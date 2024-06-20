Xpeng Mona M03, şimdiye kadarki en aerodinamik elektrikli sedan olacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli Xpeng, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunmayı planladığı Mona M03 modelinin şimdiye kadarki en aerodinamik elektrikli sedan olduğunu duyurdu. Tesla Model 3 ile benzer boyutlara sahip olan model, 0.194 cd hava sürtünme katsayısına sahip. Elbette bu iddianın seri üretim modeller arasında geçerli olduğunu belirtelim.

Verilere baktığımızda Xpeng Mona M03'ün bu konudaki rakiplerini az farkla geride bıraktığını görebiliyoruz. Örneğin; BYD'nin YangWang U6 modeli, 0.195 cd hava sürtünme katsayısına sahip. Buna ek olarak, Mona M03, Lucid Air (0.197 cd), Mercedes-Benz EQS (0.20 cd) ve Tesla Model S (0.208) gibi kendisinden çok daha pahalı rakiplerini de geçmeyi başarıyor.

Markanın açıklamasına göre, bu başarının elde edilmesine en çok katkı sağlayan detaylar arasında ön tamponun alt kısmındaki aktif hava girişi (-0,023), arka rüzgar yönlendirme plakaları (-0,015), düşük sürtünme direncine sahip lastikler (-0,013) yer alıyor. Tüm aerodinamik önlemler otomobilin rüzgar direncini 0.085 cd azaltırken, menzile tam 60 kilometre katkı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer ilgi çekici detay da Mona M03'ün yukarıda saydığımız modellere göre çok daha erişilebilir bir fiyatla satışa sunulacak olması. Fiyat henüz resmi olarak açıklanmadı fakat Çin medyasında çıkan haberlere göre 21 bin dolar civarında olacak. Otomobilin ölçülerine baktığımızda ise 4780 mm uzunluğa ve 2815 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz.

2024 Citroen C3 Aircross'un motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı 8 sa. önce eklendi

Motor seçeneklerine baktığımızda Xpeng Mona M03'ün ilk etapta 140 kW veya 160 kW'lık motorlarla satışa sunulacağını görüyoruz. Bu motorlara BYD'nin alt markası FinDreams kaynaklı lityum demir fosfat batarya seçenekleri güç verecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

İşte dünyanın en aerodinamik elektrikli sedan modeli