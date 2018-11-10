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Yeni Mazda3'ün bu ay tanıtılacağı resmen doğrulandı

Merakla beklenen yeni Mazda3'ün 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacağı resmen onaylandı. Yeni platform ve motor teknolojisi ile gelecek otomobil hakkında son bilgiler haberimizde.
6 ay
21,8b
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108
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Japon otomobil devi Mazda, tamamen yenilenmiş 2019 Mazda3 sedan ve hatchback modellerinin bu ayki Los Angles Otomobil Fuarı’nda tanıtılacağını doğruladı. Hatırlayacağını üzere şirket kısa süre önce Kasım 2018'de “Yeni bir dönem başlıyor” başlıklı 15 saniyelik bir video paylaşmıştı.
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Geçtiğimiz ay yayınlanan görüntü yeni Mazda3 hatchback'in eğimli tavan çizgisi, LED stop lambaları ve C-sütununa yapılan sportif dokunuş gibi bazı tasarım detaylarını açığa çıkardı. Şimdi ise otomobilin sedan versiyonu hakkında bazı ipuçları veren yeni bir teaser var karşımızda.

SkyActiv-Araç mimarisini temel alacak

Japon marka, yeni Mazda3'ün Kodo tasarım dilinin “daha olgun bir yorumunu benimsediğini” söylüyor. Yeni nesil SkyActiv motorlarla gelecek otomobilin SkyActiv-Araç mimarisini temel alacağını da belirtelim.
Yeni platform ve motorlar Mazda3'ün sürüş dinamiklerini artıracak. Zira Mazda “temel performans özelliklerinin yeni bir seviyeye yükseltildiğini” vurguluyor. 2019 Mazda3'ün bu ayın sonunda sahneye çıkması ile birlikte otomobil hakkında merak edilen tüm detayları öğrenmiş olacağız.

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12 Angry Men 6 ay en beğenilen
Sınıfının en güzel tasarımlı arabası bence.
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nedensiz07 6 ay
Golf'ün tasarımcıları şu arabaya baksın da biraz ibret alsın feyz alsın... Sınıfının en ama en güzel tasarımlı arabası kesinlikle..
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cngzmls 6 ay
Türkiye de neden tutulmadığını anlamadığım marka
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2 Avatar Avatar
ELİF ZEYNEP YILDIZ 5 ay
hoş olmuş
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alcohol06 6 ay
Dizel olacaksa Mazda 3'te CX3'e yeni gelen 1.8d motor gelecek bu arada. Motor hacmi wltp çevrimine üre enjeksiyonu kullanmadan uymak için büyüdü.
1.5 benzinli motorun gelip gelmeyceğine dair bir bilgi yok, motor 2013 yılında güncel 3'te bile görece zayıf kalıyordu, yıl 2019 bunda olmasın da zaten. Muhtemelen sadece 2.0lt'ler ve 1.8 dizel olacak.
Özetle bizim gibi ülkelere özel birşeyler yapmazlarsa Mazda 3'ün tr devri kapanıyor gibi.
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zarinca 6 ay
Dış dızaynı mükemmel ama içi berbat diyorum.Gösterge panelleri 60 lardan kalma Amerikan otomobiilerine benziyor.
Biraz daha kaliteli vede özenli olabilirdi.Yuvarlak ekran yerine geniş dikdörtgen ekran harika olurdu.
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207m 6 ay
İç mekanda, direksiyon simidi, havalandırma ızgaraları ve vitesin arkasında konumlandırılmış ekran düğmeleri Audi' ye çok çok benziyor.
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alemci83 6 ay
Tutulnayan 150/220 bin arasi satisi olan araba yapmışlar
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limpony 6 ay
Mazda 3 ile focus çöpünü Mazda 6 ile mondeo leşini kıyaslamak nasıl bir cahilliktir biri anlatsın lütfen. Bu yorumu 4 aracıda kullanmış 2 sine(Mazda 3-focus) sahip olmuş biri olarak yazıyorum, Mazda ile ford arasında ki fark dağlar kadar, birisi araba diğeri arabaya benzer bir şey.
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hadiyaaaa 6 ay
Arka kapı alt kısmı aynı zamanda çamurluk mu? o kapı açılınca çok garip ve çirkin bir görüntü oluşacağına eminim.
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e-rose 6 ay hadiyaaaa
Ben gördüm o bölümü, çirkin durmuyor. Mazda; alışılmışa meydan okumuş yine.
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delimsirek 6 ay
tasarım olarak sınıfının en iyi olacak gibi, sürücüye bu kadar dönük multimedya yok gibi yeni modellerde.
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iquique 6 ay
tasarımı şöyle harika, böyle mükemmel diyenler, yine gidip VW alır.
mazda türkiyede parmakla sayılacak derecede aracı ancak satabilir. yeğenimde 2012 model mazda 2 1.5 otomatik vardı. hayatımda gördüğüm boyası en kalitesiz araçtı ve deli gibi yakıt tüketiyordu. sonra pert etti arabayı da kurtulduk. yetkili servisler aç kalmasın diye, arabanın periyodik bakımları 6 ayda bir yapılıyordu.
mazda mı benden uzak dursun. hiç işim olmaz.
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MZR34 6 ay iquique
Öncelikle aracın boyası dandik diyorsun bende kullandım sedefli beyazdı gayet kaliteliydi. Aracın bakımı senede bir ve garantisi olmadığı için dışarıda yaptıra bilirdiniz. Bakımlarda yetkili serviste ödediğim tutar 400 tl civarıydı. Sizin arabanızda altı ay durumu yoktu. Araç çok yakıyor diyorsunuz fieasta ve i20 vs. kullanmadınız galiba.
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bamir 6 ay iquique
Boyasımı kalitesiz ??? !!!
2015 CX5 var bende..Çam ağacının altında kaldı 5 gün...Kuşlar yüzlerce yapmış üstüne...Yıkamacıya götürdüm,yıkadıktan sonra bana dediği :
Abi yıllardır bu işi yapıyorum,yıkadıktan sonra özellikle baktım,boyada çatlak veya bozulma varmı diye...En ufak bir etkilenme,iz yoktu,hayretler içinde kaldım..
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