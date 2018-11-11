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2019 Mazda CX-5, yeni turbo motoru ve donanım paketiyle sahnede

Mazda6 ve CX-9 modellerinde bulunan 250 beygirlik turboşarjlı motora kavuşan 2019 Mazda CX-5, Signature donanım paketiyle de konforu üst seviyelere taşımaya hazırlanıyor.
6 ay
15,8b
1
21
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mazda CX-5, yeni turbo motoru ve donanım paketiyle sahnede
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Geçtiğimiz ay kendi evi Japonya’da ilk çıkışını yapan 2019 Mazda CX-5 bu kez de Seattle Otomobil Fuarı’nda sahne aldı. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan crossover, yeni turbo motoru ve Signature paketiyle dikkat çekiyor.

2019 Mazda CX-5’in kaputunun altına 250 beygir güç ve 419 Nm tork üreten 2.5 litrelik turboşarjlı ünite yerleştirildi. Mazda6 ve CX-9 modellerinde de bulunan bu ünite, başarılı crossover’da 6 ileri otomatik şanzıman ile eşlendi. Ayrıca bu şanzımanın dört tekerden çekiş sistemiyle de tercih edilebileceği belirtildi.

Mazda CX-5, 2019 model yılı ile birlikte yeni G-Vectoring Control Plus teknolojisine de giriş yapıyor. Konfor, stabilite ve yol tutuşunu geliştirmek adına kullanılan bu motor kontrol sistemi, orijinal G-Vectoring Control teknolojisinin başarıyla yaptığı işleri bir adım ileri taşımaya hazırlanıyor. Yapılan diğer değişiklikler arasında yeniden elden geçirilen direksiyon sistemi ve daha konforlu bir sürüş vaat eden süspansiyon sistemi yer alıyor.

Signature paketiyle konfor üst seviyelere çıkıyor 

2019 Mazda CX-5’in selefine göre daha konforlu bir otomobil olacağını hissettiren bir diğer yenilik de Signature paketi oluyor. En tepede yer alan bu donanım paketi, CX-9 modelinin kabininden de esintiler taşıyor. Caturra Brown Nappa deri koltuklar, hakiki ahşap detaylar ve saten krom dokunuşlar Signature paketinin ilk dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Diğer konfor elemanları arasında ısıtma ve soğutma özelliğine sahip ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve ısıtmalı direksiyon bulunuyor. Baş üstü göstergesi, LED ambiyans aydınlatması, 10 hoparlörlü Bose ses sistemi ve 360 derecelik kamera da tamamlayıcı elemanları oluşturuyor.

2019 Mazda CX-5 bu yıl içerisinde Amerika’da satışa çıkarılacak. Henüz fiyatı belli olmayan crossover’ın ilerleyen haftalarda tüm detaylarıyla birlikte ortaya çıkması bekleniyor. Mazda CX-5, ülkemizde 333 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


https://insidemazda.mazdausa.com/press-release/updated-cx-5-elegant-exhilarating/ Yorum Yaz
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zingfth 6 ay en beğenilen
1.600cc'den yukarısı bize yasaktır, haketmiyoruz.Biz her şeyin kötüsüne layığız. Malum verginin bile vergisi alınıyor..
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etusch 6 ay
Şu anda favorim olan bu otomobili daha 2 hafta önce 305 binden başlıyordu. İçimde bi sonraki kasasının konsept görüntüleri yayınlanan mazda 3 ile benzer tasarımda olacağı ve skyactive x 190 bg ile ülkemize de geleceği ve benim de o zamana bi şekilde bu aracı alacak maddiyata geleceğim şeklinde bir umut var. Hahaha
Şu anda favorim olan bu otomobili daha 2 hafta önce 305 binden başlıyordu. İçimde bi sonraki kasasının konsept görüntüleri yayınlanan mazda 3 ile benzer tasar...
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aaguler 6 ay
Ulan hergele oğlu hergele Mazda,
Küçük hacimli motorlara yatırım yap birazda
Millet verimlilik ve avantaj peşinde
Senin elin, davulda, dümbelekte, sazda...
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drserk 6 ay
şu downsizing olayı bizim gibi ülkelere has..malum vergi muhabbetinden downsizing olayı var yoksa silindir küçüldü diye yakıt tasarrufu olmuyor. fiesta 1.0 ile aynı ortalama hızda aynı yolda mazda 6 daha az yakıyor. ama 1.0 motorlu 100bin km devirmiş bir arabayı kim almak istiyor? downsizing diye modaya uymak olmuyor.satmak için araba alıyoruz zaten
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DeadLifter 6 ay
Mazda'nın sonu Nokia gibi olacak. Rakipler downsizing'e yöneldikçe bunlar tam tersine gidiyor. Çok da sevdiğim bi marka ama hangi motoru ile satın alacaksın.
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haylaz__ 6 ay
Mazda 3 e 20"jant takılmış ilk bakışta gördüğüm
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erdal85 6 ay
Japonya da bu aracın 2.0 dizelim satılıyor. Avrupada ve burda neden getirmiyorlar anlam veremiyorum.
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ssbrutality 6 ay
Geldi gönlümün 2.efendisi :D
Not: 1.cisi 340 Ege Mah. EGO :D
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oly1786 6 ay
diğer üreticiler digital gösterge paneline geçmişken, çok klasik olmuş, ayrıca multimedya ekranı da küçük. baz modelin fotoğrafı desek ona bile yakışmaz.
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suslu76 6 ay oly1786
Gosterge panelinde soldaki devir ve sagdaki hararet ve yakit gostergeleri analog. Ortada ise dijital bir ekran var. Analog gostergeye cok benzetmisler.
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etusch 6 ay oly1786
Diğer üreticiler hacim de küçülttüler, turboya hybride yatırımlarını yönlendirirler ve muhtemelen içten yanmalı motora ayırdıkları bütçeden keserek yaptılar bunu.
Şimdi yaptığın yorum bir nevi o anlama gelmekle birlikte senin de hepsi birbirine benzeyen araçlar istemediğine eminim. Belki de bunu istemediğinin kendin bile farkında değilsin.
Bazıları yorum yapmış bu para bu araca verilmez. Sen hangi araca veriyorsun volvo ya mı? Volvo da metal cam ve deriden oluşuyor değil mi? Bunda da aynıları var yol tutuşu ve sağlamlığı ondan iyi tasarımı daha stil lastik sesi olmasa da kabin yalıtımı iyi. 2.5 187 hp atmosferik olanı 4 silindirli olmasına rağmen güç gerekmediğinde silindir kapatma ile iki silindiri kapatıyor. Turbo versiyonda var mı bilmiyorum. Ama sen vermez misin verme ama mantıklı olmadığını da bil. Beğenmedim tarzım değil filan onlara tamam ama sanki bu araba bu parayı etmez gibi konuşmak kusura bakmayın hem bilgisizlik hem emeğe saygısızlıktır.
Mazda şu anda güzel bi çıkış yakaladı çok iyi otomobiller üretiyor ve skyactive x ile bu işin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Dizelin sonuna gelinirken dizel gibi az yakan, benzinli gibi giden ve traktör gibi çalışmayan motorları ile fark yapacaktır. Şu anda bütün güçlerini verdikleri bu yanma sistemini olgunlaştırınca hybrid versiyonları da ardından gelir. Özellikle skyactive x wankel motoru ve bununla kombine elektrik motorunu çok merak ediyorum. Zira ikiside benzer çalışma sistemine sahip olacak. Pistonlu gibi değil. Yüksek devir çevirebilen iki bileşen kim bilir nasıl bir aktarma organı ile gelecek.
Tasarım konusunda bana göre çok iyi konuma geldiler. Şu araçtaki tasarım hangisinde var. Hepsi gayet sıradan. pejo biraz sıradışı ama yine en şekil bu. Hele gelecek nesil konseptini gördüğümüz 3 gibi olursa ki büyük ihtimal...
Hasılı kelam biri diğerini taklit edecekse diğerleri mazdayı taklit etsin.
Kafanızı yanlış şeylere takıp herkesi onlar gibi olmak zorunda sanmayı bırakın. Hemen hemen her alandaki her üretici rakip ürünleri inceleyip neyi nasıl yapmışlar bakar. Üstelik bunlara bakanlar da mühendistir. Öyle imza mühendisi de değil bu teknolojileri geliştirip üreten mühendis. Senin bakıp ta göremediğini görür. Yani mazda diğerlerinin ekran boyutunu da dijital göstergesini de biliyor meraklanma. (gayet güzel headup display filan tabi haberin yok bunlardan)
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batuta 6 ay
Volvo xc60 ile rekabet edecek heralde bu fiyatla biraz zor olsa da
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Musty3535123 6 ay
bunun senelik vergsiyle bi araba daha alırım..
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etusch 6 ay
Şu anda favorim olan bu otomobili daha 2 hafta önce 305 binden başlıyordu. İçimde bi sonraki kasasının konsept görüntüleri yayınlanan mazda 3 ile benzer tasarımda olacağı ve skyactive x 190 bg ile ülkemize de geleceği ve benim de o zamana bi şekilde bu aracı alacak maddiyata geleceğim şeklinde bir umut var. Hahaha
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