161 hp) güç ve 250 Nm tork üretiyor. Maksimum hız 160 km/s olarak açıklanırken, 42,8 kWh ve 53,9 kWh kapasiteli LFP batarya seçenekleri 437 km ve 530 km arasında değişen menzil sunuyor. Her iki batarya da hızlı şarj desteğiyle 20 dakikada %30–%80 doluma ulaşabiliyor.

    MG4 Anxin Edition’ın seri üretimi Temmuz ayında başladı ki araç 5 Ağustos'ta da ön siparişe açıldı. Lansman sonrası açıklamalara göre, yarı katı hal bataryalı bu özel versiyonun teslimatlarının 2025 yılı bitmeden Çin’de başlaması planlanıyor. Avrupa ve diğer pazarlara yönelik çıkış takvimi ise şimdilik duyurulmadı.

