2019 Mercedes-Maybach S Serisi ortaya çıktı

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Mart ayında kapılarını açacak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan 2019 Mercedes-Maybach S Serisi, fuara yaklaşık bir ay gibi bir süre varken kendini gösterdi. Mercedes’in amiral gemisi 2019 yılına yeni dikey çizgilere sahip ön ızgarası, opsiyonel çift tonlu renk şeması ve bunun gibi bir takım makyaj operasyonlarıyla hazırlanmış.

Yeni dikey şeritli ızgara Maybach 6 modelinden esinlenirken, değişen ön tamponun alt tarafında daha fazla yer verilen krom detaylar da görünüme hoş bir hava katmış. Çift tonlu renk şeması da muhtemelen aracı diğer S serisi modellerden ayırt etmek için tercih edilmiş.

Motor seçeneklerinde değişim bulunmuyor

Hemen kaputun altına inecek olursak, 2019 Mercedes-Maybach S 560 4Matic modelinin 463 beygir güç ve 700Nm tork üreten 4.0 litre çift turbo V8 motordan güç aldığını görüyoruz. Aracın 2018 modelinde de yer alan bu motor sayesinde araç 100km/s hıza 4.8 saniyede ulaşabiliyor.

Aynı şekilde 2019 Mercedes-Maybach S 650 modeli de 621 beygir güç ve 1000Nm tork üreten 6.0 litre V12 motoru üzerinde taşımaya devam ediyor. Mercedes’e göre bu aracın da 0-100km/s hızlanma süresi 4.6 saniye olarak ölçülüyor.

Dokuz ayrı renk kombinasyonu

Yeni modeller ayrıca üç farklı versiyonda mevcut olan çok kollu 20 inç jantlara sahip olarak geliyor. Opsiyonel olarak sunulan çift tonlu renk şeması ise dokuz ayrı renk kombinasyonu ve daha koyu renkler için ileri bir seçenek olan çift şeffaf kaplama özelliğiyle sunuluyor.

Kabin tarafında ise birbirinden özel iki renk kombinasyonu mevcut: Armanyak Kahverengi/siyah ve Savanna Beji/siyah. Siyah napa deri koltuklarda ise bakır, altın ve gümüş renginde dikiş seçenekleri yer alıyor.





https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/mercedes-maybach-s-class-facelift-revealed-ahead-geneva-show