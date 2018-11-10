Yeni Mazda3'ün bu ay tanıtılacağı resmen doğrulandı

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Japon otomobil devi Mazda, tamamen yenilenmiş 2019 Mazda3 sedan ve hatchback modellerinin bu ayki Los Angles Otomobil Fuarı’nda tanıtılacağını doğruladı. Hatırlayacağını üzere şirket kısa süre önce Kasım 2018'de “Yeni bir dönem başlıyor” başlıklı 15 saniyelik bir video paylaşmıştı.Ayrıca Bkz. "Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti LiveWire ile tanışın"
Geçtiğimiz ay yayınlanan görüntü yeni Mazda3 hatchback'in eğimli tavan çizgisi, LED stop lambaları ve C-sütununa yapılan sportif dokunuş gibi bazı tasarım detaylarını açığa çıkardı. Şimdi ise otomobilin sedan versiyonu hakkında bazı ipuçları veren yeni bir teaser var karşımızda.
SkyActiv-Araç mimarisini temel alacak
Japon marka, yeni Mazda3'ün Kodo tasarım dilinin “daha olgun bir yorumunu benimsediğini” söylüyor. Yeni nesil SkyActiv motorlarla gelecek otomobilin SkyActiv-Araç mimarisini temel alacağını da belirtelim.
Yeni platform ve motorlar Mazda3'ün sürüş dinamiklerini artıracak. Zira Mazda “temel performans özelliklerinin yeni bir seviyeye yükseltildiğini” vurguluyor. 2019 Mazda3'ün bu ayın sonunda sahneye çıkması ile birlikte otomobil hakkında merak edilen tüm detayları öğrenmiş olacağız.
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1.5 benzinli motorun gelip gelmeyceğine dair bir bilgi yok, motor 2013 yılında güncel 3'te bile görece zayıf kalıyordu, yıl 2019 bunda olmasın da zaten. Muhtemelen sadece 2.0lt'ler ve 1.8 dizel olacak.
Özetle bizim gibi ülkelere özel birşeyler yapmazlarsa Mazda 3'ün tr devri kapanıyor gibi.
Biraz daha kaliteli vede özenli olabilirdi.Yuvarlak ekran yerine geniş dikdörtgen ekran harika olurdu.
mazda mı benden uzak dursun. hiç işim olmaz.
2015 CX5 var bende..Çam ağacının altında kaldı 5 gün...Kuşlar yüzlerce yapmış üstüne...Yıkamacıya götürdüm,yıkadıktan sonra bana dediği :
Abi yıllardır bu işi yapıyorum,yıkadıktan sonra özellikle baktım,boyada çatlak veya bozulma varmı diye...En ufak bir etkilenme,iz yoktu,hayretler içinde kaldım..
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