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    Anlık Bildirim

    Xpeng Mona M03, şimdiye kadarki en aerodinamik elektrikli sedan olacak

    Elektrikli araç üreticisi Xpeng'e göre bu yıl satışa sunacağı Mona M03 isimli model, seri üretim araçlar arasında şimdiye kadarki en aerodinamik elektrikli sedan olacak. İşte detaylar:
    İşte dünyanın en aerodinamik elektrikli sedan modeli Tam Boyutta Gör
    Çinli Xpeng, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunmayı planladığı Mona M03 modelinin şimdiye kadarki en aerodinamik elektrikli sedan olduğunu duyurdu. Tesla Model 3 ile benzer boyutlara sahip olan model, 0.194 cd hava sürtünme katsayısına sahip. Elbette bu iddianın seri üretim modeller arasında geçerli olduğunu belirtelim.

    Verilere baktığımızda Xpeng Mona M03'ün bu konudaki rakiplerini az farkla geride bıraktığını görebiliyoruz. Örneğin; BYD'nin YangWang U6 modeli, 0.195 cd hava sürtünme katsayısına sahip. Buna ek olarak, Mona M03, Lucid Air (0.197 cd), Mercedes-Benz EQS (0.20 cd) ve Tesla Model S (0.208) gibi kendisinden çok daha pahalı rakiplerini de geçmeyi başarıyor.

    Markanın açıklamasına göre, bu başarının elde edilmesine en çok katkı sağlayan detaylar arasında ön tamponun alt kısmındaki aktif hava girişi (-0,023), arka rüzgar yönlendirme plakaları (-0,015), düşük sürtünme direncine sahip lastikler (-0,013) yer alıyor. Tüm aerodinamik önlemler otomobilin rüzgar direncini 0.085 cd azaltırken, menzile tam 60 kilometre katkı sağlıyor. 

    İşte dünyanın en aerodinamik elektrikli sedan modeli Tam Boyutta Gör
    Bir diğer ilgi çekici detay da Mona M03'ün yukarıda saydığımız modellere göre çok daha erişilebilir bir fiyatla satışa sunulacak olması. Fiyat henüz resmi olarak açıklanmadı fakat Çin medyasında çıkan haberlere göre 21 bin dolar civarında olacak. Otomobilin ölçülerine baktığımızda ise 4780 mm uzunluğa ve 2815 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz.

    Motor seçeneklerine baktığımızda Xpeng Mona M03'ün ilk etapta 140 kW veya 160 kW'lık motorlarla satışa sunulacağını görüyoruz. Bu motorlara BYD'nin alt markası FinDreams kaynaklı lityum demir fosfat batarya seçenekleri güç verecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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