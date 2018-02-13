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2019 Mercedes-Maybach S Serisi ortaya çıktı

2019 yılı için makyajlanan Mercedes-Maybach S Serisi modelleri, dünya prömiyerini gerçekleştirmesi beklenen 2018 Cenevre Otomobil Fuarı öncesi detaylarıyla ortaya çıktı.
1 yıl
4,8b
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15
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mercedes-Maybach S Serisi ortaya çıktı
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Mart ayında kapılarını açacak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan 2019 Mercedes-Maybach S Serisi, fuara yaklaşık bir ay gibi bir süre varken kendini gösterdi. Mercedes’in amiral gemisi 2019 yılına yeni dikey çizgilere sahip ön ızgarası, opsiyonel çift tonlu renk şeması ve bunun gibi bir takım makyaj operasyonlarıyla hazırlanmış.

Yeni dikey şeritli ızgara Maybach 6 modelinden esinlenirken, değişen ön tamponun alt tarafında daha fazla yer verilen krom detaylar da görünüme hoş bir hava katmış. Çift tonlu renk şeması da muhtemelen aracı diğer S serisi modellerden ayırt etmek için tercih edilmiş.

Motor seçeneklerinde değişim bulunmuyor 

Hemen kaputun altına inecek olursak, 2019 Mercedes-Maybach S 560 4Matic modelinin 463 beygir güç ve 700Nm tork üreten 4.0 litre çift turbo V8 motordan güç aldığını görüyoruz. Aracın 2018 modelinde de yer alan bu motor sayesinde araç 100km/s hıza 4.8 saniyede ulaşabiliyor.

Aynı şekilde 2019 Mercedes-Maybach S 650 modeli de 621 beygir güç ve 1000Nm tork üreten 6.0 litre V12 motoru üzerinde taşımaya devam ediyor. Mercedes’e göre bu aracın da 0-100km/s hızlanma süresi 4.6 saniye olarak ölçülüyor.

Dokuz ayrı renk kombinasyonu 

Yeni modeller ayrıca üç farklı versiyonda mevcut olan çok kollu 20 inç jantlara sahip olarak geliyor. Opsiyonel olarak sunulan çift tonlu renk şeması ise dokuz ayrı renk kombinasyonu ve daha koyu renkler için ileri bir seçenek olan çift şeffaf kaplama özelliğiyle sunuluyor.

Kabin tarafında ise birbirinden özel iki renk kombinasyonu mevcut: Armanyak Kahverengi/siyah ve Savanna Beji/siyah. Siyah napa deri koltuklarda ise bakır, altın ve gümüş renginde dikiş seçenekleri yer alıyor.



https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/mercedes-maybach-s-class-facelift-revealed-ahead-geneva-show Yorum Yaz
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bende345 1 yıl en beğenilen
"Eyyyyyy Almanya! Sen kimsin!?" ilk siparişi verir gene .
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ceo-tr 1 yıl
sadece BACH makla yetiniyoruz.
Hediye etseler kullanamam. "bkz. 6.0 cc motorun senelik mtvsi 35.379,00 TL"
1 Yanıt Yanıtla +30
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nikony 1 yıl
Adamlar nirvanaya ulaştıkları için yapacak bir şey bulamamışlar. Çift renk ve dikey ızgara ile geçiştirmişler.
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zolzauza 1 yıl
Genede bi Rolls Royce değil, ha bedava verseler baldan tatlı o ayrı :)))
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sniper23 1 yıl
Bakan kankilerime söyleyeyim bir tane göndersinler bana.
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1ses1 1 yıl
3 sene kimse yeni araç almasın. 1. seneden sonra Ötv indirimlerini görün.
Herzaman seçim beklenmez. Bizim milletimiz kadar bencil millet yok. 3 sene yeni araba almasa ölmez adam . Ama umrumda değil bu düzen.
Mileltimizin ne kadar düşenceli olduğuna örnek.
Bimer ve çimere bu zaman kadar atılan en fazla mesaj Cam filmleri konusunda olmuştur. Ne kadar duyarlıyız dimi.
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Anthony Hopkins 1 yıl 1ses1
Hocam benim de umudum kalmadı,bu şekilde düşmez bu fiyatlar.Her gün yeni konu açılıyor "120-130'a hangi c sınıfı?" diye.Daha geçen gördüm sıfır araç konusu açmışlar millet sıraya girmiş şuna teklif alın buna fiyat alın diye.Sorsan para yok derler zam konularında ilk hakaretleri onlar atar.Ben artık bir şey demiyorum.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Makyajlı mı bu dünün aynısı
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arel.gr 1 yıl
jaguar olmuş.
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General. 1 yıl
Aha yandık devlet bizi yine öpecek.
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_bluescream_ 1 yıl
Diyanet bunu beğendi
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nikony 1 yıl
Adamlar nirvanaya ulaştıkları için yapacak bir şey bulamamışlar. Çift renk ve dikey ızgara ile geçiştirmişler.
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TSY 1 yıl
Bu konuyu haberelectro açmadıya kesin 1 hafta uyuyamaz.
Önünü az kaldı bmwye benzetmeye. Bu gidişle ıphonenin samsungdan amoled ekran alma işi gibi, bmwden ön panel almaya başlamasın.
Iphonecilerde üzülmesin bu arada her geçen gün kazığın boyutu meydana çıkıyor
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aycibin 1 yıl
bizim "eyy...Almanya" diyen liderlerin efelikleri yeni MAYBACH'ı görene kadardır
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mercedes, mercedes-maybach s serisi ve
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