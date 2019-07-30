2019 Opel Corsa, aerodinamik konusunda sınıfının öncüsü

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Tepeden tırnağa yenilenen 2019 Opel Corsa’yı geçtiğimiz ay görücüye çıkaran Alman üretici, araçla ilgili yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Opel’in üzerinde durduğu konu bu kez aerodinamik. Markadan yapılan açıklamaya göre 2019 Opel Corsa sınıfındaki çoğu araçtan daha aerodinamik.

2019 Opel Corsa’nın aerodinamik konusunda başarılı bir araç olmasını isteyen Alman marka, bunun için rüzgar tünelinde yoğun mesai harcamış. Sonuç olarak bu boyutta bir araç için oldukça etkileyici bir değer olduğu söylenen 0.29 hava sürtünme katsayısı elde edilmiş. Ayrıca aracın ön yüzey alanı da selefine göre küçültülerek 2.13 m2’ye düşürülmüş. Böylelikle yakıt tüketimi ve emisyon konusunda rekor değerler elde edilmiş.

Opel’in tasarımcı ve mühendisleri bu değerleri elde edebilmek için bazı düzenlemeler yapmış. Örneğin; motor bölümünün altından arka aksa kadar olan bölüm düz panellerle kaplanarak aracın altındaki hava akışı iyileştirilmiş. 2019 Opel Corsa’nın bir başka aerodinamik ögesi olan arka spoyler da yine hava akışını iyileştirmiş ve sürtünmeye neden olan türbülansın düşürülmesini sağlamış. Söz konusu spoyler aynı zamanda arka akstaki kaldırma kuvvetini de azaltarak 2019 Opel Corsa’nın yüksek hızlarda daha dengeli bir araç olmasını sağlamış.

2019 Opel Corsa’nın aerodinamik konusundaki en önemli özelliklerinden biri de ‘aktif ızgara panjuru’. Şimdiye dek büyük segmentlerdeki pahalı araçlarda sunulan bu özellik, motor soğutma ihtiyacının en az olduğu durumlarda öndeki delikleri kapatıyor. Bu sayede sürtünmeyi azaltarak yakıt verimliliğini de yükseltiyor. Delikler kapandığı zaman hava akışı motor bölümüne girmeden aracın etrafından dağılıyor. Böylece 2019 Opel Corsa’nın aerodinamik performansı yükseliyor. Deliklerin kapanıp açılması, motor sıcaklığına ve sürüş hızına bağlı olarak otomatik gerçekleşiyor.

Aerodinamik özelliklerinin yanı sıra teknolojik ekipmanlarıyla da dikkat çeken 2019 Opel Corsa, Almanya’da 13 bin 990 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.