2019 Mazda CX-5, yeni turbo motoru ve donanım paketiyle sahnede

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Geçtiğimiz ay kendi evi Japonya’da ilk çıkışını yapan 2019 Mazda CX-5 bu kez de Seattle Otomobil Fuarı’nda sahne aldı. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan crossover, yeni turbo motoru ve Signature paketiyle dikkat çekiyor.

2019 Mazda CX-5’in kaputunun altına 250 beygir güç ve 419 Nm tork üreten 2.5 litrelik turboşarjlı ünite yerleştirildi. Mazda6 ve CX-9 modellerinde de bulunan bu ünite, başarılı crossover’da 6 ileri otomatik şanzıman ile eşlendi. Ayrıca bu şanzımanın dört tekerden çekiş sistemiyle de tercih edilebileceği belirtildi.

Mazda CX-5, 2019 model yılı ile birlikte yeni G-Vectoring Control Plus teknolojisine de giriş yapıyor. Konfor, stabilite ve yol tutuşunu geliştirmek adına kullanılan bu motor kontrol sistemi, orijinal G-Vectoring Control teknolojisinin başarıyla yaptığı işleri bir adım ileri taşımaya hazırlanıyor. Yapılan diğer değişiklikler arasında yeniden elden geçirilen direksiyon sistemi ve daha konforlu bir sürüş vaat eden süspansiyon sistemi yer alıyor.

Signature paketiyle konfor üst seviyelere çıkıyor

2019 Mazda CX-5’in selefine göre daha konforlu bir otomobil olacağını hissettiren bir diğer yenilik de Signature paketi oluyor. En tepede yer alan bu donanım paketi, CX-9 modelinin kabininden de esintiler taşıyor. Caturra Brown Nappa deri koltuklar, hakiki ahşap detaylar ve saten krom dokunuşlar Signature paketinin ilk dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Diğer konfor elemanları arasında ısıtma ve soğutma özelliğine sahip ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve ısıtmalı direksiyon bulunuyor. Baş üstü göstergesi, LED ambiyans aydınlatması, 10 hoparlörlü Bose ses sistemi ve 360 derecelik kamera da tamamlayıcı elemanları oluşturuyor.

2019 Mazda CX-5 bu yıl içerisinde Amerika’da satışa çıkarılacak. Henüz fiyatı belli olmayan crossover’ın ilerleyen haftalarda tüm detaylarıyla birlikte ortaya çıkması bekleniyor. Mazda CX-5, ülkemizde 333 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

https://insidemazda.mazdausa.com/press-release/updated-cx-5-elegant-exhilarating/