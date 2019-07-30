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2019 Opel Corsa, aerodinamik konusunda sınıfının öncüsü

Opel Corsa'yı baştan aşağıya yenileyen Alman üretici, aracın aerodinamik performansını arttırıp yakıt tüketimini azaltmak için rüzgar tünelinde yoğun mesai harcamış.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
3,5b
99
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Opel Corsa, aerodinamik konusunda sınıfının öncüsü
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Tepeden tırnağa yenilenen 2019 Opel Corsa’yı geçtiğimiz ay görücüye çıkaran Alman üretici, araçla ilgili yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Opel’in üzerinde durduğu konu bu kez aerodinamik. Markadan yapılan açıklamaya göre 2019 Opel Corsa sınıfındaki çoğu araçtan daha aerodinamik.

2019 Opel Corsa’nın aerodinamik konusunda başarılı bir araç olmasını isteyen Alman marka, bunun için rüzgar tünelinde yoğun mesai harcamış. Sonuç olarak bu boyutta bir araç için oldukça etkileyici bir değer olduğu söylenen 0.29 hava sürtünme katsayısı elde edilmiş. Ayrıca aracın ön yüzey alanı da selefine göre küçültülerek 2.13 m2’ye düşürülmüş. Böylelikle yakıt tüketimi ve emisyon konusunda rekor değerler elde edilmiş.

Opel’in tasarımcı ve mühendisleri bu değerleri elde edebilmek için bazı düzenlemeler yapmış. Örneğin; motor bölümünün altından arka aksa kadar olan bölüm düz panellerle kaplanarak aracın altındaki hava akışı iyileştirilmiş. 2019 Opel Corsa’nın bir başka aerodinamik ögesi olan arka spoyler da yine hava akışını iyileştirmiş ve sürtünmeye neden olan türbülansın düşürülmesini sağlamış. Söz konusu spoyler aynı zamanda arka akstaki kaldırma kuvvetini de azaltarak 2019 Opel Corsa’nın yüksek hızlarda daha dengeli bir araç olmasını sağlamış.

2019 Opel Corsa’nın aerodinamik konusundaki en önemli özelliklerinden biri de ‘aktif ızgara panjuru’. Şimdiye dek büyük segmentlerdeki pahalı araçlarda sunulan bu özellik, motor soğutma ihtiyacının en az olduğu durumlarda öndeki delikleri kapatıyor. Bu sayede sürtünmeyi azaltarak yakıt verimliliğini de yükseltiyor. Delikler kapandığı zaman hava akışı motor bölümüne girmeden aracın etrafından dağılıyor. Böylece 2019 Opel Corsa’nın aerodinamik performansı yükseliyor. Deliklerin kapanıp açılması, motor sıcaklığına ve sürüş hızına bağlı olarak otomatik gerçekleşiyor.

Aerodinamik özelliklerinin yanı sıra teknolojik ekipmanlarıyla da dikkat çeken 2019 Opel Corsa, Almanya’da 13 bin 990 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


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korayreyiz 4 sa. en beğenilen
Nihayet çirkin olmayan bi corsa
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DH Misafiri 2 sa.
almanyada 13 bin euro bizde 150 bin lira sömürge devletinden selamlar
2 Yanıt Yanıtla +10
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Askaparta 20 dk.
Keşke ilk arabam olsa.
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ramazanak1907 53 dk. yeni yorumcu
Arkadaşlar bu yıl içinde sıfır araç satın alan bir arkadaş var mı aramızda.
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DH Misafiri 57 dk.
:))) aynen kardeşim.
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evomengo 58 dk.
Son iki kasa kabus gibiydi, bu bütün olarak çok iyi duruyor.
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kerotobil 1 sa.
C segmente yaklaşan b segmentler mecburen tekrar eski boyutlarına dönmek zorunda kalacaklar. Ya da tek çare hybrid sistemli araçlara yönelecekler.
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zed 2 sa.
Küçük arabaları sevmememe rağmen bu çok güzel olmuş
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Mr. Jingles 2 sa.
Nedense aşırı beğendim çok güzel olmuş. Şimdi bu arabanın bulunduğu sınıf itibariyle rakipleri Fiesta, Polo, Clio, A3, A180 ve 1.16 mı oluyor?
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skyline334 54 dk. Mr. Jingles
Fiesta, Polo, Clio, fabia, ibiza, 208 oluyor. A180 ve 1.16 c sınıfına giriyor.
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bulentcandan 2 sa.
Örneğin, 2012 kasa Yaris'in sürtünme katsayısı 0.286 Cd. 2020 model B segment hatchback araç için Cd 0.29 başarı sayılmamalı.
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DH Misafiri 2 sa.
almanyada 13 bin euro bizde 150 bin lira sömürge devletinden selamlar
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Technical.assistance 1 sa. DH Misafiri
keşke 150bin lira yetse
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Redeemertr 1 sa. DH Misafiri
almanyada bir garson maaş+bahşişlerle "4 ayda" alabiliyor. Bizde bu araç 150k falan olur garsonlar da asgari ücreti zor aldıkları için yemeseler içmeseler bu arabayı "60 ayda" alabilirler. Selamlar.
"The average salary in Germany for a waiter is 2762 EUR per month."
learn-german-easily.com/...
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balcis 2 sa.
elektriklisinden haber verin. 200 bini geçmesin de. hele şöyle 150-180 arası olsa. çok şey istiyoruz ama.
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