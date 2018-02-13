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2019 Mercedes-AMG G63'te hatırı sayılır güncellemeler mevcut

2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk çıkışını yapacak olan 2019 Mercedes-AMG G63 modeli bir ay öncesinden göründü. Motordan süspansiyon sistemine varan önemli güncellemeler yer alıyor.
1 yıl
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7
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mercedes-AMG G63'te hatırı sayılır güncellemeler mevcut
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Mercedes, tarihi 1979 yılına dayanan G Serisi SUV modellerinde bugüne kadar köklü bir değişikliğe gitmemişti. Ancak bu suskunluğunu 2018’in başında bozdu ve baştan aşağı yenilediğin serisini giriş seviyesi modeli G550’yi resmi olarak tanıttı. Ne kadar yenilense de asla genlerini kaybetmeyen araç yalnızca bir giriş seviyesiydi ve arkasından daha kuvvetli bir AMG versiyonunun geleceği belliydi. İşte karşınızda 2019 Mercedes-AMG G63.

Tam manasıyla bir G Serisi üyesi olduğu belli olan G63’ü diğer versiyonlardan ayırmak için AMG imzası taşıyan dikey şeritlere sahip ön ızgara, daha büyük hava girişleri yer alan tampon, iki modlu spor egzoz, kırmızı fren kaliperleri eklenirken yan basamaklar da standart hale getirilmiş. 22 inçlik jantlar da opsiyon olarak eklenmiş.

Tabii ki tüm AMG modellerinde olduğu gibi burada da en büyük haber kaputun altında bulunuyor. AMG G63 modeli kaputun altında bulunan 4.0 litre çift turbo V8 motor sayesinde 577 beygir güç ve 850Nm tork üretiyor. Bu da onu G550 modelinden sırasıyla 160 beygir ve 240Nm yukarı taşımaya yetiyor. 

0-100 hızlanması yaklaşık 1 saniye düştü 

Mercedes’in iddiasına göre bu sistem yeni dokuz ileri AMG şanzımanla güçlerini birleştirdiğine ortaya 4.4 saniye gibi bir 0-100km/s süresi çıkıyor. Aracın hız kadranı ise AMG sürücü paketiyle birlikte maksimum 240km/s görüyor. Bu değerler aracın selefiyle karşılaştırıldığında 2019 AMG G63’ün fazladan 14 beygir güce ve 90Nm torka kavuştuğu, 0-100 hızlanma süresini de neredeyse 1 saniye kısalttığı görülüyor.

Tıpkı 2018’de olduğu gibi 2019 model yılı G63’te de dört tekerlekten çekiş sistemi ve kilitli üç diferansiyel standart olarak sunuluyor. Yeni versiyon torku eşit dağıtmak yerine ön ve arka akslara 40:60 oranında gönderiyor.

Süspansiyon sistemi tamamen yenilendi 

2019 AMG G63’ün selefiyle arasındaki en büyük fark engebeli yollarda ortaya çıkacak gibi görünüyor. Zira 2019 G Serisi modellerin hepsinde bağımsız ön süspansiyon ve daha yüksek iz genişliği bulunuyor. Bunun dışında bu modele ekstra eklenen AMG’ye özel yaylar da yol tutuşunu artırıyor. Diğer geliştirilen parçalar arasında esnemeyi azaltmak için eklenen kule gergisi, yatmayı azaltmak için denge çubuğu, ve hıza duyarlı direksiyon yer alıyor. Sürücüler AMG G63 ile daha iyi bir sürüş deneyimi yaşamak için karayolunda 5, arazide ise 3 farklı sürüş modu arasında seçim yapabiliyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/new-mercedes-amg-g63-super-suv-gets-577bhp Yorum Yaz
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hlksnrr 1 yıl en beğenilen
O yeni farlarla bunun gibi olmuş.
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khytr89 1 yıl
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DH Misafiri 1 yıl
Zenginin malı zühürtün çenesini yorar. Her şeyiyle güzel, bu arda bende fakirim:)
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12 Angry Men 1 yıl
Yeni farlar yakışmamış. Bu arabanın tasarımıyla oynamasınlari olduğu gibi kalsın.
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Kerim5100 1 yıl

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redbul_540 1 yıl
Fiyat?
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl
Farlar çok kötü olmuş, bentley gibi eblek bakıyor. Eskisi daha iyiydi.
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hlksnrr 1 yıl en beğenilen
O yeni farlarla bunun gibi olmuş.
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khytr89 1 yıl
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