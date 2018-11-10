Yeni Mazda3'ün bu ay tanıtılacağı resmen doğrulandı

Japon otomobil devi Mazda, tamamen yenilenmiş 2019 Mazda3 sedan ve hatchback modellerinin bu ayki Los Angles Otomobil Fuarı’nda tanıtılacağını doğruladı. Hatırlayacağını üzere şirket kısa süre önce Kasım 2018'de “Yeni bir dönem başlıyor” başlıklı 15 saniyelik bir video paylaşmıştı.

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Geçtiğimiz ay yayınlanan görüntü yeni Mazda3 hatchback'in eğimli tavan çizgisi, LED stop lambaları ve C-sütununa yapılan sportif dokunuş gibi bazı tasarım detaylarını açığa çıkardı. Şimdi ise otomobilin sedan versiyonu hakkında bazı ipuçları veren yeni bir teaser var karşımızda.

SkyActiv-Araç mimarisini temel alacak

Japon marka, yeni Mazda3'ün Kodo tasarım dilinin “daha olgun bir yorumunu benimsediğini” söylüyor. Yeni nesil SkyActiv motorlarla gelecek otomobilin SkyActiv-Araç mimarisini temel alacağını da belirtelim.

Yeni platform ve motorlar Mazda3'ün sürüş dinamiklerini artıracak. Zira Mazda “temel performans özelliklerinin yeni bir seviyeye yükseltildiğini” vurguluyor. 2019 Mazda3'ün bu ayın sonunda sahneye çıkması ile birlikte otomobil hakkında merak edilen tüm detayları öğrenmiş olacağız.